Der FuW-Morgen-Report vom 23. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, Schindler, Landis+Gyr und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien.

FuW

Overnight

USA

Angesichts einer hartnäckig hoch bleibenden Inflation erteilte US-Notenbankchef Jerome Powell baldigen Zinssenkungen eine Absage am zweiten Tag seiner Anhörung vor dem Kongress. Der Dow Jones Industrial der Standardwerte schloss den Donnerstag kaum verändert auf 33’946 Einheiten. Der breitere S&P 500 legte um 0,4% zu, und der von Technologieunternehmen geprägte Nasdaq 100 verbuchte ein Plus von rund 1%.

Hintergrund der Kursgewinne an der Nasdaq bildeten die Schwergewichte Apple und Amazon, die 1,7 resp. 4,3% gewannen. Aber auch das Finanzunternehmen Northern Trust (+21,3%) und der Finanzdienstleister MSCI (+18%) gehörten klar zu den Gewinnern des gestrigen Handelstages.

Demgegenüber büssten die Eisenbahngesellschaft CSX sowie die Pharmaunternehmen Baxter International und Vertex Pharmaceutical um rund 10% ein.

Asien/Pazifik

Die japanischen Märkte legen einen schwachen Handelsstart hin: Sowohl der japanische Nikkei 225 als auch der breiter gefasste Topix verzeichnen am Freitag früh ein Minus zwischen 1,7 und 1,9%. Die chinesischen Aktienmärkte bleiben auch heute früh noch feiertagsbedingt geschlossen. Während der Taiex in Taiwan nahezu unverändert notiert (+0,1%), verliert der südkoreanische Kospi um 0,9%. Noch kräftiger fallen die Kursverluste beim S&P/ASX 200 in Australien aus (–1,4%).

Futures

Die Terminkontrakte auf den S&P 500 und den Euro Stoxx 50 handeln am Freitag früh klar schwächer mit einem Minus von knapp 0,5 resp. über 0,7%.

News Vorbörse Schweiz

Roche: Der amerikanische Lizenzpartner von Roche, Sarepta, hat von der Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für seine Gentherapie Elevidys in den USA erhalten. Sie wird zur Behandlung von erblich bedingtem Muskelschwund Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) eingesetzt. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hält die Vermarktungsrechte für Elevidys ausserhalb der USA. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Schindler: Die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation meldet den Kauf von Partizipationsscheinen des Liftherstellers Schindler im Wert von 31,2 Mio. Fr. durch ein nicht exekutives Verwaltungsratsmitglied oder eine ihm nahestehende juristische Person. Bereits in den Tagen zuvor hat die Aufsicht über Zukäufe informiert, sodass die binnen dreier Tage gemeldeten Käufe sich auf fast 53 Mio. Fr. belaufen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Landis+Gyr: Die Aktionäre von Landis+Gyr haben an der Generalversammlung alle Anträge genehmigt. Sechs Mitglieder des Verwaltungsrats und sein Präsident Andreas Umbach wurden wiedergewählt. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Christopher Bason und Audrey Zibelman.

APG: Beim Aussenwerbungsunternehmen APG kommt es zu Veränderungen in der Geschäftsleitung. Per 1. September wurde Dominik Franke auf die neu geschaffene Position des IT- und Technikchefs berufen. Franke kommt vom Haushaltsgerätehersteller V-Zug. Er übernimmt die Aufgaben von Beat Holenstein, der per 1. September den bis anhin von Christian Gotter geleiteten Bereich Partnermarkt übernehmen wird. Christian Gotter seinerseits fokussiert sich wieder als Verantwortlicher für den Bereich Logistics & Operations auf die Kernfunktionen der Logistik und der Auftragsabwicklung.

Züblin: Die Aktionäre des Immobilienunternehmens Züblin haben an der Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen. Die bestehenden Verwaltungsräte Markus Wesnitzer und David Schärli wurden wiedergewählt, Wesnitzer wurde zum VR-Präsidenten gewählt. Zudem stossen Nicolas Gross und Ives Rossier neu in das Gremium dazu.

SHL: Die SHL-Aktionäre haben am Donnerstag an einer ausserordentlichen Generalversammlung in Tel Aviv Yehoshua Abramovich in den Verwaltungsrat gewählt. Abramovich sei für eine weitere dreijährige Amtsdauer im Gremium bestimmt worden, teilte das an der Schweizer Börse kotierte israelische Medizinaltechnikunternehmen mit.









Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 23. Juni 2023

Schweiz

09:00 SNB: Zahlungsbilanz Q1



Sonstige Termine:

AMS Osram: GV (10.00 Uhr), Unterpremstätten

Highlight Event: GV (11.00 Uhr), Basel

International

07:00 DEU: Hornbach, Q1-Zahlen

08:00 GBR: AB Foods, Q3-Umsatz

10:00 AUT: ams-Osram, Hauptversammlung

10:00 DEU: About You, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Einhell Germany, Hauptversammlung

Konjunktur

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 06/23

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/23

06:30 NLD: BIP Q 1/23 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex) 04/23

08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q1/23

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/23

09:00 ESP: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung)

15:00 BEL: Geschäftsklima 06/23

15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 (1. Veröffentlichung)



EUR: S&P Ratingergebnis Polen

EUR: Fitch Ratingergebnis Polen, Zypern, Ukraine

Ausblick – Unternehmen

Die letzte Juniwoche hält diverse Generalversammlungen bereit. Wichtige Finanztermine und Quartalsabschlüsse stehen jedoch nur wenige auf der Agenda, zumal die Quartalsberichtssaison so gut wie beendet ist.



Den Auftakt machen am Montag der Batteriehersteller Leclanché und das Biotech-Unternehmen Spexis, die die Generalversammlung abhalten.



Am Dienstag präsentiert der Bergbahnbetreiber Titlis-Bahnen Zahlen zum ersten Halbjahr 2022/23 (verschobenes Geschäftsjahr). Es werden weitere deutliche Erholungstendenzen erwartet, nachdem sich bereits ab Sommer 2022 die Zahl der internationalen Reisenden zusehends erholte. Am selben Tag findet auch die Generalversammlung des Biotech-Unternehmens Santhera statt. Zudem hält der Versicherer Helvetia eine Analystenkonferenz zu den neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 und IFRS 9, die seit 1. Januar in Kraft sind, ab.



Auf der Liste mit den GV-Terminen stehen am Mittwoch die Medtech-Gesellschaft Ypsomed und das Biotech-Unternehmen Kinarus.



Am Donnerstag gibt die kotierte Mantelgesellschaft VT5 ein Update zu ihrem Geschäftsgang. Dabei interessiert vor allem, wie die Suche nach einem Fusionsziel verläuft und wie es um die Beziehung zum grössten Aktionär steht. Zuletzt sind Zweifel an den Kapitalzusagen des Vermögensverwalters Veraison aufgekommen. Gleichentags findet der diesjährige Bondholder-Anlass der Zürcher Kantonalbank statt. Zur Generalversammlung eingeladen haben die Biotech-Gesellschaft ObsEva, der Komponentenhersteller Lem und die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers.



Die Woche endet mit den Generalversammlungen des Online-Reiseanbieters Lastminute, des Biotech-Unternehmens Igea Pharma und der Beteiligungsgesellschaft CI Com. Zudem erfahren wir mehr über das Volumen der SNB-Devisenmarktinterventionen im ersten Quartal.



Fehler gefunden?Jetzt melden.