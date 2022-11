Der FuW-Morgen-Report vom 4. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Santhera, Nestlé, UBS und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Am US-Aktienmarkt steckte den Anlegern die Enttäuschung nach den jüngsten Zinssignalen der US-Notenbank Fed noch in den Knochen. Mit den Zinserhöhungen versucht das Fed die sehr hohe Inflation in den Griff zu bekommen, was sich angesichts einer weiter robusten Verfassung des US-Arbeitsmarktes als zäh herausstellt. Auf den am Freitag anstehenden Jobmarktbericht der US-Regierung für Oktober wird nun besonders geachtet. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Donnerstag weitere 0,5% auf 32’001 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1% nach unten auf 3719,89 Zähler. Von seinen deutlichen Vortagesverlusten konnte sich auch der technologielastige Nasdaq 100 nicht erholen und rutschte 2% auf 10’691 Punkte ab. Er nähert sich damit wieder seinem Jahrestief von Mitte Oktober.

Die Aktien Apple verloren 4,2%. Der Chipkonzern Qualcomm rechnet mit einem noch stärkeren Abschwung im Smartphone-Markt als bisher erwartet. Die Papiere sackten um 7,7% ab.

Die Anteile von ConocoPhillips schlossen 5,8% fester. Der Ölkonzern übertraf mit seinem bereinigten Quartalsgewinn die Erwartungen und kündigte zudem eine Ausweitung des laufenden Aktienrückkaufprogramms an. Die Titel von Boeing knüpften an der Spitze im Dow mit +6,3% an ihren starken Vortag an, als Aussagen des US-Flugzeugherstellers auf einer Investorenveranstaltung angetrieben hatten.

eBay belohnten die Anleger mit Kursgewinnen von 2%. Das Online-Auktionshauses hat sich in einem schwierigen Markt mit einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Jahresviertel von robuster Seite gezeigt. Der kriselnde Fitnessgerätespezialist Peloton blieb sowohl mit dem Umsatz im vergangenen Quartal als auch mit dem Umsatzausblick hinter den Erwartungen. Aus anfangs sehr hohen Verlusten wurde zum Handelsende gleichwohl ein Gewinn von 8,2%. Die Aktien des Sportartikelherstellers Under Armour schnellten nach Quartalszahlen 10,6% hoch.



Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte eher freundlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,8%, und der breiter gefasste Topix dreht 1,4% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 dagegen 3,5%, und der Shanghai Composite legt 2,6% zu. Der Hang Seng steigt 6,8%, der koreanische Kospi tendiert 0,5% fester.

Futures

Eine klare Richtung geben die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,6% höher, diejenigen auf den S&P 500 tendieren 0,2% höher.

News Vorbörse Schweiz

Santhera: Das Biotech-Unternehmen plant weitere Kapitalmassnahmen und lädt die Aktionäre zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein. Die Zulassung des Medikaments Vamorolone in den USA werde frühestens für Mitte 2023 erwartet. Genügend Liquidität stehe derzeit jedoch lediglich bis zum ersten Quartal zur Verfügung. Santhera verfolge strategische Optionen, unter anderem Auslizenzierungsvereinbarungen, die Monetarisierung von Vermögenswerten, evaluiere aber auch weitere Möglichkeiten wie eine Fremdfinanzierung oder, abhängig von den Marktbedingungen, eine eigenkapitalbasierte Finanzierung, teilte das Unternehmen mit.

Nestlé: Der Nahrungsmittelkonzern hat in den USA Guetzliteig zurückgerufen. Einige Chargen des Produkts Edible Chocolate Chip Cookie Dough Tubs der Nestlé-Marke Toll House könnten weiche Plastikteile enthalten, teilte Nestlé USA am Donnerstag mit.

UBS: Die Grossbank begibt erstmals eine digitale Anleihe. Das Papier über 375 Mio. Fr. werde sowohl an der traditionellen Börse wie auch als digitale Anleihe auf der Blockchain-Börse SDX gehandelt, teilte UBS am Donnerstagabend mit.

UBS: Laut einem unbestätigten Bloomberg-Bericht will die Bank im Nahen Osten keine Investment-Banking-Präsenz mehr haben. Künftig würden Banker für Deals eingeflogen, schreibt Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Allerdings behalte UBS ihre Präsenz in der Region in anderen Bereichen bei. So wolle sie in der Vermögensverwaltung weiterhin Mitarbeiter einstellen. Die Bank wollte den Bericht nicht kommentieren.

