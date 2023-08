Der FuW-Morgen-Report vom 17. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Geberit, Schaffner, Siegfried und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Das Fed hat weiterhin Sorgen um die Inflation. In der Frage einer weiteren Zinserhöhung im September ist die Führung der US-Notenbank aber gespalten. Die Märkte rätseln nun darüber, welchen Einfluss Aussagen in den neuesten veröffentlichten Fed-Sitzungsprotokollen auf die Geldpolitik haben werden. Die Teuerung zeige weiterhin erhebliche Aufwärtsrisiken, hiess es in den «Minutes» der Währungshüter.

Die Unsicherheit über den weiteren Fed-Kurs hat die Börsen in New York am Mittwoch belastet. Der Tech-Index Nasdaq 100 verlor 1,1% auf 14’876 Punkte. Der Dow Jones Industrial schloss 0,5% tiefer auf 34’766 Punkten, während der breitere S&P 500 um 0,8% auf 4404 Punkte nachliess. Zur gedämpften Stimmung trugen Bedenken um Chinas Wirtschaft bei, vor allem wegen des unter Druck stehenden Immobiliensektors.

Versicherungstitel profitierten im getrübten Umfeld. Traveler legten 1,2% zu, Allstate schafften ein Plus von 4,4%. Überraschend margenstark im zweiten Quartal, konnte auch der Discounter Target punkten, dessen Aktienkurs um 3% stieg.

Auf der anderen Seite fiel der Kurs von Intel um 3,6%, nachdem der Chipkonzern auf die geplante Übernahme des israelischen Halbleiterunternehmens Tower Semiconductor wegen fehlender Bewilligungen verzichtet hatte. Tower Semiconductor sackten 10% ab.

Der E-Auto-Hersteller Tesla notiert mit einem Kursrückgang von 3% auf einem Zehnwochentief, Hintergrund sind offenbar Preissenkungen für bestimmte Modelle. Für Aufsehen im Sektor der elektrischen Autos sorgt weiterhin Vinfast. Der vietnamesische Hersteller ging am Dienstag an der Börse und feierte das Debüt mithilfe einer Spac mit einem Kursanstieg von 68%. Am zweiten Handelstag fiel der Kurs aber um ein Fünftel.

Asien/Pazifik

Tiefere Ausfuhren aus Japan, die stockende Konjunkturerholung in China und die Unsicherheit über weitere Zinserhöhungen in den USA bremsen die Märkte in Asien und in der Pazifikregion. Der Nikkei 225 notiert 0,6% tiefer, während der breiter gefasste Topix an der japanischen Börse 0,4% im Minus liegt.

Der Shanghai Composite lässt um 0,3% nach, während in Hongkong der Hang Seng 0,9% verliert. Südkoreas Kospi notiert 0,3% tiefer. In Australien liegt der ASX200 0,6% unter dem Vortagesschlusskurs.

Futures

Der Terminkontrakt auf den S&P 500 notiert faktisch unverändert. Beim Euro Stoxx 50 hingegen zeigt der Future mit 0,6% ins Minus.

News Vorbörse Schweiz

Geberit: Der Hersteller von Sanitäranlagen weist für das erste Halbjahr tiefere Zahlen aus als erwartet. Der Umsatz hat 1662 Mio. Fr. betragen, der operative Gewinn auf Stufe Ebitda 526 Mio. und der Gewinn 369 Mio. Geberit spricht von deutlich schlechterer Baukonjunktur und gibt erstmals einen konkreten Ausblick auf dieses Jahr. Der Umsatz soll im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken, die Ebitda-Marge noch 29% erreichen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Schaffner: Die in der Schweiz beheimatete und in den USA kotierte TE Connectivity will Schaffner übernehmen. Sie bietet 505 Fr. je Schaffner-Aktie, was einer Prämie von 74,5% entspricht. Schaffner ergänze mit ihren Filtern für elektromagnetische Verträglichkeit das Produktportfolio des globalen Industrietechnologieunternehmens TE. Das Angebot betrifft alle im Publikum befindlichen Aktien. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Siegfried: Der Pharmazulieferer hat den Umsatz im ersten Halbjahr trotz Wegfalls des Coronageschäfts 3,5% auf 607,1 Mio. Fr. gesteigert (+6,8% in Lokalwährungen). Der um Sonderfaktoren bereinigte Betriebsgewinn (Kern-Ebitda) ist von 130,2 Mio. Fr. im Vorjahr auf 125,7 Mio. gesunken, der Gewinn auf 58,9 Mio. Fr. Siegfried erhöht den Ausblick auf das Gesamtjahr leicht. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

