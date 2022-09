Der FuW-Morgen-Report vom 21. September 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Novartis, Nestlé, Stadler Rail und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien.

Overnight

USA

Vor der mit Spannung erwarteten heutigen Sitzung der US-Notenbank Fed haben Anleger an der Wallstreet am Dienstag Gewinne mitgenommen. Es wird eine neuerliche Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte erwartet. Oder gar mehr.

Ausserdem dürfte das noch nicht das Ende sein, die Rezessionsängste nehmen zu. Eine schrumpfende Wirtschaft würde auch die Nachfrage nach Erdöl dämpfen. Öl der Sorte WTI gab denn auch rund 2% auf 84.45 $ pro Barrel nach. Der Index der Standardwerte Dow Jones Industrial (30’706 Punkte) verlor wie der technologielastige Nasdaq Composite 1% (11’425 Punkte). Der breite S&P 500 gab etwas mehr (1,1%) auf 3856 Punkte nach.

Zu den grössten Verlierern gehörten die Aktien von Ford (–12,3%). Der Autohersteller rechnet aufgrund der Inflation mit zusätzlichen Kosten für Teile von Zulieferern von 1 Mrd. $. Ausserdem machen Lieferkettenprobleme zu schaffen. Die Gewinnwarnung von Ford riss auch Konkurrent General Motors um fast 6% in die Tiefe.

Nike büssten nach einer Herabstufung durch Barclays 4,5% ein. Die britische Bank sieht einen Nachfragerückgang auf den Sportartikelhersteller zukommen, ausserdem steigende Lagerbestände und Marktschwankungen in China. Aufwind verspürten hingegen Apple (+1,6%). Der iPhone-Hersteller kündigte happige Preiserhöhungen für Apps und In-App-Käufe in Europa und Asien an.



Asien/Pazifik

Auch an den asiatischen Börsen hatten die Verkäufer die Oberhand. Die wichtigsten Indizes verzeichneten im Verlauf des Handels am Dienstag teilweise deutliche Verluste.

In Tokio standen der Nikkei 225 sowie der breit gefasste Topix gute 1,2% im Minus. In Hongkong sah es mit 1,5% für den Hang Seng noch düsterer aus. Besser hielten sich die chinesischen Festlandbörsen mit –0,6% im Shanghai Composite und –1% im CSI 300. In Korea notierte der Kospi 1% im roten Bereich, der australische All Ordinaries gab 1,6% ab.



Futures

Den aktuellen Abgaben an den Börsen zum Trotz wurden die Terminkontrakte auf den S&P 500 und den Euro Stoxx 50 mit Verfall im Dezember kaum verändert gehandelt.

News Vorbörse Schweiz

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis lässt den negativen Entscheid eines US-Gerichts über Patente für das Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya durch den Obersten Gerichtshof der USA überprüfen. Der aktuelle Entscheid würde es dem Mitbewerber HEC Pharma ermöglichen, eine generische Version des Medikaments auf den Markt zu bringen. Novartis rechnet in diesem Fall mit einem Umsatzverlust von 0,3 Mrd. $. Der Patentschutz für Gilenya ist seit Längerem abgelaufen. (Lesen Sie hier mehr.)



Novartis: Der Pharmariese hat die Ziele für das laufende Jahr bestätigt. Umsatz und operativer Kerngewinn sollen zu konstanten Wechselkursen im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. (Lesen Sie hier mehr.)



Nestlé: Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé ist in Frankreich mit einer Klage über 250 Mio. € konfrontiert. Ein Anwalt fordert die Summe für 55 Klienten, die mit E.coli-Bakterien verseuchte Buitoni-Pizzen konsumiert haben sollen. (Lesen Sie hier mehr.)



Julius Bär: Die Bank Julius Bär hat sich für einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag an der chinesischen Grow Investment Group beteiligt. Damit macht sie in China den ersten Schritt ins Onshore-Geschäft. Von der Beteiligung erhofft sich Julius Bär mehr Wachstum im Markt. (Lesen Sie hier mehr.)



