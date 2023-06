Der FuW-Morgen-Report vom 30. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Partners Group, Burkhalter und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die Banken in den USA sind für eine Krise gewappnet: Dies hat der jährliche Stresstest für die Finanzinstitute ergeben. Zudem ist die Wirtschaft der USA im ersten Quartal stärker gewachsen als angenommen. Auf das ganze Jahr hochgerechnet betrug das Plus 2%. Erwartet worden waren 1,3%.

Im Gefolge dieser guten Nachrichten schloss an den New Yorker Börsen der Dow Jones 0,8% höher bei 34’103 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,4% auf 4392 Punkte. Der Nasdaq legte nach dem jüngsten starken Kursanstieg eine Verschnaufpause ein und schloss 0,1% tiefer bei 13’580 Zählern.

Der Ausgang des Bankenstresstests hievte die Kurse von Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo zwischen 1,9 und 4,2% höher. Die Aktie von Visa schloss 2,8% höher. Das Kreditkartenunternehmen will für 1 Mrd. $ ein brasilianisches Start-up kaufen.

Der Kurs der Ölgesellschaft Occidental Petroleum stieg um 1,5%, nachdem Grossinvestor Warren Buffett seinen Anteil weiter ausgebaut hatte. Der Kurs des Chipkonzerns Micron fiel dafür um 3,6%. Trotz eines unerwartet guten Umsatzes könnte der Chipkonflikt zwischen den USA und China dem Unternehmen noch zusetzen, wie ein Analyst schrieb.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien stehen teils wegen Sorgen um weitere Zinserhöhungen in den USA unter Druck. In Japan notiert der Nikkei 0,4% und der Topix 0,5% tiefer. Der Shanghai Composite handelt 0,9% höher, während der Hang Seng in Hongkong um 0,4% zulegt. Der südkoreanische Kospi steigt um 0,8%, während in Australien der ASX 200 um 0,1% vorrückt.

Futures

Die Terminkontrakte auf den S&P 500 und den Euro Stoxx 50 handeln jeweils 0,1% höher.

News Vorbörse Schweiz

Partners Group: Joris Gröflin, bis anhin Finanzchef des Energiekonzerns Axpo, übernimmt dieses Amt spätestens 1. Februar 2024 bei Partners Group. Er löst Hans Ploos ab, von dem im Mai bekannt geworden ist, dass er künftig eine beratende Rolle bei Partners Group übernehmen werde. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Burkhalter: Die Gebäudetechnikerin übernimmt die in Olten ansässige Riggenbach. Diese baut und wartet Anlagen für die Lüftungs-, die Klima-, die Kälte- und die Energietechnik und erzielt damit 40 Mio. Fr. Jahresumsatz. Der Kaufpreis wird in bar und mit neuen Burkhalter-Namenaktien aus dem kürzlich geschaffenen Kapitalband beglichen. Zu diesem Zweck würden 148'774 Namenaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre geschaffen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Calida: Felix Sulzberger, Calida-CEO und Verwaltungsratspräsident im Doppelmandat, erörterte in einem Interview mit der «Luzerner Zeitung» die derzeitigen Herausforderungen, vor denen das Textilunternehmen steht. «Ich gehe nicht mit dem Zauberstab hin. Wir müssen einfach optimieren, wo wir können, und solide arbeiten», sagt er. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Spexis: Das Biotech-Unternehmen informiert über die Zusammenarbeit mit der Investmentbank Maxi Group, um strategische Alternativen und Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Villars: Frédéric Blanc wird beim Westschweizer Immobilienverwaltungs- und Detailhandelsunternehmen ab 1. Juli den Bereich Restoshop leiten. Er war schon bis anhin für das Unternehmen tätig. Der bisherige Restoshop-Chef Thomas Lentes leitete bislang daneben auch noch Pause-Café, die ebenfalls zur Villars Holding gehört. Lentes werde sich nun auf diese Aufgabe konzentrieren.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 30. Juni 2023

Schweiz

08:30 BFS: Detailhandelsumsätze Mai

09:00 KOF Konjunkturbarometer Juni

09:00 SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q1



Sonstige Termine:

CI Com: GV (11.00 Uhr), Genf

IGEA Pharma: GV

Lastminute: GV (10.00 Uhr), Amsterdam

International

09:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Hauptversammlung

10:00 DEU: ProSiebenSat.1 Hauptversammlung (online), Unterföhring

Konjunktur

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 05/23

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 06/23

01:50 JPN: Industrieproduktion 05/23 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Aussenhandelspreise 05/23

08:00 DEU: Einkommensteuerpflichtige Rentnerinnen und Rentner, Jahr 2022

08:00 DEU: Einzelhandel (Umsatz) 05/23

08:00 GBR: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q1/23 (endgültig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/23 (endgültig)

08:00 DNK: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 05/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

09:00 AUT: Erzeugerpreise 05/23

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 06/23

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 05/23

10:00 POL: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 04/23

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 05/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 05/23

15:45 USA: MNI Chicago PMI 06/23 (endgültig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/23 (endgültig)



Ausblick – Unternehmen

In der kommenden Woche gibt es erneut nur sehr wenige unternehmensrelevante Termine. Die Saison der Halbjahresberichte wird erst Mitte Juli starten.



Am Montag, Dienstag und Mittwoch ist der Kalender komplett leer.



Raiffeisen gibt am Donnerstag einen Anlageausblick auf das zweite Halbjahr. Experten der zweitgrössten Kraft im Schweizer Bankenmarkt wagen eine Prognose zur weiteren Entwicklung an den Finanz- und den Kapitalmärkten und geben Tipps, wie sich Anleger im derzeitigen Umfeld positionieren sollten.



Am Freitag lädt der Pharmaauftragsfertiger Dottikon seine Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung ein. Am selben Tag erfahren wir mehr über die SNB-Devisenmarktreserven im Juni.