BCV: Die Waadtländer Kantonalbank (BCV) hat dank höheren Zinsen den Ertrag um 11% auf 582 Fr. gesteigert. Das operative Ergebnis ist 22% auf 276 Mio. Fr. und der Gewinn im gleichen Ausmass auf 240 Mio. Fr. höher ausgefallen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

TKB: Auch die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat im ersten Semester vom besseren Zinsumfeld profitiert und den Geschäftsertrag auf 216,8 Mio. Fr. gesteigert (+17%). Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung legte um 23,7% auf 117,8 Mio. zu. Den Halbjahresgewinn weist die TKB mit 80,5 Mio. Fr. aus (+7,1%). (Lesen Sie hier mehr dazu.)

GAM: Die Investorengruppe NewGAMe lanciert wie angekündigt ein öffentliches Teilangebot für den schweizerischen Vermögensverwalter in Schieflage. NewGAMe will für 55 Rappen pro Aktie maximal 28 Mio. Titel kaufen, rund 17,5% des Aktienkapitals. Für die ganze GAM besteht auch das Kaufangebot der britischem Liontrust, die 0,0589 eigene Valoren bietet. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Komax: Der Kabelmaschinenproduzent hat mit 404,9 Mio. Fr. im ersten Semester mehr umgesetzt als erwartet. Der operative Gewinn Ebit beträgt 55,5 Mio. Fr., der Gewinn 40,7 Mio., was unter der durchschnittlichen Analystenschätzung liegt. Komax bestätigt den Jahresausblick. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Schweiter: Der Verbundwerkstoffspezialist liegt im ersten Semester deutlich unter dem Rekordumsatz des Vorjahres. Der Umsatz sank um 14% auf 559,5 Mio. Fr. Der operative Gewinn (Ebitda) ist ein Viertel auf 42,9 Mio. Fr. gefallen, die entsprechende Marge auf 7,7% (1,1 Prozentpunkte weniger als in der Vorjahresperiode). Unter dem Strich weist Schweiter mit 11,9 Mio. Fr. nur noch halb so viel aus. Das zweite Halbjahr soll operativ ähnlich ausfallen wie das erste. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



DocMorris: Der Umsatz des Online-Apothekers ist in den ersten sechs Monaten wie erwartet gesunken, und zwar um 21% auf 501,4 Mio. Fr. Der bereinigte Ebitda war im Vergleich mit der Vorjahresperiode mit 20,8 Mio. Fr. weniger tief im Minus (Vj. –54,7 Mio.). Auch unter dem Strich hat sich DocMorris verbessert. Mit –58,2 Mio. Fr (Vj. –83,6 Mio) bleibt sie aber tief in den roten Zahlen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Meyer Burger: Der Hersteller und Betreiber von Solaranlagen hat im ersten Halbjahr bei 96,9 Mio. Fr. Umsatz auf Stufe Ebitda 43,3 Mio. Fr. Verlust geschrieben. Unter dem Strich fehlten 64,8 Mio. Fr. Die Leistung der hergestellten Solarmodule habe 302 Megawatt (MW) betragen, 207 MW wurden im ersten Halbjahr verkauft. Im Gesamtjahr könnten 800 MW produziert werden, teilt Meyer Burger weiter mit und sieht ansonsten von einer Guidance ab. Den weiteren Ausbau der Produktionskapazität treibe man in den USA voran, bis die Marktbedingungen auch in Europa «fair und nachhaltig» seien. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Phoenix Mecano: Der Komponenten- und Gehäusehersteller Phoenix Mecano hielt den Umsatz im ersten Halbjahr konstant bei 409 Mio. €. Der Reingewinn stieg 19,4% auf 20,5 Mio. €, nachdem im Vorjahr Probleme bei einer Tochtergesellschaft das Ergebnis belastet hatten. Für das laufende Geschäftsjahr hat das Unternehmen die Guidance bestätigt.