Mettler-Toledo: Der Präzisionsinstrumentehersteller hat im dritten Quartal den Umsatz 4% auf 985,8 Mio. $ gesteigert. Beim Gewinn hat sich das schweizerisch-amerikanische Unternehmen von 247,6 auf 275,9 Mio. Fr. verbessert. Unter dem laufenden Aktienrückkaufprogramm verblieben derzeit noch 1,2 Mrd. $, hiess es weiter. Der Verwaltungsrat habe nun weitere 2,5 Mrd. $ für das Rückkaufprogramm autorisiert.

Pierer Mobility: Der österreichische Zweiradhersteller mit Kotierung in der Schweiz übernimmt 25,1% am italienischen Motorradproduzenten MV Agusta. Die Tochter KTM werde die Kooperation mit MV beim Vertrieb ausbauen und den Einkauf für MV übernehmen. Die Übernahme des Anteils soll mit einer Kapitalerhöhung finanziert werden. Details wurden nicht genannt.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 4. November 2022

Schweiz

08:30 BFS: Logiernächte September

09:00 KOF Konjunkturumfragen Oktober

International

07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (7.30 h Call)

07:00 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Krones, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe

ESP: Telefonica, 9Monatszahlen

ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

PRT: EDP, Q3-Zahlen

USA: Hershey, Q3-Zahlen

Konjunktur

01:30 JPN: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 09/22

08:45 FRA: Industrieproduktion 09/22

09:00 ESP: Industrieproduktion 09/22

09:15 ESP: PMI Dienste 10/22

09:45 ITA: PMI Dienste 10/22

09:50 FRA: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 09/22

13:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/22



EUR: Fitch Ratingergebnis Frankreich

EUR: Moody's Ratingergebnis Irland, Norwegen

Ausblick – Unternehmen

In der kommenden Woche sind die Unternehmenstermine relativ ausgeglichen verteilt. Ausser am Montag, wo nichts angekündigt ist.

Am Dienstag berichten die Immobiliengesellschaft PSP Swiss Property und die Bank Valiant über ihre Ergebnisse nach neun Monaten. PSP, die auch ihre Nachhaltigkeitsstrategie vorstellen will, dürfte gemäss Markterwartung einen leicht höheren Liegenschaftsertrag, aber keine oder kaum ausserordentliche Portfolioaufwertungen ausweisen. Das würde den Gewinn im Vergleich mit dem Vorjahr etwas drücken. Der stark im Hypothekengeschäft engagierten Regionalbank Valiant dürften die höheren Zinsen hingegen zu deutlich höherem Ertrag und Gewinn verholfen haben.

Am Mittwoch geht es weiter mit dem Verpackungsspezialisten Bobst und dem Lebensversicherer Swiss Life. Auch Montana Aerospace, die die Flugzeugindustrie beliefert, berichtet über das abgelaufene dritte Quartal. Beim Zwischenbericht von Swiss Life steht das Geschäftsvolumen im Vordergrund. Es werden sinkende Zahlen erwartet. Positiv soll sich hingegen der Kommissionsertrag entwickelt haben.

Am Donnerstag stehen die Business-Updates der Bank Vontobel und der Versicherungsgesellschaft Zurich Insurance an. Die gesunkenen Aktien- und Bondkurse werden den Kommissionsertrag bei Vontobel gedrückt haben. Bei Zurich wird eine Fortsetzung des positiven Trends des bisherigen Jahresverlaufs erwartet, wobei die höheren Zinsen das Lebensversicherungsgeschäft gestützt haben sollten. Das Unternehmen macht allerdings nach neun Monaten nur Angaben zum Neugeschäft.

Am Freitag beschliesst der Uhren- und Schmuckhersteller Richemont die Woche mit seinen Zahlen zum Geschäftshalbjahr. Dabei gilt es Sonderfaktoren zu beachten. Die Internetplattform YNAP wird als nicht weitergeführte Einheit ausgewiesen. Es ist mit einer hohen Wertberichtigung zu rechnen. Ausserdem war die Kostenbasis im Vorjahr tief, das Finanzergebnis dürfte das Ergebnis im dritten Quartal belastet haben. Umsatz und Gewinnmarge sollten sich aber erfreulich entwickelt haben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.