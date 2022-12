Der FuW-Morgen-Report vom 22. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Swisscom, SGS, SoftwareOne und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Ein gestiegenes Verbrauchervertrauen und erfreuliche Quartalsberichte haben am Mittwoch den US-Aktienmarkt beflügelt. Die Konsumentenstimmung in den USA im Dezember hatte sich deutlich aufgehellt und befindet sich nun auf dem höchsten Niveau seit April. Der Dow Jones legte in der Folge 1,6% auf 33’376,48 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,5% auf 3878,44 Punkte. Für den Technologieindex Nasdaq 100 ging es um 1,5% nach oben auf 11’235,88 Punkte.

Bei den Einzelwerten fielen vor allem Nike auf. Die Papiere des Sportartikelherstellers stiegen mehr als 12%. Nike hatte die Analystenerwartungen deutlich übertroffen und im zweiten Quartal trotz Inflation und Rezessionssorgen mehr verdient. Die Aktien des Logistikers FedEx übertrafen ebenfalls die Erwartungen und avancierten 3,4%.

Unter den stärksten Gewinnern im Dow Jones fanden sich neben Nike auch noch Boeing mit +4% und Caterpillar mit +2,8%. Verlierer gab es am Mittwoch im Dow nur zwei – Walgreens mit –2,4% und Walt Disney mit –0,1%.

Asien/Pazifik

In Asien zeigten sich die Märkte am Donnerstag ebenfalls fester. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 0,5% und der Topix 0,8%.

In China notierten die Leitindizes uneinheitlich. Der CSI 300 stieg 0,4%, der Shanghai Composite hingegen notierte minimal unter Vortagsniveau. Der Hang Seng in Hongkong zeigte sich extrem fest und stieg 2,3%, angetrieben von den Technologie- und den Immobilienwerten.

In Australien notierte der ASX 200 mit einem Plus von 0,5%. Der koreanische Leitindex Kospi arbeitete sich im Tagesverlauf auf +0,9% hoch.

Futures

Die Terminkontrakte notierten fester. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 stieg 0,4% und derjenige auf den S&P 500 0,3%.

News Vorbörse Schweiz

Swisscom: Der Schweizer Telecomkonzern, an dem der Staat die Mehrheit hält, erweitert die Geschäftsleitung. Künftig umfasst sie neun Mitglieder und wird um die Bereiche Security & Corporate Affairs, Communications & Responsibility und Strategy & Business Development erweitert, wobei letztere Stelle noch nicht besetzt ist. Der Vertreter des Bundes im Verwaltungsrat muss zudem an der kommenden Generalversammlung zurücktreten. Seine Nachfolge wird noch bestimmt. Im VR wird Barbara Frei durch Monique Bourquin ersetzt. (Lesen Sie hier mehr.)

SGS: Der Warenprüfkonzern SGS hat sein Aktienrückkaufprogramm von 250 Mio. Fr. abgeschlossen. Die Titel, entsprechend gut 1,5% des Aktienkapitals, sollen vernichtet werden.

SGS: Der Warenprüfkonzern SGS übernimmt das Prüfgeschäft der spanischen Muschelproduzentengenossenschaft Asociación de Mejilloneros Cabo de Cruz. Das Unternehmen hat eine Zulassung für die Untersuchung von Meeresfrüchten, etwa auf Biotoxine. SGS hat die Medienmitteilung inzwischen zurückgezogen, da die Transaktion noch nicht abgeschlossen sei.

SoftwareOne: Der IT-Dienstleister SoftwareOne hat seine Beteiligung an der norwegischen Crayon zum Teil an eine Bank verkauft und dafür einen Total Return Swap abgeschlossen, der das Schweizer Unternehmen weiterhin den Schwankungen der Aktie aussetzt. Hinter der Transaktion stehen «steuerliche und finanzielle Überlegungen».

Roche: Der Pharmakonzern erhält in der Schweiz die Zulassung für das Mittel Evrysdi zur Anwendung bei Säuglingen ab sechzehn Tagen. Es wird gegen die genetisch bedingte spinale Muskelatrophie verwendet.

