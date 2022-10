Der FuW-Morgen-Report vom 14. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Temenos, Bystronic und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die Konsumentenpreise aus den USA haben die dortigen Börsen am Donnerstag auf einen wilden Ritt geschickt. Die US-Inflationsdaten für September hatten gezeigt, dass die hohe Inflation zwar tendenziell auf dem Rückzug ist, aber nur leicht. Nach zunächst kräftigen Verlusten ging es mit den Kursen schliesslich steil nach oben. Der Dow Jones Industrial schloss 2,8% höher bei 30'039. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,6% hoch auf 3670. Der Technologiewerteindex Nasdaq 100 gewann 2,3% auf 11’034.

Unter den Einzelwerten legten vor allem Bankaktien erneut zu, denn sie sind Profiteure von steigenden Zinsen. JPMorgan gewannen 5,6%, und Morgan Stanley, Citigroup und Wells Fargo stiegen zwischen 3,6 und 5,2%. All diese Finanzinstitute veröffentlichen am Freitag ihre Quartalsbilanzen. Im US-Leitindex avancierten zudem die Aktien der Apothekenkette Walgreens mit 5,4% deutlich. Ihre Resultate waren weniger schlecht als erwartet.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Märkte lassen sich am Freitag von den US-Vorgaben anstecken. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index liegt 3,3% im Plus, der breit gefasste Topix 2,5%. Die Börse in Schanghai (SSE Composite Index) gewinnt 1,8%, der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen, der CSI 300, 2,4%. Der Hongkonger Hang Seng steigt gar um 3,5%. In Südkorea legt der Kospi um 2,3% zu, in Australien der ASX 100 um 1,8%.

Futures

Der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 deutet auch in Europa auf einen positiven Handelstag am Freitag hin, er gewinnt 1,8%. Die Futures auf den S&P 500 steigen 0,6%.

News Vorbörse Schweiz

Bystronic: Der Blechverarbeitungsmaschinenhersteller Bystronic meldet für die ersten neun Monate einen Auftragseingang von 781 Mio. Fr. sowie 712 Mio. Fr. Umsatz. Das sind 9,6% weniger bzw. 8,5% mehr als in der Vorjahresperiode. Der Auftragseingang liegt unter der AWP-Konsensschätzung, der Umsatz darüber. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von 950 bis 1000 Mio. Fr. erwartet, das Ergebnis im zweiten Halbjahr soll deutlich höher sein als das im ersten. (Lesen Sie hier mehr.)

Relief Therapeutics: Das Biotech-Unternehmen Relief Therapeutics ernennt Paolo Galfetti zum Chief Operating Officer. Galfetti wird weiterhin auch als CEO von APR Applied Pharma (2021 von Relief übernommen) und als Verwaltungsrat von Relief wirken.

Temenos: Der Bankensoftwarespezialist Temenos meldete gestern nachbörslich einen Umsatzrückgang von 8% auf 213 Mio. $. Der adjustierte Ebit ging 53% auf 41 Mio. $ zurück, die Marge von 37,2 auf 19,2%. Der Gewinn pro Aktie fiel mit 0.38 $ 59% niedriger aus. Der Jahresausblick wurde nach unten revidiert. (Lesen Sie hier mehr.)

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis hat in den USA einen Patentstreit gegen Daiichi Sankyo verloren. Das fragliche Gericht stützte ein früheres Urteil, wonach das Novartis-Mittel Tafinlar zwei Patente von Plexxikon (2021 von Daiichi Sankyo übernommen) verletzt. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 14. Oktober 2022

Schweiz

06:30 Bystronic: Umsatz Q3

Valora: ao GV (Neuwahl VR mit Femsa-Vertretern; ohne physische Präsenz)

International

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/22

07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen

11:00 DEU: Volkswagen, Auslieferungen 09/22 + Q3/22

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q3-Zahlen

12:45 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen

Konjunktur

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/22

CHN: Handelsbilanz 09/22

03:30 CHN: Erzeugerpreise 09/22

03:30 CHN: Verbraucherpreise 09/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 08/22

08:00 DEU: Grosshandelspreise 09/22

08:00 DEU: Aussenhandel (detaillierte Ergebnisse) 08/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

09:00 TUR: Erwartete Inflation nächste 12 Monate 10/22

11:00 EUR: Handelsbilanz 08/22

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/22

16:00 USA: Lagerbestände 08/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/22 (vorab)

Ausblick – Unternehmen

In der Woche vom 17. Oktober stehen nochmals zahlreiche Abschlüsse an. Nach einem Wochenauftakt ohne geplante Publikationen wird der Pharmakonzern Roche am Dienstag die Umsatzzahlen zu den vergangenen neun Monaten veröffentlichen. Es wird erwartet, dass sie eher mässig ausfallen. Im ersten Halbjahr war Roche besser unterwegs, als es die Vorgabe fürs Gesamtjahr erwarten liess. Wird das dritte Quartal doch nicht so schlecht ausfallen wie befürchtet, wäre eine Erhöhung des Ausblicks wohl angebracht.

