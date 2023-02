Der FuW-Morgen-Report vom 22. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Schindler, EFG International, Siegfried und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag mit deutlichen Verlusten geschlossen, während sich die Zinssorgen der Anleger verstärkten. Betroffen waren alle Sektoren. Die Titel im Dow Jones Industrial sanken um 2,1% auf 33’130 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 2,0% auf 3997 Zähler nach und verbuchte den schlechtesten Tag seit zwei Monaten. Genau wie der technologielastige Nasdaq 100, der um 2,4% auf 2060 Punkte fiel.

Die Zinssorgen wurden durch positive Konjunkturdaten verstärkt, die darauf hindeuten könnten, dass längere Zinserhöhungen notwendig werden. So stieg der vorläufige S&P-Global-Einkaufsmanagerindex für die US-Gesamtwirtschaft im Februar von 46,8 auf 50,2 Punkte. Er liegt damit erstmals seit Juni über der Schwelle von 50 Zählern, die ein Wachstum der Wirtschaft signalisiert. Der an den Terminmärkten erwartete Finalsatz für den Leitzins der US-Notenbank stieg am Dienstag von 5,3 auf 5,36%.

Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen legte noch stärker zu, um 0,14 Prozentpunkte auf 3,95%. Das war der höchste Stand seit Anfang November. Anleger erwarten für Mittwochabend (MEZ) neuen Aufschluss über die Zinspläne der US-Währungshüter aus dem Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung. Für Freitag wird die Teuerung der privaten Konsumausgaben (PCE) erwartet. Die Aktien von Tesla rutschten um 5,3% ab, und die von Amazon, Microsoft und Alphabet fielen um 2,7%, 2,1% bzw. 2,7%. Die Papiere der Facebook-Mutter Meta sanken 0,5%.



Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Börsen folgen am Mittwoch den negativen Vorgaben aus Übersee. Alle Märkte liegen teils deutlich im Minus. Die neuseeländische Zentralbank erhöhte den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 4,75% und damit auf den höchsten Stand seit mehr als vierzehn Jahren. Die japanische Inflation der Erzeugerpreise beschleunigte sich leicht auf Jahressicht, von 1,5 auf 1,6% im Januar.

Der japanische Nikkei 225 sinkt am Mittwoch um 1,3% und der breiter gefasste Topix um 1,1%. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,3%. Chinas Leitindex CSI 300 gibt im späten Handel 1% nach, und der Shanghai Composite fällt um 0,6%. Der südkoreanische Kospi notiert 1,7% im Minus, und der australische S&P/ASX 200 lässt 0,3% nach.



Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 rückt am Mittwochmorgen 0,2% vor, ebenso auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq. Auf den Euro Stoxx 50 gibt der Futures 0,2% nach, auf den deutschen Dax sinkt er um 0,1%. Auf den Schweizer SMI gibt der Kontrakt ebenfalls 0,1% nach.

News Vorbörse Schweiz

Schindler: Der Aufzugs- und Fahrtreppenhersteller Schindler hat 2022 den Umsatz 1% (in Lokalwährungen 2,5%) auf 11,35 Mrd. Fr. gesteigert. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) fiel 16,4% auf 1,05 Mrd. Fr. Der Gewinn sank 25,2% auf 659 Mio. Fr. Die Dividende soll unverändert 4 Fr. betragen. Der Auftragseingang sank 1,7% auf 11,96 Mrd. Fr. Für 2023 erwartet Schindler ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im unteren einstelligen Prozentbereich. (Lesen Sie hier mehr.)

EFG International: Das Bankhaus EFG International hat 2022 den bereinigten Gewinn 48% auf 249 Mio. Fr. gesteigert. Die Dividende soll 45 Rp. (Vj. 36 Rp.) erhöht werden. Die bereinigte Eigenkapitalrendite stieg auf 16,4%. Das zugrundeliegende Aufwand-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich von 79,9 auf 75,4%. Wegen des Verkaufs der spanischen Privatbank A&G und der Marktkorrektur sank das verwaltete Vermögen per Ende Jahr auf 143 Mrd. Fr. (Vj. 172 Mrd. Fr.). (Lesen Sie hier mehr.)

Siegfried: Der Pharmazulieferer Siegfried hat 2022 den Umsatz 11,5% auf 1,23 Mrd. Fr. gesteigert. Der Betriebsgewinn (Core-Ebitda) nahm 31,5% auf 272,5 Mio. Fr. zu. Der Core-Reingewinn erhöhte sich 34,1% auf 127,8 Mio. Fr. Der GV wird eine 20 Rp. höhere Dividende von 3.40 Fr. (Nennwertreduktion) beantragt. Für 2023 erwartet Siegfried bei konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und eine Core-Ebitda-Spanne von wenigstens 20%. (Lesen Sie hier mehr.)