Orascom: Der Hotel- und Immobilienkonzern Orascom setzte im Halbjahr 265,9 Mio. Fr. um, 1,7% weniger als im Vorjahr. Wegen Währungs- und Bewertungseffekten sackte der Gewinn auf 8,2 Mio. Fr. ab (11,3 Mio. Fr. im Vorjahr). Auf einen konkreten Ausblick auf das Gesamtjahr verzichtet Orascom. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Asmallworld: Der Betreiber eines sozialen Netzwerks weist für das erste Halbjahr einen 56% höheren Umsatz von 11,5 Mio. Fr. aus. Die Gewinnzahlen sind gegenüber der Vergleichsperiode gesunken, unter dem Strich weist Asmallworld 0,6 Mio. Fr. Gewinn aus.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 17. August 2023

Schweiz

06:00 BCV: Ergebnis H1 (MK 10.15 Uhr, Lausanne)

06:00 Orascom DH: Ergebnis H1 (Conf. Call 17.00 Uhr)

06:00 Schlatter: Ergebnis H1

06:00 Schweiter: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr, Zürich)

06:00 Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

06:30 Asmallworld: Ergebnis H1

06:30 Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr, Weinfelden)

06:30 VP Bank: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr, Zürich)

06:45 Meyer Burger: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)

07:00 DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)

07:00 Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr)

07:00 Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 Phoenix Mecano: Ergebnis H1

08:30 BFS: Arbeitskräfteerhebung im Q2

10:00 MK Travail Suisse: Lohnforderungen 2024, Bern

International

06:00 HKG: Lenovo, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

Konjunktur

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 06/23

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 06/23

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/23

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 06/23

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheidung

11:00 EUR: Handelsbilanz 06/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 08/23

16:00 USA: Frühindikator 07/23

Ausblick – Zinsen und Devisen

Diese Woche erleben Anleger eine ungewöhnliche Korrelation an den Finanzmärkten: Während die wichtigsten Aktienmärkte schwächeln, geht zugleich die Verzinsung der Anleihen tendenziell nach oben. In den USA stieg die 10-jährige Rendite sogar bis auf 4,25% – Höchststand seit Oktober 2022, als sie zwischenzeitlich auf mehr als 4,3% gestiegen war. Nur kurz vor Veröffentlichung des neuesten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank am Mittwochabend liess der Zinsanstieg etwas nach, die Rendite blieb aber immer noch merklich über der Schwelle von 4%, die noch vergangene Woche registriert wurde. In ähnlicher Grössenordnung stieg auf Wochensicht auch die zehnjährige Rendite auf deutsche Bundesanleihen.

Dabei ist die Stimmung an den Aktienmärkten eigentlich von schwachen Konjunkturmeldungen geprägt, wobei die Zinssenkung in China diese Woche die Sorgen nochmals verstärkt hat. Doch davon konnten die Obligationen nicht profitieren: Der Abverkauf findet in beiden Anlageklassen gleichzeitig statt, was die Verzinsung der Anleihen nach oben treibt. Die Strategen der Commerzbank weisen darauf hin, dass dies kaum am dünnen Sommerhandel liegt. Vielmehr zeige sich, dass die Inflationsprämien wieder steigen, wobei der jüngste Auslöser die steigenden Notierungen für Öl und Gas am europäischen Markt waren.

So ist der europäische Gaspreis (ein Monat voraus) diese Woche auf mehr als 38 € pro Megawattstunde gestiegen. Von Mitte Juli bis Anfang August waren es nicht mehr als 30 € – ein Anstieg um mehr als 25% also. Die Ölpreise (Brent und WTI) liegen 5 bis 6% über dem Niveau von Mitte Juli. Gemessen an den Tagesgeldswapsätzen (OIS) im Euroraum stieg die 10-jährige Inflationsprämie seit Mitte Juli um mehr als 0,2 Prozentpunkte (Pp.) auf 2,65% und die reale Verzinsung sank um 0,06 Pp. In den USA stieg die entsprechende Inflationsprämie dagegen nur um 0,07 Pp, der Realzins dagegen um 0,27 Pp – wobei allein 0,20 Pp seit vergangener Woche dazukamen.

In den USA wächst offenbar tatsächlich konjunkturelle Zuversicht: also die Aussicht, dass in den nächsten zwölf Monaten eine Rezession vermieden werden kann. Im Euroraum überwiegen dagegen eher die wieder aufgekommenen Inflationssorgen.

Beide Ursachen können schlussendlich aber zu steigenden Renditen führen. Dies würde auch erklären, warum die Verzinsung Schweizer Eidgenossen erheblich den Renditen deutscher Bundesanleihen hinterherhinkt.

