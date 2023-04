Der FuW-Morgen-Report vom 25. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, Nestlé, Novartis und ABB, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Der Aktienhandel an den US-Börsen ist auch zu Wochenbeginn ruhig verlaufen, ungewöhnlich ruhig, heisst es von Händlern. Weil Neuigkeiten spärlich gewesen sind, haben die Indizes gestern Montag kaum verändert geschlossen.

An Spannung fehlt es dennoch nicht: Im weiteren Wochenverlauf folgen Quartalszahlen wichtiger Tech-Konzerne wie Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta. Deswegen befinden sich viele Marktteilnehmer in Warteposition.

So hat der Dow Jones Industrial zum Wochenauftakt 0,2% auf 33’875,4 eingebüsst. Der breit gefasste S&P 500 hat sich mit einem Plus von 0,1% auf 4137 begnügt, wogegen der technologielastige Nasdaq Composite 0,3% auf 12’073,2 nachgegeben hat.

Unter den Quartalsberichten hat der von Coca-Cola (+0,2%) mit einem organischen Umsatzwachstum deutlich über den Erwartungen überrascht. Den Aktien ist es aber nicht gelungen, die Gewinne aus dem frühen Handel zu halten.

Der grösste Gewinner im Dow sind die Titel von Honeywell (+1,1%) gewesen – der Verwaltungsrat hatte davon grünes Licht für ein Aktienrückkaufprogramm über 10 Mrd. $ gegeben.

Auf der Verliererseite finden sich unter anderem Tesla (–1,5%). Das Unternehmen hat das Investitionsvolumen für das laufende Jahr erhöht. In Verbindung mit den aggressiven Preissenkungen der jüngeren Zeit hat dies Bedenken zu Ergebnis und Cashflow geweckt.

Tief gefallen sind die Valoren der Wohneinrichtungskette Bed Bath & Beyond (–35,7%). Das seit längerem schwer angeschlagene Unternehmen hat Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt.

Asien/Pazifik

Im asiatisch-pazifischen Raum ist das Marktgeschehen heute Dienstag uneinheitlich. Die Märkte tendieren mehrheitlich schwächer. Ihre Aufnahmefähigkeit ist beschränkt, weil sich viele Akteure vor den Abschlüssen der grossen Tech-Konzerne an die Seitenlinie begeben haben.

In Tokio herrscht vergleichsweise gute Stimmung. Der Nikkei 225 (+0,2%) notiert im Nachmittagshandel ebenso über dem Schlussstand von gestern wie der breit gefasste Topix (+0,3%).

In Hongkong dagegen bewegt sich der Hang Seng (–1,8%) steil nach unten. Abwärts, wenn auch gemässigter, geht es auch mit dem Shanghai Composite (–0,2%).

Schwächer präsentieren sich ebenfalls der Straits Times (–0,8%) in Singapur sowie der Kospi (–1,6%) in Seoul. Nur leicht im Minus bewegt sich der australische ASX 200 (–0,1%).

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt 0,3% im Minus. Im Future auf den Euro Stoxx 50 beträgt die Einbusse 0,2%. Für den SMI zeigt er 0,2% nach oben.

News Vorbörse Schweiz

Nestlé: Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé meldet für das erste Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,6% auf 23,5 Mrd. Fr. Währungseinflüsse haben 4 Prozentpunkte Wachstum gekostet. Insgesamt steht ein organisches Wachstum von 9,3% zu Buche, mit breit abgestützten Beiträgen über Regionen und Kategorien. Der Jahresausblick wird bekräftigt. (Lesen Sie hier mehr.)



Novartis: Der Pharmamulti Novartis erzielte im ersten Quartal einen 3% höheren Umsatz von 13 Mrd. $. Auch der Überschuss stieg 3% und erreichte 2,3 Mrd. Das Management erhöht die Prognose und rechnet mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. (Lesen Sie hier mehr.)