Medmix: Der Gerätehersteller Medmix hat 2022 den Umsatz 4,3% auf 477,1 Mio. Fr. gesteigert (organisch +5,7%). Der Betriebsgewinn (Ebitda) sank knapp 8% auf 105,4 Mio. Fr. Die Schliessung der polnischen Produktion belastete den Gewinn; er sank knapp 74% auf 11,6 Mio. Fr. Der GV wird eine unveränderte Dividende von 50 Rp. beantragt. Für 2023 sagt Medmix ein Umsatzwachstum von 5 bis 7% sowie eine Ebitda-Spanne von 23% voraus. (Lesen Sie hier mehr.)

Montana Aerospace: Der Flugzeugbauzulieferer Montana Aerospace hat 2022 den Umsatz 70% auf 1306 Mio. € gesteigert. Der Betriebsgewinn (adjustierter Ebitda) liegt zwischen 125 und 135 Mio. €. Für 2023 wird ein Umsatz von wenigstens 1,5 Mrd. € erwartet, zudem ein Ebitda von 130 bis 150 Mio. €. (Lesen Sie hier mehr.)

Novavest: Die Immobiliengesellschaft Novavest Real Estate beantragt der GV, die Dividende auf 1.25 Fr. zu senken (Vj. 1.65 Fr.). Wie bereits bekannt stieg 2022 der Mietertrag 9% auf 29,2 Mio. Fr., das Betriebsergebnis (Ebit) sank jedoch um 22% auf 30,7 Mio. Fr. Der Gewinn inkl. Neubewertungserfolg fiel 24% auf 22,4 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Givaudan: Der Riechstoff- und Aromenhersteller Givaudan übernimmt von der amerikanischen Amyris ein Portfolio kosmetischer Inhaltsstoffe. Der Bereich Active Beauty von Amyris hätte Givaudan 2022 rund 30 Mio. $ zusätzlichen Umsatz eingetragen. (Lesen Sie hier mehr.)

Aryzta: Der Backwarenhersteller Aryzta zahlt eine Eurohybridanleihe zurück. Sämtliche verbleibenden 200 Mio. € der Anleihe mit einem Zins von 6,82% werden per 28. März zurückgezahlt.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 22. Februar 2023

Schweiz

06:00 Medmix: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr)

06:00 Siegfried: Ergebnis 2022 (MK 10.30, Zürich/Webcast 14.00 Uhr)

06:30 Schindler: Ergebnis 2022 (Webcast/MK 09.30 Uhr, Ebikon)

07:00 EFG International: Ergebnis 2022 (MK 09.30 Uhr, Zürich)

07:00 Montana Aerospace: Umsatz 2022

07:00 Novavest: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr)

10:00 CS-CFA Index Dezember

10:00 BCN: BMK 2022, Neuenburg

International

06:30 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen (8.30 Pk)

07:30 DEU: Exasol, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen

08:20 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen

10:00 DEU: Oldenburgische Landesbank, Jahreszahlen

10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung

10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen

18:00 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

19:30 DEU: Mercedes-Benz: Update zur Software- und Hardware-Strategie u. a. mit CEO Ola Källenius

22:00 USA: Mosaic, Q4-Zahlen

22:05 USA: Altice USA, Q4-Zahlen

22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen

23:00 USA: Ebay, Q4-Zahlen

Konjunktur

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 02/23

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 02/23

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 01/23

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 02/23

10:00 ITA: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/23

15:00 BEL: Geschäftsklima 02/23

20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 1.2.23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert neues Bonuszertifikat in Franken auf Swiss Life, Swiss Re und Zurich

Aktuell in Zeichnung bei Credit Suisse ist ein Bonuszertifikat in Franken auf Swiss Life, Swiss Re und Zurich mit einer möglichen Mindestrückzahlung von 116% und einer Barriere von 59% (Valor 120 426 555).

Das Bonuszertifikat partizipiert bei der Endfixierung zu 100% an der positiven Wertentwicklung der zugrundeliegenden Basiswerte. Sofern keiner der Basiswerte während der Laufzeit des Produkts auf oder unter der jeweiligen Barriere von 59% notiert, wird das Bonuszertifikat am Rückzahlungstag zu mindestens 116% des Nominalwerts zurückgezahlt. Andernfalls partizipieren Anleger an der positiven wie der negativen Entwicklung des Basiswerts mit der schlechtesten Kursentwicklung, und das investierte Kapital wird in die entsprechende Aktie umgewandelt. Die Mindestrückzahlung gilt in diesem Fall nicht mehr, und das Produkt kann unter Umständen einen Verlust verzeichnen.

Zeichnungsschluss ist am 27. Februar um 15 Uhr, die Anfangsfixierung findet am selben Tag statt. Die Laufzeit des Produkts beträgt zwei Jahre. Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um das Partizipationsprodukt Bonuszertifikat (1320).

Fehler gefunden?Jetzt melden.