Stadler Rail: Der Zugbauer Stadler Rail hat für das Design und die Lieferung von vier Wasserstoffzügen für Kalifornien eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die Erklärung enthält die Option auf Lieferung von weiteren 25 Fahrzeugen. In Deutschland hat Stadler Rail den Zuschlag für die Lieferung von zwölf Zügen des Typs Kiss und drei Zügen des Typs Flirt erhalten.



Interroll: Der Lagerlogistiker Interroll verzichtet auf eine Prognose für das laufende zweite Halbjahr. CEO Ingo Steinkrüger sagt im Interview mit «Finanz und Wirtschaft», man könne aktuell keine Prognose abgeben, weil man aufgrund der Marktvolatilität auf Sicht fahre. Jedoch sei man mit einem ziemlich grossen Berg von Aufträgen ins Jahr gestartet.



UBS: Die Grossbank UBS verschiebt die geplante Kapitalerhöhung über 73 Mio. Fr. des Immobilienfonds UBS Property Fund – Direct Urban. Sie hätte Ende Oktober oder Anfang November über die Bühne gehen sollen. Ein neuer Termin ist nicht bekannt.



Pierer Mobility: KTM, die Tochter des Herstellers motorisierter Zweiräder Pierer Mobility, übernimmt in Nordamerika künftig den Vertrieb von MV-Agusta-Motorrädern. Pierer ist in Nordamerika bereits mit mehreren Marken präsent und will 2022 im Markt 100’000 Einheiten verkaufen.



Kudelski: Der Westschweizer Verschlüsselungsspezialist Kudelski hat für die Cybersecurity-Sparte Jacques Boschung zum neuen Emea-General-Manager ernannt. Er folgt auf Philippe Borloz.

Basilea: Das Biopharmaunternehmen Basilea hat das Anfang September angekündigte Darlehen von Athyrium über 75 Mio. Fr. vollzogen. Damit will es die im Dezember fällige Wandelanleihe ohne Verwässerung zurückzahlen. Die Zinsen für das Darlehen liegen pro Quartal bei durchschnittlich 1,25 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 21. September 2022

Schweiz

Anlegerkonferenz Investora (1. Tag)

Swiss Bond Congress (ab 8.30 Uhr), Zürich

Swiss Digital Finance Conference 2022 (ab 12.00 Uhr), Zug

International

USA: Salesforce, Investor Day

USA: General Mills, Q1-Zahlen

Konjunktur

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 09/22

08:00 DEU: Frühindikator für den Aussenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), 08/22

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 08/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 08/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert 100% ProNote mit Knock-out in Euro auf den Euro Stoxx 50

Aktuell in Zeichnung bei Credit Suisse ist eine in Euro denominierte 100% ProNote mit Knock-out auf den Euro Stoxx 50 mit einem Knock-out Level von 140% und einem Bonus per Verfall von 30% (Valor 120 426 165).

Die ProNote bietet eine Mindestrückzahlung von 100% bei gleichzeitiger Partizipation von 100% an der positiven Wertentwicklung des Basiswerts bis zum Knock-out Level.

Falls der Knock-out Level von 140% während der Laufzeit erreicht wird, entfällt die Partizipation an der positiven Wertentwicklung. In diesem Fall wird jedoch ein Bonus von 30% bei Verfall ausgezahlt.

Falls der Knock-out Level während der Laufzeit nicht erreicht wird und der Basiswert unter dem Anfangs-Level schliesst, beträgt die Rückzahlung bei Verfall 100% des Nominalwerts (unter Vorbehalt des Emittentenrisikos). Das Produkt kann während der Laufzeit unter dem Emissionspreis notieren.

Zeichnungsschluss ist am 4. Oktober um 15 Uhr, die Anfangsfixierung findet am selben Tag statt. Die Laufzeit des Produkts beträgt 3,5 Jahre.

Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um ein Kapitalschutzzertifikat mit Barriere (1130).



FuW

Fehler gefunden?Jetzt melden.