Der FuW-Morgen-Report vom 25. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen

Overnight

USA

Am Dienstag schwankten die Kurse von einigen Schwergewichten – unter anderem Visa, McDonald’s und Walmart – nach der Eröffnung der New Yorker Börse NYSE stark, der Handel wurde zeitweise ausgesetzt. Eine Untersuchung der Probleme zum Handelsstart laufe, teilte die NYSE mit. Am Ende des Tages ging der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,31% und 33’733,96 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 gab minim nach und schloss bei 4016,95 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,22% und beendete den Dienstag mit 11’846,65 Punkten.



Die Berichtssaison nimmt langsam Fahrt auf. Die Zahlen des Versicherers Travelers (+3,7%) lagen über den Erwartungen der Analysten, während der Abschluss des Mischkonzerns 3M (–6,25%) enttäuschte.



Die Titel des Konsumgüter- und Pharmaherstellers Johnson & Johnson schlossen auf Vortagsniveau. Weniger verkaufte Covid-Impfungen und der starke Dollar hatten das Unternehmen im Schlussquartal des vergangenen Jahres ausgebremst. Der Mobilfunkanbieter Verizon, eine der Aktien, die zum Handelsstart von enormen Kursschwankungen betroffen waren, beendete den Tag 2% im Plus. Einer enttäuschenden Jahresprognose stand ein überraschend starker Gewinn im vierten Quartal gegenüber. Microsoft legte nach Börsenschluss ein insgesamt verhaltenes Ergebnis vor (lesen Sie hier mehr).

Asien/Pazifik

Wegen des chinesischen Neujahrsfests bleiben viele Börsen in Asien geschlossen. Die Börsen in Festlandchina und Taiwan nehmen den Handel am Montag wieder auf, diejenige in Hongkong bereits am Donnerstag.

Am Mittwoch steigt der japanische Nikkei 225 um 0,3%, und der breiter gefasste Topix legt 0,4% zu. In Korea gewinnt der Kospi 1,3%. Der australische S&P/ASX 200 gibt 0,3% nach.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen mit einem Abschlag von 0,4%, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq 100 liegt er 0,7% im Minus. Auf den Euro Stoxx 50 gibt der Futures 0,2% nach, wie auch auf den deutschen Dax. Der Kontrakt auf den Schweizer SMI notiert im Vergleich zum Vortag unverändert.

News Vorbörse Schweiz

Lonza: Das Chemie- und Pharmaunternehmen hat im Geschäftsjahr 2022 Umsatz und Profitabilität gesteigert. Die Aktionäre bekommen eine Dividende von 3.50 Fr. je Anteil, 50 Rp. mehr als im Vorjahr. Ausserdem kündigt Lonza ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Mrd. Fr. ab 2023 an. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Emmi: Der Milchverarbeiter Emmi hat beim Umsatz im vergangenen Jahr erstmals die Grenze von 4 Mrd. Fr. geknackt. Organisch wuchs der Umsatz um 7% – damit liegt Emmi deutlich über dem eigenen Ziel eines organischen Wachstums von 5 bis 6%. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Givaudan: Beim Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan stieg der Umsatz um 6,5% auf 7,12 Mrd. Fr. Im Schlussquartal verlor das Unternehmen aber weiter an Schwung, und die Profitabilität litt unter höheren Kosten. Werner Bauer, Lilian Biner und Michael Carlos verlassen den Verwaltungsrat. Neu gewählt werden soll dafür Roberto Guidetti. Givaudan-CEO Gilles Andrier hat im Jahr 2022 Lohn und Boni in Höhe von 5,55 Mio. Fr. erhalten. Im Vorjahr waren es 6,3 Mio. Fr. Der Lohnrückgang ist vor allem auf tiefere Boni zurückzuführen. (Lesen Sie mehr dazu hier.)



Rieter: Der Spinnereimaschinenhersteller Rieter hat 2022 viel weniger Bestellungen erhalten als im Vorjahr. Dies einerseits wegen einer Normalisierung im Vergleich zum sehr starken Vorjahr, andererseits wegen einer gedämpften Nachfrage von Kundenseite. Der ehemalige Schindler-Chef Thomas Oetterli wird zum CEO von Rieter ernannt und wird die Position am 13. März übernehmen. Der seit neun Jahren amtierende CEO Norbert Klapper wird die Gruppe verlassen (Lesen Sie mehr dazu hier.)