TX Group: Der Medienkonzern TX Group, zu dem auch FuW gehört, übernimmt Clear Channel Schweiz für 86 Mio. Fr. Das akquirierte Unternehmen ist die zweite Kraft im nationalen Aussenwerbungsgeschäft. (Lesen Sie hier mehr.)

Intershop: Cyrill Schneuwly, CEO des Immobilienunternehmens Intershop, tritt per Ende September 2023 zurück. Er war vierzehn Jahre im Amt, ein Nachfolger wurde noch nicht genannt.

EFG International: Die Zürcher Bank hat ein Portfolio von Anleihen umklassiert. Es wird künftig nicht mehr zum Fair Value in der Bilanz geführt, sondern als «zu amortisierten Kosten bewertete finanzielle Vermögenswerte». Das reduziere die Schwankungen im Eigenkapital. Auf die Erfolgsrechnung habe die Massnahme keine Auswirkung.



Wichtige Ereignisse vom 22. Dezember 2022

Schweiz

09:00 SNB: Zahlungsbilanz Q3



Sonstige Termine:

SHL: GV (13.00 Uhr israel. Zeit), Tel Aviv

International

07:00 DEU: Hornbach, Q3-Zahlen

08:00 EUR: Acea, NfZ-Neuzulassung 11/22

Konjunktur

08:00 GBR: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Industrieumsatz 10/22

11:00 ITA: Erzeugerpreise 11/22

14:30 USA: BIP Q3/22 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

16:00 USA: Frühindikator 11/22

Ausblick – Zinsen und Devisen

Nachdem die Notenbanken in den USA und im Euroraum vergangene Woche die Anleger auf einen längeren Zinserhöhungskurs eingestimmt hatten, stehen diese Woche die Kollegen aus Japan im Fokus. Die Bank of Japan hob am Dienstag die Obergrenze an, bis zu der die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen steigen soll: von 0,25 auf 0,5%. Ungefähr auf diesem Niveau pendelte sich die langfristige Verzinsung an Anleihenmärkten auch ein.

Es war das höchste Niveau seit Mitte 2015. Offenbar geht den Notenbankern der Anstieg der Inflation in Japan zu weit. Die liegt allerdings wie in der Schweiz deutlich unter den Raten, die in den USA oder im Euroraum gemessen werden. Die Gesamtinflation war zuletzt in Japan auf 3,7% gestiegen und die Kerninflation auf 2,5%. Beide Werte liegen jedoch klar über dem Zielwert von 2%.

Am Mittwoch musste die Bank of Japan aber bereits ausserplanmässig Anleihen aufkaufen, da die 10-jährige Rendite bereits bis knapp unter die Obergrenze von 0,5% gestiegen war. Die Notenbank besitzt bereits im Rahmen ihrer Politik der expliziten «Renditekurvenkontrolle» rund 50% aller Staatspapiere. 1 $ fiel diese Woche auf einen Kurs von 132 Yen zurück, womit die japanische Währung wieder so stark wurde wie zuletzt im August.

In Europa stehen die Anleihenmärkte noch immer unter dem Eindruck der aggressiveren Rhetorik der Europäischen Zentralbank. Mittlerweile gehen Anleger von einem Zinsgipfel für den Einlagensatz (aktuell 2%) von weit mehr als 3% Mitte nächsten Jahres aus. Bei deutschen Bundesanleihen (10 Jahre) stieg die Rendite diese Woche bis auf 2,29%, vor zwei Wochen lag sie noch bei 1,78%. Für Eidgenossen ging es von 1% auf 1,44% rauf.

Damit verabschieden sich die europäischen Staatsanleihen aus dem Jahr auf dem Niveau der Höchststände vom Sommer dieses Jahres. Die negative Performance vieler Wertpapiere (die sich aus Kursentwicklung und Zinscoupon ergibt) dürfte also an den letzten Tagen des Jahres nochmal deutlich gedrückt worden sein.

