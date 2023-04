Der FuW-Morgen-Report vom 6. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, UBS, Zurich Insurance und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

In den USA haben die Börsen nahtlos an die Verluste des Vortages angeknüpft. Einzig der Dow Jones Industrial schloss im Plus und legte um 0,24% auf 33’428,72 Punkte zu. Bei den anderen Indizes reagierten die Anleger aufgrund der getrübten Stimmung im Dienstleistungssektor vorsichtig. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,25% und stand nach Börsenschluss bei 4090,38 Zählern. Und der technologielastige Nasdaq 100 sank um 1,01% auf 12’967,2 Punkte.

Zu den Tagesgewinnern gehörten die Aktien von Johnson & Johnson. Der Pharma- und Konsumgüterkonzern will einen Rechtsstreit über angeblich krebserregende Körperpflegeprodukte mit einem milliardenschweren Vergleich beenden.

Generell gewannen die als defensiv geltenden Titel aus der Konsumgüterbranche. Coca-Cola avancierten 0,96%, Procter & Gamble 0,69%. Auch Unternehmen aus dem Gesundheitssektor wie Amgen (+2,36%), Merck & Co (+2,83%) und UnitedHealth (+3,24%) legten an der Börse zu.

Die Aktien von FedEx stiegen um 1,5%, nachdem der Logistikkonzern eine Umstrukturierung der Liefernetze angekündigt hatte.

Ins Minus sind hingegen Chipwerte im Technologiesektor gerutscht. Nvidia schlossen 2,08% tiefer.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien sind unterschiedlich in den Donnerstag gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert 1,33%, wobei Industriewerte und Autokonzerne bis zu 5% im Minus stehen. Der breiter gefasste Topix sinkt um 0,91%.

In China notiert der CSI 300 mit 0,14% leicht im Minus, der Shanghai Composite steigt minimal, um 0,03%. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,33%. Der koreanische Leitindex Kospi fällt um 1,38%.

Futures

Die Futures auf den US-amerikanischen S&P 500 notierten mit 0,3% im Minus, ebenso der Terminkontrakt auf den Nasdaq (–0,42%). Auf den Euro Stoxx 50 verliert der Futures 0,02%, auf den Dax 0,07%. Der Futures auf den Schweizer SMI liegt bei 0,63% im Plus.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Bei Credit Suisse werden alle bis Ende 2022 ausstehenden Bonuszahlungen der Geschäftsleitung gestrichen. Das hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen. Kaderleuten der zweiten und der dritten Hierarchieebene wird die variable Vergütung um die Hälfte beziehungsweise um ein Viertel gekürzt. Betroffen sind rund tausend CS-Banker. Die Einsparungen belaufen sich auf bis zu 60 Mio. Fr. Die Grossbank hat zudem die Anweisung erhalten, die Möglichkeiten einer Rückforderung schon ausgezahlter Boni zu prüfen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

UBS: Der Bundesratsentscheid betreffend Streichung beziehungsweise Reduzierung der variablen Vergütung von CS-Top-Managern habe keine Auswirkungen auf die Vergütungsstruktur von UBS, wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte. UBS erhielt vom Bundesrat die Auflage, ihr Vergütungssystem unter die Lupe zu nehmen und Faktoren wie Risikobewusstsein und Einhalten von Verhaltensregeln adäquat zu berücksichtigen.

Zurich Insurance: Der Versicherer Zurich Insurance beendet die Mitgliedschaft in der sogenannten Net-Zero Insurance Alliance, einer von den Vereinten Nationen ins Leben gerufenen Klimaschutzinitiative. Dies, nachdem erst vergangene Woche der weltgrösste Rückversicherer, Munich Re, aus der Allianz ausgestiegen ist. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Berner Kantonalbank: Die IT-Tochter Aity der Berner Kantonalbank erhält mit Oliver Kuster per 1. Juni einen neuen CEO. Der Chefposten wird seit November, nach dem Abgang von Christoph Lanz, interimistisch von Pascal Eugster bekleidet. Kuster leitete zuletzt beim Softwareunternehmen Avaloq den Bereich Innovation.

Nebag I: Die Beteiligungsgesellschaft Nebag hat im ersten Quartal einen Gewinn von fast 0,2 Mio. Fr. erzielt. Damit wurde in etwa das Vorjahresniveau erreicht. Der innere Wert je Aktie (NAV) betrug per Ende März 8.84 Fr., was einer Steigerung von 2% gegenüber Ende Dezember entspricht.

Nebag II: Die Beteiligungsgesellschaft Nebag erleidet im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust von 2,7 Mio. Fr., nach einem Gewinn von 7,2 Mio. Fr. im Jahr davor. Damit fällt das Ergebnis schlechter aus als im Januar prognostiziert. Das raue wirtschaftliche Umfeld mit steigender Inflation und Lieferkettenschwierigkeiten hat die Portfoliounternehmen belastet. Die Nettoperformance betrug im Berichtsjahr –3,48%. Trotz dieses Rückschlags plant das Unternehmen, die Dividende um 8 Rp. auf 58 Rp. zu erhöhen. Sie soll im Rahmen einer Kapitalherabsetzung geleistet werden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Mobilezone: An der Generalversammlung des Handyverkäufers Mobilezone ist der Vergütungsbericht abgelehnt worden. Das Votum ist jedoch konsultativ und damit nicht bindend. Den übrigen Traktanden, darunter der Zahlung einer Dividende in Höhe von 90 Rp. und der Vernichtung von 770’865 zurückgekauften Aktien, stimmten die Anteilseigner allerdings zu.

