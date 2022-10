Der FuW-Morgen-Report vom 11. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Givaudan, Sonova, Peach Property und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Nach dem schwachen Wochenschluss ist Wallstreet am Montag weiter zögerlich geblieben. Der Wochenauftakt endete mit weiteren, wenn auch leichteren Verlusten. Der Dow Jones Industrial gab 0,3% auf 29’203 nach. Der S&P 500 büsste 0,8% auf 3612 ein und der Nasdaq Composite 1% auf 10’542.

Einmal mehr standen vor allem Technologiewerte unter Druck. Der robuste Arbeitsmarktbericht für September hatte neue Zinssorgen angefacht und zum Verkauf von Risiko- und Wachstumswerten geführt, ein Muster, das sich am Montag fortgesetzt hat.

Angesichts der im Wochenverlauf beginnenden Berichtssaison und vor den für Donnerstag erwarteten Teuerungszahlen bleiben Anleger weiter in Wartestellung.



Erhebliche Einbussen erlitten die Automobilwerte Ford (–6,9%) und General Motors (–4%). In einer Studie rechnet UBS bereits in drei bis sechs Monaten mit einem Überangebot am Markt und damit mit einem abrupten Ende der Preismacht und der Phase hoher Profitabilität.

Der grösste Verlierer im Dow Jones waren die Aktien Salesforce (–3,1%), gefolgt von Microsoft (–2,1%) und Intel (–2%). Auf der Gewinnerseite finden sich Wallgreens Boots (+4,3%) und Merck (+3,2%). Im Nasdaq glitten Lam Research sowie CrwdStrik und PayPal jeweils mehr als 6% ab.



Asien/Pazifik

Den asiatischen Aktienmärkten fehlt nach den Vorgaben aus den USA im heutigen Handel ebenfalls der Mut. Die Entwicklung ist uneinheitlich, aber mehrheitlich negativ. Die Indizes schwanken erheblich und zeigen teils deutliche Einbussen.

In Tokio notieren der Nikkei 225 und der breitere Topix beispielsweise 2,6 bzw. 2% unter Vortag. Der Kospi in Seoul weist eine Einbusse von 2% auf. In Hongkong zeigt der Hang Seng im Nachmittagshandel eine Einbusse von 1,6%. Der Shanghai Composite dagegen wird mit einem Plus von 0,4% geführt. An der Börse Sydney notiert der S&P ASX knapp im Minus.

Futures

Der Terminkontrakt auf den S&P 500 deutet auch an Wallstreet auf einen wiederum schwächeren Dienstagshandel hin; er notiert 0,6% im Minus. Für Europa gilt Ähnliches, verlieren Futures auf den Euro Stoxx 50 doch im selben Masse.

News Vorbörse Schweiz

Givaudan: Der Aroma- und Riechstoffspezialist hat im dritten Quartal trotz solidem Wachstum die Erwartungen verfehlt. Der Umsatz stieg organisch um 5,8%, womit Givaudan an Schwung verloren hat. Damit wurden auch die Analystenprognosen verfehlt. Die Mittelfristziele eines organischen Wachstums von 4 bis 5% und eines freien Cashflows von mindestens 12% des Umsatzes gelten weiterhin. (Lesen Sie hier mehr.)

Roche: Der Pharmakonzern Roche hat einen neuen Antikörper zur Erkennung eines Verdachts auf bösartige Melanome vorgestellt. Der Prame-Antikörper hilft, bei Gewebeproben von Patienten zwischen gutartigen und bösartigen Läsionen zu unterscheiden. (Lesen Sie hier mehr.)

Sonova: Der Hörgerätehersteller präsentiert an einem Investorentag seine jüngsten Produktinnovationen und gibt Einblick in seine Strategieumsetzung. Laut CEO Arnd Kaldowski setzt man die Strategie konsequent um und erzielt solide Fortschritte. (Lesen Sie hier mehr.)

MCH Group: Der Messe- und Eventkonzern hat im Zuge seiner jüngsten Kapitalerhöhung 87% der angebotenen Namenaktien platziert, was Einnahmen von 76,9 Mio. Fr. entspricht. Die grössten Aktionäre sind Lupa Systems (38,5%), Kanton Basel-Stadt (37,5%) sowie Kanton und Stadt Zürich (je 1,5%). (Lesen Sie hier mehr.)

Peach Property: Die Ratingagentur Fitch hat für die Immobiliengesellschaft Peach Property das langfristige Emittentenrating BB mit stabilem Ausblick bestätigt. Das Rating für unbesicherte Schulden wurde allerdings auf BB/RR4 gesenkt, von BB+. Die Herabstufung steht im Zusammenhang mit zusätzlichen Anlageobjekten, die als Sicherheiten für neu unterzeichnete besicherte Finanzierungen im Juli und August verpfändet wurden.

Evolva: Das Biotech-Unternehmen kann sein Insektenschutzmittel NootkaShield in Hongkong auf den Markt bringen. (Lesen Sie hier mehr.)

Kuros: Das Biotech-Unternehmen kann MagnetOS Flex Matrix auf den Markt bringen. Dabei handelt es sich um ein Knochentransplantat, das selbst in weichem Gewebe wächst. (Lesen Sie hier mehr.)



Wichtige Ereignisse vom 11. Oktober 2022

Schweiz

07:00 Givaudan: Umsatz 9 Mte

08:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung

09:30 Post: MK zu weiterem Partner für «Post von morgen», Lugano (auch online)

Dormakaba: GV (14.00 Uhr)

Sonova: Investorentag

International

07:00 DEU: About You, Q2-Zahlen

11:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pk, Ingelheim

13:00 DEU: Vitesco, Capital Markets Day

18:00 FRA: LVMH, Q3-Umsatz

18:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

Konjunktur

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 08/22

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. Halbjahr 2022

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 09/22

09:00 CZE: Verbraucherpreise 09/22

09:00 TUR: Leistungsbilanz 08/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 08/22

Ausblick – Rohstoffe

Zum Wochenauftakt hat sich der Preis der Ölsorte Brent um 97 $ je Fass gehalten. Vergangene Woche hatte Brent die Marke von 98 $ übersprungen – der höchste Stand seit Ende September. Im September war der Preis zeitweise unter 82.50 $ abgerutscht.

Der Entscheid des Ölkartells Opec und der Partnerländer (Opec+), weniger Öl zu fördern, unterstützt den Preis weiterhin. Am Mittwoch hatten die Förderstaaten zum Missfallen der USA entschieden, die Produktion um 2 Mio. Fass pro Tag zu kürzen. Seitdem hat Brent über 12% zugelegt.

Ole Hansen, Analyst der Saxo Bank, weist in einem Kommentar darauf hin, dass die tatsächliche Förderkürzung wohl nur 1 Mio. Fass betragen wird. Denn einige Länder würden unter der ihnen zugewiesenen Förderquote produzieren. Daher müssten Nigeria, Kasachstan und Russland ihre Förderung nicht drosseln.

Trotzdem werde für den Winter die Furcht vor Knappheit umgehen, meint Hansen. Am 5. Dezember tritt das Embargo der Europäischen Union gegen russisches Öl in Kraft. Und die Lagerbestände von Ölprodukten wie Heizöl sind relativ gering. Die spekulativen Investoren an den Terminmärkten reagieren deutlich: Sie setzen immer weniger auf fallende Preise und unterstützen damit den Preisauftrieb.

