Der FuW-Morgen-Report vom 21. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Sika, Gurit und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Nach einem erfreulichen Handelsbeginn haben die wichtigen Aktienindizes an Wallstreet ins Minus gedreht und mit Verlust geschlossen. Die Aussicht auf aggressive Zinserhöhungen durch die US-Notenbank sowie Rezessionsrisiken trübten die Anlegerstimmung. Der Dow Jones Industrial sank am Ende um 0,3% auf 30’333,59, während der marktbreite S&P 500 0,8% auf 3665,78 fiel. Der technologielastige Nasdaq Composite verzeichnete Abgaben von 0,6% auf 10’614,84.

Bei den Einzeltiteln rückten die Aktien des IT-Dienstleisters IBM in den Fokus. Nach erfreulichen Quartalszahlen setzten sie sich mit einem Plus von 4,7% an die Spitze des Dow Jones Industrial. Die grössten Abgaben im Index verzeichneten die Valoren der Baumarktkette Home Depot mit einem Minus von 2,2%. Deutliche Verluste erlitten die Aktien des Elektroautobauers Tesla. Nach der Publikation der Quartalsergebnisse, die die Analystenerwartungen verfehlten, fielen sie um 6,7%.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Freitag mehrheitlich dem Abwärtstrend an Wallstreet gefolgt. In Tokio büsst der Nikkei 225 0,3% ein, der breiter gefasste Topix notiert 0,4% schwächer. Dass in Japan die Kerninflation auf ein neues Achtjahreshoch geklettert ist, lastet zusätzlich auf der Stimmung.

Der Hang Seng in Hongkong sinkt 0,2%. Vergleichsweise positiv präsentieren sich die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 gewinnt 0,2%, während der Shanghai Composite und der Shenzhen Composite um 0,5 respektive 0,2% avancieren. In Australien verliert der S&P/ASX 200 0,8%. Der südkoreanische Leitindex Kospi büsst 0,2% ein.

Futures

Auf weitere Verluste deuten auch die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 bewegt sich 0,4% im Minus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 fällt 1%.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Die Schweizer Grossbank Credit Suisse verkauft ihre Beteiligung am Fintech-Unternehmen Allfunds in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren. Der Wert der Beteiligung ist seit Beginn des Jahres allerdings um über 60% gesunken. Lesen Sie hier mehr.

Sika: Der Baustoffkonzern Sika konnte im dritten Quartal weiter rasch wachsen, wobei sich das Tempo leicht verringert hat. Die höheren Kosten für Rohmaterialien drückten zudem die Bruttomarge. Die Ebit-Marge blieb stabil, dennoch verpasste Sika die Erwartungen der Analysten mit dem Quartalsgewinn. Lesen Sie hier mehr.

Rieter: Der Hersteller von Spinnereimaschinen Rieter spürt die Verlangsamung der Wirtschaft. Während der Umsatz im Dreivierteljahr bis September gewachsen ist, hat der Auftragseingang sogar stärker abgenommen als befürchtet. Höhere Kosten werden zudem trotz gestiegenem Umsatz für einen tieferen Gewinn im Gesamtjahr sorgen. Lesen Sie hier mehr.

Dottikon: Das Chemieunternehmen Dottikon ES konnte in der ersten Hälfte des verschobenen Geschäftsjahres den Umsatz um ein knappes Drittel steigern, bei gleichbleibender Marge. Steuereffekte führten zu einem starken Anstieg des Reingewinns, wie die vorläufigen Zahlen zeigen. Der detaillierte Bericht folgt kommenden Monat.

Gurit: Der Zulieferer für Windturbinen Gurit verfehlte die Umsatzerwartungen in den ersten neun Monaten des Jahres knapp. Während das Jahr im chinesischen Markt bisher stark war, kaufen Abnehmer im Westen weniger als noch im Vorjahr. Die leichte Umsatzsteigerung zur Vorjahresperiode stammt ausschliesslich aus der starken Steigerung im Bereich Composite Materials. Die Divisionen Kitting und Tooling sind geschrumpft. Lesen Sie hier mehr.

HBM Healthcare: Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare hat in der ersten Hälfte ihres verschobenen Geschäftsjahres Verlust geschrieben. Verantwortlich dafür war schwergewichtig eine Beteiligung in China, die stark an Wert verloren hat. Auch für die kommenden Monate rechnet HBM mit hoher Volatilität, entsprechend vorsichtig bleibt die Prognose. lesen Sie hier mehr.

