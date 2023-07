Der FuW-Morgen-Report vom 5. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu GAM, Julius Bär und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen blieben am Dienstag aufgrund der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag geschlossen.

Asien/Pazifik

Ohne Impulse aus den USA überwiegen an den asiatischen Börsen zur Wochenmitte die negativen Vorzeichen. Auf der Stimmung lastet insbesondere der unter den Erwartungen ausgefallene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Servicesektor.

In Tokio verliert der Nikkei 225 knapp 0,5%, der breiter gefasste Topix notiert 0,2% tiefer. Auf dem chinesischen Festland gibt der CSI 300 um 0,7% nach, der Shanghai Composite handelt knapp 0,6% niedriger. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Minus von 1,4%. Der südkoreanische Kospi fällt um 0,4%. In Australien verlieren der ASX 200 und der ASX 300 jeweils 0,3%.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,1% im Minus, der Future auf den Euro Stoxx 50 gibt um 0,2% nach.

News Vorbörse Schweiz

GAM: Eine Gruppe von Aktionären des Vermögensverwalters GAM übt scharfe Kritik am Verkauf der Sparte Fund Management Services (FMS). Der Verkauf soll die Übernahme von GAM durch Liontrust erleichtern. Die Gruppe um den französischen Investor Xavier Niel spricht in einem Brief von einer «panischen Ausverkaufsmentalität». Ausserdem wird das Übernahmeangebot von Liontrust als viel zu niedrig kritisiert. (Lesen Sie hier mehr dazu)



Julius Bär: Der Vermögensverwalter Julius Bär hat die im März beschlossene Kapitalherabsetzung um 7,8 Mio. Aktien bis Ende Juni vollzogen. Nun sind noch 206 Mio. Namentitel im Umlauf.



U-Blox: Thomas Seiler, ehemaliger CEO des Chipdesigners U-Blox, wurde in den Verwaltungsrat des israelischen Speicherchipspezialisten Raaam gewählt. Seiler wurde Ende 2022 nach zwanzig Jahren von Stephan Zizala abgelöst. Raaam nutzt Forschungsergebnisse der ETH Lausanne.



Procimmo: Der Immobilienfonds Immo56 für Pensionskassen will trotz niedrigerer Anlagerendite die Dividende stabil halten. Der von Procimmo verwaltete Fonds mit einem Nettovermögen von 366,9 Mio. Fr. hat die Mietzinseinnahmen im Geschäftsjahr bis Ende März um 3,2% gesteigert.



Finma: Urban Angehrn, Direktor bei der Finanzmarktaufsicht Finma, fordert, dass die Behörde auch Bussen aussprechen können sollte. In einem Gastbeitrag in der NZZ schreibt er, dass die Finma bei Credit Suisse an die Grenzen ihrer Kompetenz gestossen sei. Die Banken sollten den Führungspersonen klarer die jeweiligen Verantwortungen zuordnen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Iazi: Per September wird Michael Rogenmoser neuer CEO des Immobilienberaters Iazi. Er war zuvor beim Vergleichsportal Comparis für Versicherungen und Hypotheken verantwortlich. Der bisherige CEO Donato Scognamiglio wird Verwaltungsratspräsident.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 5. Juli 2023

Schweiz

NZZ: Impact Finance Conference 2023, Zürich

International

07:00 DEU: Cropenergies, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG, Hauptversammlung, Berlin

10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung



Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: VDA, VdIK, KBA - Kfz-Neuzulassungen 06/23

DEU: thyssenkrupp nucera AG & Co.KGaA, Ende der Zeichnungsfrist

NLD: Ahold Delhaize, ausserordentliche Hauptversammlung

Konjunktur

02:30 JPN: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 06/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 05/23

09:00 ESP: Industrieproduktion 05/23

09:15 ESP: PMI Dienste 06/23

09:45 ITA: PMI Dienste 06/23

09:50 FRA: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/23

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/23 (endgültig)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll vom 14.6.23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Cembra Money Bank, Julius Bär und Swiss Life …



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Cembra Money Bank, Julius Bär und Swiss Life zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 10% p. a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 7. Oktober 2024 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 117’179’601. Das Börsenkürzel ist XKBLTQ. Die Liberierung findet am 14. Juli statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nvidia und Tesla



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nvidia und Tesla zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 18% p. a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 8. Juli 2024 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 117 179 603. Das Börsenkürzel ist XKDLTQ. Die Liberierung findet am 17. Juli statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