UBS: Die Grossbank UBS erlitt im ersten Quartal einen 52%igen Gewinnrückgang auf 1,03 Mrd. $. Grund dafür sind erneute Rückstellungen für Rechtsfälle im Zusammenhang mit US-Hypotheken. Die Finanzanalysten hatten ein besseres Ergebnis erwartet. Die Konzerneinnahmen schrumpften 7% auf 8,7 Mrd. $. An Kundengeldern flossen UBS im ersten Quartal netto 28 Mrd. $ zu. Die Bank verwaltet nun Investments im Wert von 4,1 Bio. $. CEO Sergio Ermotti ist im Ausblick zum operativen Geschäft vorsichtig. (Lesen Sie hier mehr.)



ABB: Der Industriekonzern ABB steigerte den Quartalsumsatz 13% auf 7,9 Mrd. $. Die operative Marge weitete er um zwei Prozentpunkte aus auf 16,3%. Der Gewinn kletterte 72% auf 1 Mrd. $. Das ist mehr, als die Finanzanalysten im Schnitt erwartet hatten. Das Management rechnet für das Gesamtjahr nun mit 10% Umsatzwachstum, nach bislang in Aussicht gestellten 5%. Die American Depositary Receipts an der New Yorker Börse werden voraussichtlich um den 22. Mai das letzte Mal gehandelt. (Lesen Sie hier mehr.)



Kühne + Nagel: Beim Logistikkonzern Kühne + Nagel glitt der Quartalsumsatz 37% zurück auf 6,8 Mrd. Fr. Der Gewinn schrumpfte 45% auf 462 Mio. Fr. Das Management begründet dies mit der Normalisierung im internationalen Transportgeschäft nach den Zusatzvolumen der Pandemiejahre. Die Gewinnerwartungen der Analysten sind dennoch übertroffen worden. Das Management macht keine Angaben zur weiteren Entwicklung. (Lesen Sie hier mehr.)

Gurit: Der Spezialkunststoffhersteller Gurit hat im ersten Quartal den Umsatz 19% gesteigert auf 117,4 Mio. Fr. Die Erwartungen der Analysten sind damit teilweise übertroffen worden. Gemäss dem Management hat sich auch der Gewinn gut entwickelt. Es erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 450 und 510 Mio. Fr. und eine operative Gewinnmarge von 2 bis 5%. (Lesen Sie hier mehr.)



Kardex: Beim Logistikausrüster Kardex übernimmt per 1. Juni Jens Hardenacke die operative Führung. Er kommt vom Intralogistikkonzern Dematic und folgt auf Michael Schumacher, der Anfang März die operative Führung von Forbo übernommen hat. (Lesen Sie hier mehr.)

Idorsia: Das Biotech-Unternehmen Idorsia meldet für das erste Quartal einen wiederum hohen Verlust von 212 Mio. Fr. Der Umsatz wird mit 21 (i.V. 5) Mio. Fr. angegeben. Die Barmittel haben zum Ende des ersten Quartals noch 212 Mio. Fr. betragen. Man verfolge zur Mittelbeschaffung verschiedene Optionen, darunter nicht verwässernde Finanzierungsmöglichkeiten und/oder eine Kapitalerhöhung, heisst es dazu. (Lesen Sie hier mehr.)

Santhera: Das Biotech-Unternehmen Santhera vermeldet zu seinem Medikament Vamorolone einen weiteren Erfolg. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe ihr Zwischenergebnis für die Beurteilung von Vamorolone bekannt gegeben und keine signifikanten Prüfungs- oder Sicherheitsbedenken festgestellt, teilt die Gesellschaft mit.