Holcim: Beim Zementkonzern Holcim kommt es neben dem bereits angekündigten Rücktritt von Präsident Beat Hess zu einem weiteren Wechsel im Verwaltungsrat. Der Franzose und ehemalige Alstom-CEO Patrick Kron, der seit 2017 Einsitz im Gremium nimmt, verzichtet auf eine Wiederwahl. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Rieter: Der bis anhin zweitgrösste Rieter-Aktionär Luc Tack hat sich von einer 14%igen Beteiligung am Spinnmaschinenhersteller getrennt. Abnehmer des Aktienpakets sind Peter Spuhler und Martin Haefner. Ersterer besitzt nun einen Anteil von 33,1% am Unternehmen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Groupe Minoteries: Der Verwaltungsrat des Müllereibetriebs Groupe Minoteries befürwortet den Vorschlag einer gewichtigen Aktionärsgruppe, wonach die Dividende in Anbetracht des Verkaufs einer Renditeliegenschaft um 6 Fr. auf 15 Fr. erhöht werden soll. Zuvor schlug das Gremium der Generalversammlung vom 16. Mai eine Dividende von 11 Fr. vor.

Valartis: Bei der Finanzgruppe Valartis kommt es im Aktionariat zu einer Strukturveränderung. Das Unternehmen kauft das 27,3% schwere Aktienpaket seines Ankeraktionärs Beat Kähli zu einem Aufschlag von 0,7% zum letztbezahlten Schlusskurs. Die Aktien sollen anschliessend vernichtet werden. Als Gegenleistung erhalte Kählis Avalon einen «wesentlichen» Teil von Valartis’ Beteiligung an der Investmentgesellschaft Athris. Die Transaktion werde voraussichtlich noch im zweiten Quartal abgeschlossen.

Leclanché: Der Batteriehersteller Leclanché hat den Betrieb eines Multi-MWh-Batteriespeichersystems auf einer Mittelmeerinsel aufgenommen. Es sei die erste Installation des sogenannten LeBlock-Speichersystems des Unternehmens.

DKSH: Der Dienstleistungs- und Handelskonzern DKSH baut die Partnerschaft mit Stilla Technologies, einem Hersteller von digitalen PCR-Anwendungen, in Thailand weiter aus. DKSH soll Stilla bei der Lancierung einer digitalen PCR-Lösung für Genanalysen unterstützen.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 6. April 2023

Schweiz

06:00 Nebag: Ergebnis 2022

07:45 Seco: Arbeitsmarktdaten März 2023

Sonstige Termine:

Zug Estates: GV (11.00 Uhr), Zug

Zurich Insurance: GV (14.15 Uhr), Zürich

International

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen

Konjunktur

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/23

08:00 DEU: Industrieproduktion 02/23

08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 02/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 01/23

08:00 SWE: Industrieaufträge 02/23

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 02/23

08:30 HUN: Handelsbilanz 02/23 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 USA: IWF-Chefin Kristalina Georgieva Rede Frühjahrstagung

16:00 USA: Fed-Präsident von St. Louis, Bullard, hält eine Rede



Ausblick – Unternehmen

Nach dem Osterwochenende geht es langsam mit den Erstquartalszahlen der heimischen Unternehmen los. Unterdessen ist die Saison der Generalversammlungen weiter voll im Gang.

Feiertagsbedingt bleibt der Kalender am Montag leer.

Am Dienstag beginnt im Parlament die ausserordentliche Session anlässlich der Credit-Suisse-Übernahme. Diese wurde bis zum Donnerstag anberaumt. Das Parlament muss nachträglich die Verpflichtungskredite des Staats für die Rettung von CS absegnen.

Bei den kotierten Unternehmen steht am Dienstag nur die Generalversammlung der Immobiliengruppe Mobimo auf der Agenda, Quartalsergebnisse gibt es keine.

Zur Wochenmitte wird der Chiphersteller U-Blox Umsatzzahlen für das erste Quartal ausweisen. Auf dem Prüfstand stehen dabei die hohen Erwartungen, die U-Blox zuletzt mit einem starken Orderbuchmomentum untermauern konnte.

Für Donnerstag stehen Umsatzzahlen des Duftstoffherstellers Givaudan auf dem Programm, ein Trading Update wird bei dem Vakuumventilhersteller VAT publiziert. Unterdessen berichten der Reiseanbieter LM Group zum Gesamtjahr 2022 sowie die Luzerner Kantonalbank zum ersten Quartal 2023. Parallel dazu werden Generalversammlungen bei Julius Bär, Elma und Emmi abgehalten.

Am Freitag gibt es jeweils Jahreszahlen der Biopharmaunternehmen Kinarus sowie Relief. Der Hersteller von Blechbearbeitungsgeräten Bystronic legt ebenso wie das Industrieunternehmen Comet einen Bericht zum ersten Quartal vor. Das Medienunternehmen TX Group sowie auch Comet halten Generalversammlungen ab.

Fehler gefunden?Jetzt melden.