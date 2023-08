Der FuW-Morgen-Report vom 3. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Adecco, Swisscom, Oerlikon und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Die amerikanischen Börsen haben am Mittwoch deutlich verloren. Der Dow Jones Industrial ist 1% auf 35’282 gesunken, und der breiter diversifizierte S&P 500 hat 1,4% auf 4513 eingebüsst. Der technologielastige Nasdaq 100 ist 2,2% auf 15’370 gefallen.

Die Stimmung hat sich eingetrübt, weil die Ratingagentur Fitch die Bonitätsnote der USA von AAA auf AA+ herabsetzte. Die Kurse von US-Staatsanleihen haben allerdings zunächst nur wenig reagiert.

Die Aktien von AMD sind 7% gefallen, nach einem schlechter als erwarteten Quartalsergebnis. Auch andere Chiphersteller haben eingebüsst, Nvidia verloren 4,8%, Intel 3,9% und Micron 3,7%.

Starbucks sind 1% gestiegen. Das Unternehmen hat Umsatz und Gewinn erhöht, auch dank der Erholung der Nachfrage in China. Die Titel des Spieleherstellers Electronic Arts hingegen sind 7,2% gesunken, Ursache war ein unerfreulicher Ausblick.

Asien/Pazifik

In Asien haben die Aktienmärkte am Donnerstag an Terrain eingebüsst. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,4% und der breiter gefasste Topix um 1,2%. Der Hongkonger Hang Seng sinkt 0,2%. Einzig der CSI 300 auf dem chinesischen Festland gewinnt 0,1%. Der koreanische Kospi verliert 0,4%. In Taiwan ist die Börse geschlossen, weil sich der Insel ein Taifun nähert.

Die Ratingherabstufung in den USA hallt nach. Der Marktzins für zehnjährige Treasuries steigt 0,04 Prozentpunkte auf 4,12%, womit der Kurs der Anleihen fällt. Der Dollar notiert allerdings gegenüber den wichtigsten Handelswährungen 0,1% höher. Grosse Sorgen um die Zahlungsfähigkeit der US-Regierung machen sich die Anleger nicht (vgl. «Ausblick – Zinsen und Devisen» unten).

In Japan klettert die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen auf 0,65% hinauf, nachdem die japanische Notenbank vergangene Woche beschlossen hat, ihre Zinssteuerung etwas flexibler zu gestalten.

Futures

Am Terminmarkt bewegen sich die Kontrakte auf Aktienindizes am Donnerstagmorgen nur wenig. Der Futures auf den S&P 500 notiert 0,09% höher, und der Futures auf den Euro Stoxx 50 handelt 0,05% im Minus.

News Vorbörse Schweiz

Adecco: Der Personaldienstleister Adecco hat den Umsatz im zweiten Quartal 1% auf 6 Mrd. € gesteigert. Analysten hatten mit einer Abschwächung gerechnet. Der Bruttogewinn sank 1% auf 1,2 Mrd. €, die Bruttogewinnmarge fiel auf 20,7%. Adecco hatte eine leicht höhere Marge prognostiziert. Der bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe Ebita sank 11% auf 184 Mio. €, unter die Erwartungen der Analysten. Der Quartalsgewinn sackte 20% ab auf 62 Mio. €. Das Unternehmen rechnet für das laufende Quartal mit einer Bruttogewinnmarge auf Niveau des zweiten Quartals. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Swisscom: Der Kommunikationskonzern Swisscom hat im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang von 0,3% auf 5,45 Mrd. Fr. verbucht. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda kletterte 5,1 % auf 2,3 Mrd. Fr. Der Gewinn erhöhte sich 8% auf 848 Mio. Fr. Im Vorjahr hatte eine Weko-Busse das Ergebnis gedrückt. Der Ausblick bleibt unverändert. (Lesen Sie hier mehr.)