Landis+Gyr: Obwohl das Messtechnikunternehmen den Ausblick für das zu Ende gehende Geschäftsjahr 2022/23 (per 31. März) bestätigt, senkt es die Prognosen für das Geschäftsjahr 2023/24, weil sich die Normalisierung der Lieferkettensituation verzögert. Die derzeitige progressive Dividendenpolitik wird bestätigt. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

GAM: Der Vermögensverwalter GAM hat im vergangenen Jahr rückläufige Vermögen verzeichnet und unter dem Strich einen IFRS-Nettoverlust nach Steuern von 309,9 Mio. Fr. erlitten. Jetzt kommt die Strategie erneut auf den Prüfstand. Ein Update dazu wird zusammen mit den detaillierten Zahlen am 25. April präsentiert. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Mikron: Der Präzisionsmaschinenhersteller Mikron steigerte 2022 Umsatz und Auftragseingang deutlich. Zudem wird eine höhere Profitabilität erwartet. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr 2022 mit einer Ebit-Marge von 8 bis 9%, nach 6,1% im Jahr 2021. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Partners Group: In Japan wird Teppei Kawai per 1. April Leiter des Büros in Tokio, in der Funktion als Managing Director und Head of Client Solutions.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 25. Januar 2023

Schweiz

06:30 Givaudan: Ergebnis 2022 (Conf. Call 15.00 Uhr)

06:30 Rieter: Umsatz 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr)

07:00 Emmi: Umsatz 2022

07:00 Lonza: Ergebnis 2022 (Webcast 09.00/14.00 Uhr)

07:00 Mikron: Umsatz 2022

10:00 CS-CFA Index Januar

International

07:00 NLD: ASML, Q4-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Q1-Trading-Update

08:00 EUR: NfZ-Neuzulassungen 12/22

12:00 SPA: Siemens Games, ausserordentliche Hauptversammlung (First Call)

12:30 USA: AT&T, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q4-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Q4-Zahlen



Hinweis:

Börsenfeiertag in China und Hongkong

Konjunktur

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe, Auftragseingang 11/22

10:00 DEU: Ifo-Index 01/23

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Philadelphia-Fed-Dienstleistungsindex 01/23

16:00 CAN: Notenbankentscheidung

16:30 USA: EIA-Rohöllagerdaten

DEU: Jahreswirtschaftsbericht mit Konjunkturprognose

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert Callable BRC auf SMI, Euro Stoxx 50 und S&P 500 in Franken mit einem Coupon von 6,5% p.a.



Neu in Zeichnung bei der Credit Suisse ist ein Callable Barrier Reverse Convertible in Franken auf den SMI, den Euro Stoxx 50 und den S&P 500 mit einem Coupon von 6,5% p.a. und einer Barriere von 55% (Valor 120 426 461).



Der Callable Barrier Reverse Convertible zahlt einen fixen Coupon von 6,5% p.a. Der Emittent hat das Recht, das Produkt frühzeitig zu 100% zurückzuzahlen (in diesem Fall frühestens nach einem Jahr).



Falls das Produkt nicht frühzeitig zurückgezahlt wird, und sofern alle Basiswerte während der Laufzeit des Produkts über der Barriere von 55% notieren, werden bei Verfall 100% des Nominalwerts zurückgezahlt. Andernfalls kann sich die Rückzahlung in bar um die Negativperformance des Basiswerts mit der schlechtesten Wertentwicklung reduzieren und das Produkt somit einen Verlust verzeichnen. Im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des investierten Kapitals möglich.



Zeichnungsschluss ist am 3. Februar um 15 Uhr, die Anfangsfixierung findet am selben Tag statt. Die Laufzeit des Produkts beträgt zwei Jahre (unter Vorbehalt einer frühzeitigen Rückzahlung). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um ein Renditeoptimierungsprodukt (Barrier Reverse Convertible, 1230*).





