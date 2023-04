Der FuW-Morgen-Report vom 18. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Sika, Kühne + Nagel, Novartis und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Aktienmärkte haben die Woche mit leichten Kursgewinnen begonnen. Die Titel im Dow Jones Industrial legten am Montag um 0,3% auf 33’987 Zähler zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann ebenfalls 0,3% – auf 4125 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte 0,1% auf 13’088 Zähler vor. Die Kurse der wichtigsten Indizes waren im Handelsverlauf grossteils rückläufig, bis sie in der letzten Stunde – angetrieben von Finanzwerten – ins Positive drehten.

Die Papiere von Grossinstituten wie Bank of America stiegen um 2,9%, die von Morgan Stanley um 3%, und die Anteilscheine von Wells Fargo legten um 4,2% zu. Neue Bilanzzahlen zeigen, dass die Bankenkrise einen Boden gefunden hat. Die Anteilsscheine von State Street sanken dagegen um 9,2%, nachdem der Gewinn der Depotbank im ersten Quartal die Schätzungen verfehlt hatte. Zudem sanken die Einlagen in den ersten drei Monaten des Jahres um 5%. Die Aktien von Alphabet büssten 2,8% ein, nachdem bekannt geworden war, dass Samsung erwägt, Google durch Microsofts Bing als Standardsuchmaschine auf ihren Geräten zu ersetzen.



Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte handeln am Dienstag uneinheitlich. Die chinesische Wirtschaft hat im ersten Quartal ihr Wachstum auf Jahressicht von 2,9 auf 4,5% stärker als erwartet beschleunigt. Gemäss einer Reuters-Umfrage hatten Fachleute zuvor im Schnitt ein Plus von 4% erwartet. Neue Einzelhandelszahlen schlugen die Erwartungen, die Industrieproduktion enttäuschte dagegen. Frühe Kursgewinne an Chinas Börsen schmolzen am Dienstag daraufhin weg,

Der japanische Nikkei 225 steigt am Dienstag um 0,4%, und der breiter gefasste Topix rückt 0,5% vor. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,9%. Chinas Leitindex CSI 300 notierte im späten Handel unverändert, und der Shanghai Composite sinkt um 0,1%. Der südkoreanische Kospi liegt 0,4% im Minus, und der australische S&P/ASX 200 verliert 0,5%.



Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 gibt am Dienstagmorgen 0,1% nach, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq ebenfalls um 0,1%. Auf den Euro Stoxx 50 notiert der Futures 0,2% im Plus, auf den deutschen Dax gewinnt er ebenfalls 0,2%. Auch auf den Schweizer SMI handelt der Kontrakt 0,2% über dem Vortagesniveau.

News Vorbörse Schweiz

Sika: Der Bauindustriezulieferer Sika hat von Januar bis März einen 3% niedrigeren Umsatz von 2,3 Mrd. Fr. erzielt. In Lokalwährungen sind die Einnahmen allerdings 1,2% gewachsen. Für das Gesamtjahr erwartet das Management weiterhin eine Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 6 bis 8% sowie eine Verbesserung der Betriebsgewinnmarge. Die Akquisition des BASF-Bauchemiegeschäfts befinde sich auf der Zielgeraden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

UBS: Die Grossbank UBS darf für die Übernahme von Credit Suisse eigene Aktien aus dem laufenden Rückkaufprogramm benutzen, das anfänglich eine Vernichtung dieser Titel vorgesehen hatte. Die Eidgenössische Übernahmekommission hat die Verwendungsänderung bewilligt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Basilea: Das Biopharmaunternehmen Basilea benötigt für das Entzündungsmedikament Ceftobiprol drei bis sechs Monate länger für den Zulassungsantrag bei der US-Behörde FDA. Auf die Geschäftsprognose habe dies keinen Einfluss. Im Februar hatte das Management für das laufende Jahr einen Betriebsgewinn von mindestens 45 Mio. Fr. und ein Ergebnis zwischen 36 und 41 Mio. Fr. angekündigt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Spexis: Das Pharmaunternehmen Spexis erhält eine Kapitalzusage über 4,5 Mio. $ von SPRIM Global Investments. Die Darlehen mit Wandelrechten sollen weitere Medikamentenstudien mit dem Wirkstoff ColiFin finanzieren.

Kühne + Nagel: Der Logistikkonzern Kühne + Nagel kooperiert neu mit Atlas Air und SR Technics. Zusammen wollen die Unternehmen für die internationale Flugbranche einen Industriestandard für Lieferketten kohlenstoffarmer Flugzeugtreibstoffe entwickeln.

