Der FuW-Morgen-Report vom 10. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu AMS Osram, Valora, Mobilezone und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die Börsen in Fernost starten am Montag schwach in die neue Woche. Der Hongkonger Hang Seng hingegen gibt 2,7% nach. Auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 um 1,1%. In Taiwan notiert der Taiex 1,4% unter dem Vortagesschluss. In Japan und Korea sind die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

Der australische Leitindex ASX 200 steht 1,4% im Minus.

USA

Am Freitag hatten die US-Börsen heftig auf die robusten Arbeitsmarktdaten reagiert, die nahelegen, dass weitere grosse Zinsschritte der US-Notenbank anstehen könnten. Der Dow Jones Industrial verlor 2,1% auf 29'297 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 gab 2,8% auf 3640 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq Composite schloss sogar 3,8% tiefer auf 10'652 Zählern. Unter den Einzeltiteln ragten AMD (–13,9%) heraus. Das Unternehmen hatte bereits am Donnerstag vor einem um 1 Mrd. $ niedrigeren Umsatz als erwartet im dritten Quartal gewarnt.

Die Rendite zweijähriger Treasuries, die sich eng am US-Leitzins orientiert, stieg sechs Basispunkte auf 4,3%.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Montagmorgen 0,4% im Minus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 gibt 0,3% ab.

News Vorbörse Schweiz

AMS Osram: Der Finanzchef des Sensorenherstellers AMS Osram, Ingo Bank, tritt per Ende April 2023 aus persönlichen Gründen zurück. Er ist seit Mai 2020 in der Position und verzichtet nun auf eine Verlängerung seines Vertrags.

Valora: Die Übernahme des Kioskbetreibers Valora durch den mexikanischen Konzern Femsa ist abgeschlossen. Die etwas über 2% der Aktien, die noch nicht an Femsa verkauft wurden, sollen nun in einem Squeeze-out-Verfahren für kraftlos erklärt werden, sodass Valora danach von der Börse genommen werden kann. (Lesen Sie hier mehr.)

Mobilezone: Die Händlerin mit Mobiltelefonen Mobilezone liefert künftig Smartphones und Zubehör an einen Teil der Angestellten der Schweizerischen Post. So wurden in den letzten Wochen rund 20’000 Smartphones geliefert.

Relief: Das Biotech-Unternehmen Relief Therapeutics hat in den USA das medizinische Lebensmittel PKU Golike lanciert, das der Behandlung einer erblichen Eiweiss-Stoffwechselerkrankung dient. Aufgrund dessen wird eine Meilensteinzahlung über 7 Mio. Fr. fällig, die Relief zu 60% in Aktien zu leisten plant. (Lesen Sie hier mehr.)

BKW: Der Verwaltungsratspräsident des Stromproduzenten BKW sieht in der Schweiz keine Stromrationierung im Winter – vorausgesetzt, es fällt kein Kraftwerk aus. In einem Interview hat er sich gegen eine mögliche Abspaltung des Handelsgeschäfts der Stromkonzerne ausgesprochen.

EPH: Die Beteiligungsgesellschaft EPH European Property Holding will ihr russisches Immobilienportfolio im Rahmen eines Management Buyout verkaufen. Die Eigentümer des Unternehmens werden an einer ausserordentlichen Generalversammlung über dieses Vorhaben entscheiden.

Spice Private Equity: Die Beteiligungsgesellschaft, die per Übernahme durch GP Swiss von der Börse genommen werden soll, ist diesem Ziel einen Schritt näher. 97,52% der Aktien gehören der Käuferin. Der Rest wird nun zum Ziel eines Squeeze-out-Verfahrens.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 10. Oktober 2022

Schweiz

Keine Termine

International

07:30 AUT: OMV, Q3-Umsatz

08:00 ESP: Repsol, Q3-Umsatz

Konjunktur

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer) 09/22

08:00 NOR: Verbraucherpreise 09/22

09:00 AUT: Industrieproduktion 08/22

10:30 EUR: Sentix, Investorvertrauen 10/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 09/22

11:00 GRC: Industrieproduktion 08/22

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Den Auftakt der Makrowoche in Europa bestreiten Norwegen, Griechenland und Dänemark mit ihren Inflationsraten. Am Dienstag werden die Zahlen zur italienischen Industrieproduktion publiziert, der gleiche Indikator folgt am Mittwoch für die ganze EU. Am Donnerstag veröffentlichen Deutschland, Irland und Portugal ihre Inflationsraten. Zudem erscheint der IEA-Report zum Ölmarkt. Den Wochenabschluss am Freitag machen die deutschen Grosshandelspreise, der EU-Handelsbilanzsaldo und die Inflationsrate für Spanien, Frankreich, Finnland und Polen.

In der Schweiz steht mit dem Produzenten- und Importpreisindex am Donnerstag als einzigem Makroindikator eine ruhige Woche bevor.

Im Vereinigten Königreich erfahren wir am Dienstag mehr über die Arbeitslosenquote. Das BIP für den August erscheint am Mittwoch, zusammen mit dem Handelsbilanzsaldo und den Zahlen zur Industrieproduktion.

Am Montag beginnt in Washington DC in den USA das jährliche Treffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Es dauert bis Sonntag. Ansonsten stehen in den USA folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag die Inflationserwartungen, am Mittwoch der Erzeugerpreisindex (PPI) und das Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC), am Donnerstag die Inflationsrate und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag der Detailhandelsumsatz, die Import- und die Exportpreise sowie der Konsumklimaindex der Universität Michigan.

China informiert am Freitag über die Inflationsrate, den Handelsbilanzsaldo und den Erzeugerpreisindex.

Am Dienstag erscheint in Japan der Leistungsbilanzsaldo. Am Dienstag erfahren wir auch mehr über den Reuters-Tankan-Index und den Auftragseingang Maschinen. Der Produzentenpreisindex (PPI) wird am Donnerstag publiziert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.