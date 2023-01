Der FuW-Morgen-Report vom 20. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu SFS, Autoneum und Huber+Suhner, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Schwache Konjunkturdaten schürten am Donnerstag die Rezessionsängste und belasteten die Börsen.

Der Dow Jones Industrial fiel um 0,8% auf 33’045 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss ebenfalls mit einem Minus von 0,8% bei 3899 Zählern, und der technologielastige Nasdaq 100 ging um 1% auf 11’296 Punkte zurück.

Die Valoren des Elektroautobauers Tesla fielen 1,3%. Die Papiere des Luxuselektroautoherstellers Lucid brachen um 8,7% ein, wobei Händler die massiven Preissenkungen des Konkurrenten Tesla dafür verantwortlich machten.

Die Aktien des Aluminiumherstellers Alcoa korrigierten um 7,4% nach enttäuschenden Quartalszahlen.



Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen schütteln die schwachen US-Vorgaben ab und handeln am Freitag teilweise deutlich im Plus.

In Tokio legt der Nikkei 225 um 0,5% zu, der breiter gefasste Topix klettert 0,6% nach oben. Auf dem chinesischen Festland steigt der CSI 300 um 0,7%, der Shanghai Composite handelt 0,8% höher. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 1,5%. Der südkoreanische Kospi rückt um 0,6% vor. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils um 0,2% höher ab.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 0,2% im Plus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 legt um 0,4% zu.

News Vorbörse Schweiz

SFS: Der Umsatz der SFS Group stieg 2022 rund 45% auf 2,75 Mrd. Fr., etwas mehr als vom Markt erwartet. Zum Wachstum hat die seit Mai integrierte deutsche Hoffmann-Gruppe 38 Prozentpunkte beigesteuert. Detaillierte Zahlen und ein Ausblick werden am 3. März publiziert. (Lesen Sie hier mehr.)

Huber+Suhner: Die auf elektrische und optische Verbindungstechnik spezialisierte Huber+Suhner hat die letztjährigen Einnahmen 10,6% auf 954,6 Mio. Fr. gesteigert. Die Aufträge hingegen sanken 2% auf 975,4 Mio. Fr. Gewinnzahlen folgen am 7. März. (Lesen Sie hier mehr.)

Autoneum: Der Umsatz des Autozulieferers Autoneum ist mit 1805 Mio. Fr. rund 2% unter der Konsensschätzung von AWP geblieben. Das Volumen nahm im Vergleich zum Vorjahr zu, blieb aber unter dem Niveau von 2019. Autoneum rechnet weiterhin mit einer operativen Marge von 2 bis 3%. (Lesen Sie hier mehr.)

Zehnder: Die auf Raumklima ausgerichtete Zehnder hat den Umsatz 2022 rund 17% auf 812,5 Mio. € erhöht. Organisch wuchs sie 7%. Angaben zu den Gewinnzahlen veröffentlicht sie Anfang März. (Lesen Sie hier mehr.)

Coltene: Das Dentalbedarfsunternehmen Coltene hat mit 267 Mio. Fr. einen geringeren Umsatz verbucht als erwartet. Dementsprechend rechnet das Management auch mit einer Ebit-Marge von 13% statt gegen 15%. Für 2023 geht Coltene von einem Nachholeffekt aus. (Lesen Sie hier mehr.)

Hypothekarbank Lenzburg: Die Hypothekarbank Lenzburg hat im vergangenen Jahr einen 0,4% niedrigeren Geschäftserfolg von 21,6 Mio. Fr. erwirtschaftet. Unter dem Strich blieb ein 2,1% höherer Gewinn von 18,6 Mio. Fr. Die Dividende bleibt mit 115 Fr. stabil. (Lesen Sie hier mehr.)

BB Biotech: Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech weist für 2022 einen Verlust von rund 358 Mio. Fr. aus. Im Vorjahr hatte das Manko 405 Mio. Fr. betragen. Es soll eine Dividende von 2.85 (Vorjahr 3.85) Fr. ausgeschüttet werden. Der vollständige Geschäftsbericht wird am 17. Februar veröffentlicht. (Lesen Sie hier mehr.)

