Der FuW-Morgen-Report vom 7. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Rieter, Bobst und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

An Wallstreet haben die wichtigen Aktienindizes mit Abgaben geschlossen. Die Sorgen um eine hohe Inflation und aggressive Zinsschritte der US-Notenbank schienen wieder in den Fokus der Marktteilnehmer zu rücken. Der Dow Jones Industrial verlor 1,2% auf 29’926,94, während der marktbreite S&P 500 1% auf 3744,52 einbüsste. Der technologielastige Nasdaq Composite sank 0,7% auf 11’073,31.

Bei den Einzeltiteln setzten sich die Aktien des Energiekonzerns Chevron in Szene, die sich mit einem Plus von 1,8% an der Spitze des dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial einreihen konnten. Wie andere Branchenvertreter profitiert auch Chevron von steigenden Ölpreisen. Die grössten Abgaben erlitten derweil die Valoren des Industriekonzerns 3M mit einem Minus von 3,5%.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen verzeichnen ebenfalls mehrheitlich Verluste. In Tokio büsst der Nikkei 225 0,8% ein, der breiter gefasste Topix notiert ebenfalls 0,8% niedriger. Auf der Stimmung lasten unter anderem die enttäuschend ausgefallenen Ausgaben der privaten Haushalte im August.

Der Hang Seng in Hongkong sinkt 1,2%. An den chinesischen Festlandbörsen wird derweil wegen der sogenannten goldenen Woche nicht gehandelt, dort wird das Geschäft am Montag nach einwöchiger Unterbrechung wieder aufgenommen. In Australien verliert der S&P/ASX 200 0,6%. Der südkoreanische Leitindex Kospi in Seoul büsst 0,3% ein.

Futures

Auf einen tendenziell schwächeren Handel am Freitag deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 bewegt sich 0,3% im Minus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 verliert 0,1%.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Die Grossbank will eigene Anleihen im Umfang von rund 3 Mrd. Fr. zurückkaufen. Sie will die Marktbedingungen für den Rückkauf der Schulden zu attraktiven Preisen nutzen und so ihre Zinsausgaben optimieren.

Bobst: Das Going Private des Verpackungsmaschinenherstellers Bobst rückt einen weiteren Schritt näher. Nach Ablauf der Angebotsfrist hält JBF Finance jetzt 63,66 % der Aktien und der Stimmrechte von Bobst.

Spice: Die Untersuchung der SIX-Börsenaufsicht gegen die Beteiligungsgesellschaft Spice Private Equity wegen einer möglichen Verletzung der Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität wurde eingestellt. Damit endet auch das Sanktionsverfahren.

Achiko: Das Gesundheitstechnologieunternehmen Achiko hat Lars Birkmann zum Finanzchef ernannt. Er hat per 5. Oktober die Nachfolge des Interim-CFO Adam O'Keeffe angetreten. Zuvor war Birkmann Finanzchef bei Ender Diagnostics sowie Sensile Medical.

Credit Suisse: Die Ratingagentur S&P hat ihre Kreditratings für die Schweizer Grossbank Credit Suisse bestätigt und bewertet die lang- und die kurzfristigen Emittentenratings der operativen Hauptgesellschaft Credit Suisse und ihrer Tochtergesellschaften mit A/A-1. Bestätigt wurde auch das langfristige Emittentenrating BBB für die Holdinggesellschaft Credit Suisse Group. Der Ausblick für die Ratings bleibt negativ.

EFG: Beim Vermögensverwalter EFG International zieht der Bankier Boris Collardi in den Verwaltungsrat ein. Eine ausserordentliche Generalversammlung hat der Wahl des früheren Julius-Bär-Chefs und Pictet-Bankiers als neues Mitglied des Gremiums zugestimmt. Zudem hat sie Alexander Classen zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt.

Rieter: Der Textilmaschinenhersteller Rieter finanziert gemeinsam mit der Johann Jacob Rieter-Stiftung eine neue Stiftungsprofessur für künstliche Intelligenz (AI) an der ZHAW School of Engineering in Winterthur. Die Professur beschäftigt sich mit der Lehre und der Forschung im Bereich industrieller Anwendungen der AI.

Romande Energie: Der Energieversorger Romande Energie, Services Industriels de Lausanne (SIL) und Services Industriels de Lutry haben sich geeinigt, die gemeinsame IT-Firma Neo Technologies an den Mitbewerber Cisel Group aus Matran im Kanton Freiburg zu verkaufen. Die Verkaufsabsichten hatte Romande Energie bereits vor zwei Wochen mitgeteilt. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 7. Oktober 2022

Schweiz

07:45 Seco: Arbeitsmarktdaten September 2022

09:00 SNB: Devisenreserven September 2022

Konjunktur international

07:00 JPN: Frühindikatoren 08/22 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 08/22

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 08/22

08:00 DEU: Aussenhandelspreise 08/22

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 08/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 08/22

12:00 IRL: Industrieproduktion 08/22

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 09/22

16:00 USA: Lagerbestände 08/22 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 08/22



EUR: Moody's Ratingergebnis Ukraine

EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich, Griechenland, Rumänien

Ausblick – Unternehmen

Die Woche vom 10. Oktober bringt deutlichere Erkenntnisse, wie sich die Schweizer Unternehmen im dritten Quartal geschlagen haben. Nach einem Wochenauftakt ohne geplante Publikationen veröffentlicht Givaudan am Dienstag den Umsatz der ersten neun Monate des Jahres. Von Interesse wird sein, wie gut es dem Duftstoffhersteller bereits gelungen ist, die steigenden Preise für Rohmaterialien weiterzugeben.

Ebenfalls am Dienstag lädt Sonova zum Investorentag. Der Hörgerätespezialist enttäuschte im August mit einer Gewinnwarnung fürs Gesamtjahr. Die Investoren werden wissen wollen, wie er langfristig wieder das erhoffte Wachstum liefern will. Am selben Tag hält Dormakaba (verschobenes Geschäftsjahr) die Generalversammlung ab.

Am Mittwoch liefert die Privatbank EFG International ein Update für die Investoren. Seit diesem Monat sitzt Minderheitsaktionär Boris Collardi im Verwaltungsrat des Instituts. Welche Pläne der frühere Julius-Bär-CEO und Pictet-Partner für die Bank hat, dürfte nun klarer werden. Zudem publiziert Bossard, Händler mit Verbindungsteilen, den Umsatz per Ende September. Die Verkehrszahlen von Flughafen Zürich für September dürften Hinweise auf die Konsumentenstimmung geben.

Der Donnerstag bringt die Veröffentlichung eines reduzierten Zahlensets von VAT. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie ist zuletzt weiter stark gewachsen, ist aber anfällig für Lieferkettenunterbrüche, etwa wegen Coronamassnahmen in China. Die Zahlen werden zeigen, ob und wie stark sich das ausgewirkt hat.

Den Abschluss der Woche macht am Freitag Bystronic. Anleger interessiert im Fall des Herstellers von Blechbearbeitungsmaschinen, in welchem Ausmass die vor Quartalsfrist angekündigten Sparmassnahmen die höheren Kosten und den Materialmangel kompensieren konnten.



Fehler gefunden?Jetzt melden.