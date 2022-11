Der FuW-Morgen-Report vom 8. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu PSP, Valiant, Lem und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

In den USA haben die Börsen am Montag zugelegt. Der Dow Jones Industrial steigt 1,3% auf 32’827, und der breiter diversifizierte S&P 500 gewinnt 1% auf 3806. Der technologielastige Nasdaq 100 klettert 1,1% nach oben und schliesst auf 10’977.

In Erwartung einer strafferen Geldpolitik der Notenbank Fed steigt die Rendite zweijähriger Staatsanleihen 0,07 Prozentpunkte auf 4,73%, das ist der höchste Wert seit Sommer 2007 vor der Finanzkrise. Am Donnerstag wird die US-Inflationsrate für Oktober publiziert. Zudem warten die Anleger auf das Ergebnis der amerikanischen Kongresswahlen, die heute Dienstag stattfinden.

Die Aktie der Facebook-Muttergesellschaft Meta avanciert 6,5%. Das Unternehmen will gemäss Medienberichten mehrere tausend Stellen abbauen, um die Kosten zu senken. Die Titel von BioNTech steigen 4,2%. Der Coronaimpfstoffhersteller hat im Rahmen der Quartalsberichterstattung das Jahresziel hinaufgesetzt.

Asien/Pazifik

In Asien verlaufen die Aktienmärkte am Dienstag uneinheitlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1,3% und der breiter gefasste Topix um 1,2%. Der Hongkonger Hang Seng verliert 0,8%, und auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 um 1,3%, vor allem wegen fallender Technologieaktien. Der koreanische Kospi gewinnt 0,9%, und in Taiwan legt der TWSE 0,7% zu.

Futures

An den Terminbörsen handeln die Kurse am Dienstagmorgen nur wenig verändert. Der Futures auf den S&P 500 steht 0,1% im Minus, und derjenige auf den Euro Stoxx 50 notiert unverändert.

News Vorbörse Schweiz

PSP: Der Immobilienkonzern PSP hat sich im dritten Quartal operativ gesteigert, jedoch weniger Gewinn eingefahren. Er hat im dritten Geschäftsquartal das Mieteinkommen 2,3% auf 236,8 Mio. Fr. gesteigert. Das operative Ergebnis stieg 8,3% auf 181,3 Mio. Fr. Der Reingewinn ging jedoch wegen einer tieferen Portfolioaufwertung mehr als ein Drittel auf 284 Mio. Fr. zurück. Die Jahresprognose belässt PSP unterdessen weiter bei einem Ebitda von 290 Mio. Fr. Die zu erwartende Leerstandsquote senkt sie jedoch leicht von 4 auf 3,5%. (Lesen Sie hier mehr.)

Valiant: Die Retailbank erzielte in den vergangenen neun Monaten des Geschäftsjahres einen Gewinnanstieg von 4,4% auf 92,5 Mio. Fr. Der Bruttoerfolg im Zinsgeschäft stieg im Jahresvergleich 1,6% auf 259,1 Mio. Fr. Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft erhöhte sich der Erfolg sogar 13,8% auf 55,1 Mio. Fr. wegen eines Modellwechsels bei den Zahlkarten. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Valiant einen Gewinn leicht über dem des Vorjahres. (Lesen Sie hier mehr.)

UBS: Die Grossbank hat Damian Vogel per Anfang Mai 2023 zum Group Chief Risk Officer und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er folgt damit auf Christian Bluhm, der seit 2016 Risikochef der Grossbank war. Vogel wiederum war zuletzt Risikochef der Sparte Global Wealth Management. (Lesen Sie hier mehr.)

Lem: Der Elektrokomponentenhersteller aus Genf hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 ein Rekordergebnis abgeliefert. Der Umsatz stieg 7,8% auf 198,1 Mio. Fr., das operative Ergebnis zog ebenfalls 8,6% auf 45,8 Mio. Fr. an. Grund dafür war die gute Geschäftsentwicklung im Automotive-Bereich und im Bereich Energy Distribution. Die Komponentenkrise habe das Unternehmen jedoch trotzdem nicht ausgestanden. (Lesen Sie hier mehr.)

SoftwareOne: Bei dem Software- und Cloud-Konzern kommt es zu einem unerwarteten Abgang in der Geschäftsführung. Chief Operating Officer Alex Alexandrov verlässt per Jahresende das Unternehmen. Ein Nachfolger wird derzeit gesucht. Alexandrov war zuletzt auch für den gesamten Bereich Lateinamerika verantwortlich.