Am Mittwoch folgt ein weiteres SMI-Schwergewicht. Der Nahrungsmittelmulti Nestlé präsentiert die Neunmonats-Umsatzzahlen. Die Analysten rechnen mit einem preisgetriebenen Wachstum bei gedrosseltem Volumen. Von Juli bis September sollen die Preiserhöhungen von Nestlé-Produkten laut Schätzungen noch happiger ausgefallen sein als in den drei Monaten davor, während das inflationsbedingte Zurückgreifen auf die günstigeren Eigenmarken von Detailhändlern sich negativ auf das Volumen auswirken dürfte.

Am Donnerstag legen ABB, Schindler, Temenos und Inficon die Karten auf den Tisch. Der Industriekonzern ABB hat Anfang Oktober seine Turboladersparte Accelleron an die Schweizer Börse gebracht. Analysten rechnen mit einem freundlichen Preisumfeld, weshalb der Preiseffekt vermutlich mehr zum Wachstum beitragen dürfte als Volumensteigerungen. Dem Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler dürfte die gedrückte Stimmung im chinesischen Wohnbaumarkt zusammen mit steigenden Materialkosten weiterhin zu schaffen machen. Für das vergangene Quartal wird daher ein Gewinnrückgang antizipiert.

Letzte Woche wandte sich ein aktivistischer Investor an die Öffentlichkeit und forderte vom Bankensoftwarehersteller Temenos eine Überprüfung der Strategie. Im ersten Halbjahr verfehlte das Unternehmen sämtliche Schätzungen deutlich. An den Jahreszielen wurde jedoch festgehalten, was – zumindest ohne markanten Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte – ein wenig zu überambitioniert wirkt.

Daneben rapportiert am Donnerstag der Halbleiterzulieferer Inficon die Zahlen zum dritten Quartal. Am selben Tag wird auch Comet, ein weiterer Halbleiterzulieferer, ein Trading Update zum vergangenen Jahresviertel geben. Bei beiden Unternehmen steht der Halbleiterzyklus im Mittelpunkt. Er hat sein Hoch langsam überschritten, was generell für Verunsicherung sorgt. Das vierte Quartal verspricht zwar noch eine gute Dynamik, bereits für nächstes Jahr wird jedoch von einer moderaten Abschwächung ausgegangen.

Für Donnerstag hat Zur Rose ein Trading Update angekündigt. Das für die Online-Apotheke so wichtige E-Rezept kommt in Deutschland nur zögerlich voran. Zudem wird GAM ein Interim-Statement vorlegen. Dabei interessiert besonders die Entwicklung der verwalteten Vermögen. Dem strauchelnden Asset-Manager ist es zuletzt nicht gelungen, Neugeld anzuziehen. Ob es ihm im aktuellen Marktumfeld gelingt, ist mehr als fraglich.

Den Wochenschluss bestreiten Sika, Gurit, Rieter, BB Biotech und HBM. Der Bauchemiekonzern Sika hat Anfang Monat die Vorgabe für das Gesamtjahr von deutlich über 10% Umsatzwachstum auf über 15% angehoben. Gurit publiziert am Freitag die Umsatzzahlen zum dritten Quartal. Die gestiegenen Rohmaterial- und Energiepreise dürften den Windenergiezulieferer belastet haben, kann er sie doch nur schwer an die Kunden weiterreichen. Der Spinnmaschinenhersteller Rieter wird am Freitag zudem über den Auftragseingang und den Auftragsbestand der letzten neun Monate berichten. Das Unternehmen leidet unter den Lieferkettenproblemen. Weiter geben die Beteiligungsgesellschaften BB Biotech und HBM Healthcare zum Wochenschluss Einblick in das dritte beziehungsweise das zweite Quartal. Angesichts stark gefallener Biotech-Kurse ist mit Verlusten zu rechnen. Von Interesse wird sein, ob die Unternehmen die entsprechenden Indizes schlagen können.