HBM: Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments hat im dritten Quartal 2022 einen Verlust von 120 Mio. Fr. verbucht, primär aufgrund von Währungsentwicklungen. Die Neunmonatsperiode schliesst mit einem Verlust von 155 Mio. Fr. Der Ausblick aufs Kalenderjahr ist zuversichtlich. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 20. Januar 2023

Schweiz

06:00 SFS: Umsatz 2022

06:30 HBM: Ergebnis Q3

06:30 Hypi Lenzburg: Ergebnis 2022 (MK online 08.45 Uhr)

06:45 Huber+Suhner: Umsatz 2022

07:00 Autoneum: Umsatz 2022

07:00 BB Biotech: Portfolio 2022

07:00 Zehnder: Umsatz 2022

09:30 BKW: MK 100 Tage CEO Robert Itschner, Bern

13:00 AMAG Import AG: Jahres-MK, Cham



Sonstige Termine:

WEF 2023 (letzter Tag), Davos

International

Termine Unternehmen

07:00 SWE: Ericsson, Q4-Zahlen

12:50 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

Konjunktur

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/22

CHN: Chinesische Notenbank, Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR)

Ausblick – Unternehmen

Die vierte Januarwoche startet ruhig. Am Montag sind keine bestätigten Termine vorhanden. Jederzeit kann aber Swatch Group das Jahresergebnis 2022 und Zahlen zu den Uhrenexporten vorlegen – das Unternehmen legt sich jeweils nicht im Voraus fest. Im wichtigsten Absatzmarkt Grossraum China mit Umsatzanteil 42% im Jahr 2021 machte sich nach guten Sommermonaten eine leichte Abkühlung bemerkbar. Dank einer guten Entwicklung im übrigen Asien und in den USA dürfte trotzdem die beste Ebit-Marge seit 2015 erzielt worden sein. Analysten erwarten vom Uhrenhersteller eine Umsatz- und Gewinnsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr.

Am Dienstag publiziert Komax, Nummer eins im Geschäft mit Kabelverarbeitungsmaschinen, Umsatzzahlen. Erwartet wird ein solides Ergebnis dank einem stark wachsenden Markt. «Die gegenwärtige Marktsituation ist ziemlich sonnig», sagte CEO Matijas Meyer an einem Investorentag Ende Oktober. Ebenfalls informiert der Computerzubehörhersteller Logitech über das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23. Ein enttäuschendes Weihnachtsgeschäft zwang den PC-Hardwarehersteller am 12. Januar zu einer Gewinnwarnung sowie Korrektur der Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2022/23. Erwarteter Umsatz und Gewinn der Lausanner liegen nun rund 9 bis 10% unter dem, womit Analysten im Vorfeld gerechnet hatten. Der Quartalsumsatz wird demnach zwischen 17 und 18% sinken und der Gewinn auf zwischen 198 und 203 Mio. $ zu liegen kommen. Damit sind die Eckwerte bekannt und das weitere negative Überraschungspotenzial begrenzt

Am Mittwoch folgen der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan und der Pharmazulieferer Lonza mit dem Jahresergebnis 2022. Givaudan kämpfte im vergangenen Jahr mit höheren Kosten, vor allem beim Rohmaterial, und muss voraussichtlich eine Margenverwässerung hinnehmen. Die Chancen sind intakt, dass der Anstieg der Rohmaterialkosten für 2023 tiefer ausfällt als 2022. Auch der Milchverarbeiter Emmi, der Maschinenbauer Mikron und der Spinnmaschinenhersteller Rieter veröffentlichen die Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2022. Emmi hat Ende August die Prognose beim Umsatzwachstum von 2,5 bis 3,5% auf 5 bis 6% erhöht, beim Gewinn jedoch von 290 bis 305 Mio. Fr. auf 265 bis 280 Mio. Fr. gesenkt. Dank Preiserhöhungen dürfte das stärkste Umsatzwachstum seit mindestens 14 Jahren gelungen sein.

Am Donnerstag präsentiert der Warenprüfkonzern SGS das Jahresergebnis 2022. Im November hat SGS schon eine Gewinnwarnung für das Gesamtjahr abgegeben, sodass das Überraschungspotenzial limitiert sein dürfte.

Auch Bucher Industries wird den Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand für das abgeschlossene Geschäftsjahr veröffentlichen. Gleichzeitig mit einer Präzisierung der Gewinnerwartung für das Geschäftsjahr 2022 dürfte die Industriegruppe auch eine erste Guidance für 2023 bekanntgeben. Der Konzern geht aktuell von einem deutlich höheren Umsatz als im Vorjahr und einer Betriebsgewinnmarge in der Grössenordnung von 2021 aus.

Den Wochenabschluss machen mit Zahlen zum Umsatz und Auftragseingang 2022 noch am Donnerstagabend der Maschinenbauer Schlatter und am Freitag der Werkzeugmaschinenbauer Starrag. Starrag ist zurzeit mit einem Wechsel in der Chefetage beschäftigt. Der langjährige CEO Christian Walti hat kurzfristig sein Amt schon früher per Ende Dezember 2022 niedergelegt. VR-Präsident Michael Hauser und VR-Mitglied Bernhard Iseli führen das Unternehmen interimistisch.