Relief Therapeutics: Im Rechtsstreit mit dem Partnerunternehmen NRX Pharmaceuticals gibt sich das Biopharmaunternehmen mehr Zeit, um einen Vergleich zu erzielen. Der Rechtsstreit, in dem eine Unterzeichnung der Vergleichsvereinbarung noch ausständig ist, wurde vorläufig ausgesetzt. Ursprünglich hätte eine Einigung bereits per Montag erzielt werden sollen.

Novartis: Der Pharmakonzern kann positive Ergebnisse zu einem Cholesterinsenker vorlegen. Das Medikament Leqvio hat in einer Langzeitstudie Erfolge erzielt und bringt den Daten zufolge eine nachhaltige Reduktion des Cholesterinspiegels. (Lesen Sie hier mehr.)

Idorsia: Das Biotech-Unternehmen vermeldete am Montagabend ebenfalls einen Studienerfolg. Die Resultate einer Phase-III-Studie des Medikamentenkandidaten Aprocitentan sind positiv ausgefallen. Der Wirkstoff wird zur Behandlung von Bluthochdruck eingesetzt. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 8. November 2022

Schweiz

06:00 Talenthouse: Q3 Update

07:00 Lem: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.45 Uhr)

07:00 PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 08.00 Uhr)

07:00 Valiant: Ergebnis 9Mte

08:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung

09:15 SNB: Rede Thomas Jordan anlässlich SNB-FRB-BIS-Konferenz, Zürich

10:00 MK UBS: Lohnumfrage 2023 (Outlook Schweiz)

15:00 Idorsia: Conf. Call zu Precision-Studie / Aprocitentan

Retail Forum Switzerland (09.00 - 17.00 Uhr), Zürich-Flughafen

Lem: Capital Markets Day (10.45 - 17.45 Uhr), Meyrin/GE

PSP Swiss Property: Capital Markets Day (ab 9.50 Uhr), Zürich

International

06:50 DEU: Basler, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h Call)

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

09:00 FRA: Renault, Capital Market Day

12:00 USA: Coty, Q1-Zahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen

13:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen

15:00 NLD: Qiagen, Call zu den Q3-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen

DEU: Diebold Nixdorf, Q3-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Q3-Umsatz

ITA: CNH Industrial, Q3-Zahlen

Konjunktur

00:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 09/22

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/22 (vorläufig)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 09/22

08;45 FRA: Leistungsbilanz 09/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 09/22

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 09/22

Ausblick – Rohstoffe

Am Dienstag stehen in den USA die Midterm Elections an, die auch für den Energiesektor längerfristig relevant sein könnten. Wenn die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit gewinnen würden, wäre eine weitere Verschärfung von Umweltvorschriften schwierig und die vom demokratischen Präsidenten Biden gewünschte Übergewinnsteuer auf Energieunternehmen vom Tisch. Ebenfalls in der Woche wird die Internationale Energieagentur IEA ihre neuen Ölmarktprognosen abgeben. Erwartet wird, dass sie die Ölnachfrage für das nächste Jahr infolge der trüben Konjunkturaussichten weiter nach unten anpasst.

Konjunkturell gedrückt bleibt die Stimmung auch an den Metallmärkten: Die gestern früh veröffentlichten, enttäuschenden Handelsdaten aus dem Reich der Mitte haben hierzu noch einmal beigetragen. Immerhin haben sich seine Kupferimporte als recht robust erwiesen. Wenn sich dieser Trend fortsetzen sollte, könnte sich der Index der Londoner Metallbörse, der seit Ende September nahe seinem Jahrestief pendelt, zumindest leicht erholen.

Ende letzter Woche hat sich bereits das Edelmetall Gold auf 1680 $/Feinunze erholt, das zuvor durch die falkenhaften Töne von Fed-Chef Jerome Powell unter Druck geraten war. Da es zurzeit keine Aussicht auf einen weniger energischen US-Zinserhöhungskurs gibt, ist das Erholungspotenzial von Gold allerdings stark begrenzt.

Das US-Landwirtschaftsdepartement USDA wird in den nächsten Tagen seine Prognose für die globale Weizenernte wohl zurücknehmen infolge einer enttäuschend ausgefallenen argentinischen Ernte. Dies dürfte Weizen wieder verteuern.

