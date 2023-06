Der FuW-Morgen-Report vom 9. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu GAM, Implenia, Comet, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Nach den gestern veröffentlichten, wöchentlich erscheinenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die recht deutlich zunahmen, verbesserte sich die Stimmung an den amerikanischen Börsen. Hoffnungen auf eine Zinspause erhielten wieder Auftrieb: Der Dow Jones Industrial gewann am Donnerstag 0,5%. Der breite S&P 500 stieg um 0,6%, und der von Technologieunternehmen geprägte Nasdaq 100 verbuchte ein Plus von 1%.

Zu den Gewinnern des gestrigen Handelstages gehörten daher die zinssensiblen Technologiewerte Amazon, Intel und Nvidia, bei denen es um bis zu 2,8% aufwärtsging. Tesla verbuchte sogar ein Plus von über 5%.

Zu den wenigen Verlierern zählte gestern das Medienunternehmen Fox mit einem Minus von knapp 3%.

Asien/Pazifik

Es geht weiter aufwärts mit den japanischen Märkten: Der japanische Nikkei 225 legt 1,8% zu, der breiter gefasste Topix um 1,4%. Derweil notiert der chinesische CSI 300 nahezu unverändert, der Hang Seng in Hongkong gewinnt leicht (+0,3%). Der südkoreanische Kospi liegt gut 0,9% im Plus, ähnlich auch der Taiex in Taiwan mit +0,8%.

Der australische S&P/ASX 200 klettert um 0,4%.

Futures

Wenig richtungsweisend sind heute früh die Terminmärkte: Der Future auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen leicht tiefer (–0,1%), während derjenige auf den Euro Stoxx 50 leicht höher notiert (+0,1%).

News Vorbörse Schweiz

GAM: Am heutigen Freitag hätte der Angebotsprospekt von Liontrust für den Zürcher Asset-Manager publiziert werden sollen. Nun teilt GAM mit, die Publikation durch Liontrust folge «am oder um den 13. Juni». Gründe für die Verzögerung wurden nicht genannt. (Lesen Sie hier mehr.)



Implenia: CEO André Wyss hat sich am Swiss Economic Forum in Interlaken zuversichtlich gezeigt, mittelfristig eine Betriebsgewinnmarge (Ebit) von 4,5% zu erreichen. Im laufenden Jahr werde die Marge aber unter 4% sein, sagte er weiter. Im März hatte Implenia die Guidance ausgegeben, kurz- bis mittelfristig eine Ebit-Marge von ~3,5% und mittel- bis langfristig von >4,5% zu erreichen.



Comet: Der Halbleiterzulieferer ernennt Robert Leindl zum Chief Information Officer (CIO). Dieser tritt die Nachfolge des Ende Mai abgetretenen Keighley Peters per 1. August an. Leindl war zuvor CIO beim deutschen Chiphersteller Infineon.



Wichtige Ereignisse vom 9. Juni 2023

Schweiz

SEF Swiss Economic Forum (2. Tag)

International

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 9.6.23), Cupertino

Konjunktur

03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/23

03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/23

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 05/23

08:00 NOR: Verbraucherpreise 05/23

09:00 AUT: Industrieproduktion 04/23

11:00 GRC: Verbraucherpreise 05/23

11:00 GRC: Industrieproduktion 04/23



EUR: Fitch Ratingergebnis Griechenland

EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien, Malta

Ausblick – Unternehmen

Die kommende Woche ist erneut eine mit wenigen angekündigten Terminen aus der Schweizer Unternehmenswelt. Am Montag hält der Pharmakonzern Novartis einen Investorentag ab. Zu erwarten sind Neuigkeiten zur Medikamenten-Pipeline, zur Position im US-Markt und zur Abspaltung der Generikatochter Sandoz. Auch der Spinnereimaschinenhersteller Rieter informiert an einem Investoren-Event. Flughafen Zürich publiziert die Verkehrszahlen für den Monat Mai, und der Hörgerätehersteller Sonova sowie die Beteiligungsgesellschaft Airesis laden zur Generalversammlung ein.

Weiter geht es erst gegen Ende Woche. Am Donnerstag hält die Immobiliengesellschaft EPH ihre Generalversammlung ab, und am Freitag veröffentlicht der Maschinenbauer Klingelnberg sein Jahresergebnis 2022/23. Er gab sich bereits Ende März sehr zuversichtlich und erwartet Rekordzahlen. Der Umsatz soll über 300 Mio. € steigen, bezüglich der Betriebsmarge wird die Prognose vom letzten Herbst wiederholt. Sie soll «mehr als 6%» betragen.