Leclanché: Der Batteriehersteller Leclanché kann weitere Batteriesysteme für Hybridschiffe an die Grimaldi Group liefern. Es handele sich um das zehnte und das elfte Schiff der Eco-Reihe, das ausgestattet werde, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 25. April 2023

Schweiz

06:30 Swiss Steel: Ergebnis Q1

06:45 ABB: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00/10.00 Uhr)

06:45 Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr)

06:45 UBS: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr)

07:00 Idorsia: Ergebnis Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr)

07:00 Novartis: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr)

07:15 Nestlé: Umsatz Q1 (Webcast 14.00 Uhr)

08:00 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 2023

17:45 Temenos: Ergebnis Q1



Sonstige Termine:

Bystronic: GV (16.30 Uhr), Zürich

Energiedienst: GV (16.00 Uhr), Laufenburg

Feintool: GV (10.00 Uhr), Biel

IVF Hartmann: GV (10.30 Uhr), Neuhausen am Rheinfall

Varia US: GV (08.30 Uhr), Zürich

V-Zug: GV (11.00 Uhr), Zug

International

07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Randstad, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen

07:30 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Villeroy und Boch, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q1 Production Report

08:00 GBR: Petrofac, Jahreszahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Webasto SE, Jahres-Pk, München

10:15 DEU: Edeka, Jahres-Pk, Hamburg

11:00 DEU: Stihl Bilanz-Pk, Stuttgart

11:00 DEU: Landwirtschaftliche Rentenbank, Bilanz-Pk (Präsenz und Online), Frankfurt

12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen

12:45 USA: Raytheon Technologies, Q1-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen

13:00 SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

14:00 USA: Dow, Q1-Zahlen

14:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen

14:30 USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen

14:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

15:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung

16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung

16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung

16:00 USA: IBM, Hauptversammlung

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Valeo, Q1-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

19:00 AUT: Telekom Austria, Q1-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

22:01 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

22:02 USA: Alphabet, Q1-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q2-Zahlen

Ohne genaue Zeitangabe:

AUT: Verbund, Hauptversammlung

ESP: Enagas, Q1-Zahlen

FRA: Korian, Investor Day

GBR: Travis Perkins, Q1-Umsatz

LUX: Adler Group, Jahreszahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Halliburton, Q1-Zahlen

Konjunktur

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 02/23

08:00 SWE: Erzeugerpreise 03/23

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 02/23

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 03/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/23

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/23

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Der Ölpreis steht zum Beginn der Woche unter Druck. Die Nordseesorte Brent notierte am Montagnachmittag zu 81.23 $ je Fass. Anfang April, mit der Ankündigung der Länderorganisation Opec+ hinsichtlich Förderkürzungen, hatte der Ölpreis den Korridor zwischen 70 und 80 $ nach oben verlassen. Nun könnten kurzfristige Bedenken den Preis unter die Schwelle von 80 $ fallen lassen und die Gewinne seit der Opec-Ankündigung zunichtemachen.

Uneinheitliche Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen haben bisher keinen triftigen Grund für eine Aufwärtsbewegung beim Ölpreis geliefert. Die Stabilisierung des Dollarkurses und steigende Anleihenrenditen wirken sich ebenfalls negativ auf die Kurse an den Rohstoffmärkten aus. Auch der geldpolitische Ausblick sorgt tendenziell für Unsicherheit. Anfang Mai wird eine Reihe von grossen Notenbanken, darunter das Fed in den USA, Zinssitzungen abhalten.

Vergangene Woche liessen die Preise unter dem Eindruck dieser Unsicherheiten bereits um rund 6% nach. Am Montag fielen sie allerdings auch wegen rückläufiger Nachfrage in Asien und den USA. Der längerfristige Ausblick für Öl bleibt positiv. Ab Mai könnten die angekündigten Opec-Förderkürzungen die Preisentwicklung stützen.

Verstärkte Abgaben zeigen sich auch beim Gold. Der Preis ist wieder deutlicher von der im Nachgang der Bankenkrise Anfang April erreichten Marke von 2000 $ je Feinunze abgefallen und notierte am Montagnachmittag bei 1981.55 $.

Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen hat dem zinslosen Gold zuletzt zugesetzt. Im Lauf der Woche werden in den USA Zahlen zum Wachstum, zur Inflation und zu den Löhnen veröffentlicht, die Anhaltspunkte zum weiteren geldpolitischen Kurs geben werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.