BB Biotech: Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat im dritten Quartal Gewinn geschrieben. Er war jedoch nicht hoch genug, um die Verluste des ersten Halbjahres auszugleichen. Lesen Sie hier mehr.

Evolva: Das Biotechnologieunternehmen Evolva hat von einer US-Behörde einen Zuschuss von 540’000 $ zur Weiterentwicklung eines Insektenschutzmittels zur Prävention von Zeckenbissen und damit den von den Tieren übertragenen Krankheiten erhalten.

Mobilezone: Der Betreiber von Handygeschäften Mobilezone hat für 12 Mio. Fr. eigene Aktien zurückgekauft und damit die erste Tranche eines entsprechenden Programms abgeschlossen. Er bestätigte zudem, 60 bis 75% des Gewinns als Dividende auszuschütten und überschüssiges Kapital den Aktionären zurückzuzahlen.



Wichtige Ereignisse vom 21. Oktober 2022

Schweiz

06:00 Sika: Ergebnis 9 Mte

06:30 HBM: Ergebnis Q2

06:30 Rieter: Investor Update (Conf. Call 9.00 Uhr)

07:00 BB Biotech: Ergebnis Q3

07:00 Gurit: Umsatz Q3

International

07:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Faurecia, Q3-Umsatz

07:30 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Metro, Jahresumsatz

08:00 DEU: Villeroy & Boch, 9Monatszahlen

08:00 GBR: Deliveroo, Q3-Umsatz

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q3-Umsatz

13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

16:00 USA: Walmart, ausserordentliche Hauptversammlung

Konjunktur

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/22

01:30 JPN: Verbraucherpreise 09/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 09/22

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 09/22

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/22 (vorläufig)

Ausblick – Unternehmen

Die dreiundvierzigste Woche des Jahres ist geprägt von den Quartalsabschlüssen. Unter anderem öffnet mehr als ein Drittel der SMI-Konzerne die Bücher.

Die Schwergewichte kommen allerdings noch nicht am Montag. Lediglich der Zürcher Oberländer Kabel- und Verbindungsspezialist Huber+Suhner präsentiert Umsatzzahlen für die neun Monate bis September.

Am Dienstag folgen mit UBS, Novartis und Logitech drei grössere Unternehmen. Das Abschneiden von UBS im Investment-Banking wird von Interesse sein und wie stark die Kundenvermögen angesichts serbelnder Märkte geschrumpft sind. Novartis muss derweil sinkende Erträge aus Generika durch neue Medikamente ausgleichen, was aber gelingen dürfte. Logitech schliesslich musste vor drei Monaten den Ausblick für das laufende (verschobene) Geschäftsjahr senken, weil hohe Kosten und eine tiefere Nachfrage aufeinandertreffen.

Ebenfalls am Dienstag berichten Ems-Chemie (Umsatz) und der Logistikkonzern Kühne + Nagel.

Am Mittwoch gibt lediglich Sulzer ein Update zum Geschäftsgang des ersten Dreivierteljahres. Es wird der letzte Abschluss von CEO Frédéric Lalannes kurzer Zeit an der Spitze sein. Er wird ab November von Verwaltungsratspräsidentin Suzanne Thoma abgelöst.

Am Donnerstag präsentiert die Grossbank Credit Suisse nebst den Quartalszahlen eine neue Strategie. Begleitet von vielen Spekulationen hat der neue CEO Ulrich Körner (seit August) diese ausgearbeitet. Erwartet wird eine deutliche Schrumpfung der Investmentbank. Die Bank muss zudem Kapital für den anstehenden Umbau besorgen – ob dafür eine Kapitalerhöhung nötig wird oder ob Teilverkäufe reichen, ist noch nicht klar. Gleichentags berichten der Telecomkonzern Swisscom und das Spezialchemieunternehmen Clariant. Zudem veröffentlicht der Maschinenbauer Bucher Industries seinen Umsatz fürs dritte Quartal.

Am Freitag wird bekannt, wie schlimm es dem Rückversicherer Swiss Re im hurrikangeprägten dritten Quartal genau erging. Bereits letzte Woche warnte das Unternehmen deswegen vor einem Verlust von etwa 0,5 Mrd. $. Von der Glarner und der Luzerner Kantonalbank kann man derweil einen Einblick in den Geschäftsgang der Schweizer Retailbanken angesichts steigender Zinsen erwarten.

Holcim, ein weiterer SMI-Konzern, dürfte derweil von den stark steigenden Energiekosten betroffen sein. Der Zementhersteller dürfte aber dank Preiserhöhungen trotzdem eine Steigerung gelungen sein.