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis hat mit dem Patent für sein Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya einen Rückschlag erlitten. Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte es am Montag ab, den Patentschutz für ein Dosierungsschema des Blockbusters wieder in Kraft zu setzen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Flughafen Zürich: Der Verkehrskonzern Flughafen Zürich registrierte im März 2,08 Mio. Passagiere (+58% im Jahresvergleich). Der Umsatz in den Ladengeschäften kletterte 37%. An Fracht wurden am Flughafen im März 35’510 Tonnen abgewickelt, 14% weniger als im Vorjahr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

DKSH: Der Vertriebsdienstleister DKSH beginnt zusammen mit dem Instrumentenhersteller Mettler Toledo, in Taiwan Waagen und Analyseinstrumente von höchster Qualität anzubieten. DKSH ist für Marktanalyse und -forschung, Marketing, Vertrieb und Logistik sowie Kundendienst für die Geräte zuständig.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 18. April 2023

Schweiz

06:00 Sika: Umsatz Q1

10:00 MK ZKB: Studie «Immobilienmarkt Schweiz»

18:00 Villars: Ergebnis 2022



Sonstige Termine:

Ascom: GV (14.00 Uhr), Zug

Bell: GV (16.00 Uhr), Basel

Cicor: GV (14.00 Uhr), Boudry

Evolva: GV (10.00 Uhr), Basel

Newron: GV (10.00 Uhr), Bresso/Milano

Tecan: GV (15.00 Uhr), Pfäffikon SZ

International

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q2 Trading Update

08:00 GBR: Anglo American, Capital Markets Day

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing, Hauptversammlung

18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung

22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen

22:05 USA: United Airlines, Q1-Zahlen



GBR: Easyjet, Trading Update 1. Halbjahr

DEU: Sixt SE, Analystenkonferenz

USA: First Horizon, Q1-Zahlen

Konjunktur

04:00 CHN: BIP Q1/23

04:00 CHN: Industrieproduktion 03/23

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/23

08:00 DEU: Baugenehmigungen 02/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 02/23

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 02/23

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 04/23

11:00 EUR: Handelsbilanz 02/23

14:30 USA: Baubeginne- und Baugenehmigungen 03/23

Ausblick – Rohstoffe

Ölpreis steigt wegen Opec-Drosselung, Gold hält sich über 2000 $

Die Anfang April angekündigte Förderdrosselung der Ländergemeinschaft Opec+ auf 1,16 Mio. Fass pro Tag zur Verhinderung eines Preiszerfalls beschäftigt den Ölmarkt weiter. Die Nordseesorte Brent handelte am Montag zu 85.75 $ je Fass. Zurzeit bestätigt sich, dass seit der Opec-Ankündigung ein Preisboden bei 80 $ entstanden ist. Mitte März hatte das Fass Brent zu nur etwa 72 $ den Käufer gewechselt.

Im laufenden zweiten Quartal dürfte der weltweite Ölmarkt unterversorgt sein. Diese Unterversorgung dürfte wegen Opec im Lauf des Jahres zunehmen, weil gleichzeitig die Nachfrage weiter steigen wird, so die italienische Bank Unicredit.

Wie Ökonom Edoardo Campanella von Unicredit schreibt, würde dies Brent auf über 100 $ pro Fass treiben, was für Opec aber ein zu hoher Preis sein könnte, weil er die Nachfrage dämpft. Deswegen könnten die Ölförderländer im Sommer mit der Überraschung aufwarten, dass sie die Lieferungen doch nicht so stark einschränken werden wie derzeit angekündigt. Der «ideale» Preis aus Sicht von Opec läge wohl bei 90 $ je Fass.

Gold handelte am Montag zu 2009 $ je Feinunze nach wie vor im Bereich der viel beachteten Marke von 2000 $. Trotz nachlassender Sorgen um den Bankensektor behält das Edelmetall den Ruf eines sicheren Hafens. Inzwischen stützen auch wieder vermehrt Sorgen um eine Rezession in den USA den Goldpreis.

Ende der vergangenen Woche fiel der Goldpreis um fast 2%, nachdem die Inflationserwartungen für die USA wieder etwas angehoben worden waren. Allerdings begleiten die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed den Goldpreis eher im positiven Sinne, wie Strategen der Citigroup festgehalten haben: Weil die Zinserhöhungen des Fed ihrem Ende entgegengehen, attestieren sie Gold ein Upside auf 2050 $.