Oerlikon: Die Industriegruppe Oerlikon musste im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang von 4,4% auf 702 Mio. Fr. verkraften. Währungsbereinigt hätte sich ein Plus von 3,6% ergeben. Der Auftragseingang reduzierte sich 15% auf 657 Mio. Fr. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda lag mit 111 Mio. Fr. 14% unter Vorjahreswert. Die Ebitda-Marge sank 1,7 Prozentpunkte auf 15,8%. Die Prognose wurde gesenkt: Neu erwartet das Unternehmen 2023 einen Umsatz zwischen 2,75 und 2,80 Mrd. Fr., bisher 2,9 bis 2,95 Mrd. Die Ebitda-Marge dürfte einen Wert von rund 15,5% erreichen, bisher 16 bis 16,5%. (Lesen Sie hier mehr.)

GAM: Der Asset-Manager GAM hat die Mitte Juli veröffentlichten Halbjahreszahlen bestätigt und präzisiert. Operativ fiel ein Verlust von 22,5 Mio. Fr. an, nach Abschreibungen sogar von 71,2 Mio. Die Höhe des verwalteten Vermögens belief sich auf 68 Mrd. Fr., per Ende März waren es noch 72 Mrd. gewesen. Der britische Fondsmanager Liontrust plant die Übernahme von GAM, die Aktionärsgruppe Newgame respektive Rock Investments sind dagegen. Das Angebot von Liontrust läuft noch bis Freitag dieser Woche. (Lesen Sie hier mehr.)

Credit Suisse: In einer ersten Kündigungswelle hat die Grossbank Credit Suisse nach Übernahme durch Rivalin UBS 200 Investmentbanker entlassen, wie die «Financial Times» berichtet. Weitere Wellen sollen im Herbst folgen. (Lesen Sie hier mehr.)

Lastminute: Der Umsatz des Online-Reisebüros Lastminute ist im zweiten Quartal 6% auf 83,5 Mio. € gefallen. Der Betriebsgewinn auf Stufe des bereinigten Ebitda stieg 12% auf 16,8 Mio. €. Das Ebitda gemäss Rechnungslegungsstandard IFRS ging jedoch 31% zurück auf 12 Mio. €, das Nettoergebnis fiel 52% auf 5,1 Mio. €. Für den Umsatz ohne stornierungsbezogene Posten, nicht eingelöste Gutscheine und staatliche Subventionen – der im zweiten Quartal 2% gefallen ist – geht das Unternehmen für das laufende Jahr von einem Wachstum zwischen 10 bis 15% aus. Die Profitabilität soll auf gleichem oder höherem Niveau zulegen. (Lesen Sie hier mehr.)

CFT: Die Westschweizer Brokergruppe CFT hat den im Umsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres 6,1% auf 513,3 Mio. Fr. gesteigert. Gewinnzahlen folgen im September. Einen Ausblick gab die CFT-Führung nicht. (Lesen Sie hier mehr.)

Addex: Die Biotech-Gesellschaft Addex erhält vom Pharmakonzern Indivior 2,7 Mio. Fr. aus der Verlängerung einer Forschungsvereinbarung. (Lesen Sie hier mehr.)

Airesis: Die Beteiligungsgesellschaft Airesis muss wegen Verstössen gegen die Ad-hoc-Pflicht eine Busse von 50’000 Fr. zahlen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Igea: Die Aktien der niederländischen Igea Pharma sollen im November dekotiert werden. Die Titel sind bereits seit Anfang Juni vom Handel ausgeschlossen, weil das Unternehmen den Geschäftsbericht für 2022 noch nicht vorgelegt hat. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 3. August 2023

Schweiz

06:30 CFT: Umsatz H1

06:30 Oerlikon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr)

06:45 Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr)

07:00 GAM: Ergebnis H1

07:00 Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr)

07:00 Swiss: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:15 Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

08:30 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2023

International

06:30 FRA: Société Générale, Q2-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen

07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (11.00h Telefon-Pk)

07:00 DEU: Lufthansa, Q2-Zahlen (11.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 h PK, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen (9.00 h Pk, 9.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Kontron, (9.00 h Call)

07:00 DEU: Rational, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: SES Gobal, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen

07:15 DEU: Dic Asset, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Süss MicroTec, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk, 15.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Baywa, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 h Analystenkonferenz,

10.30 h Pk)

07:30 DEU: Bike24, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Cliq Digital, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk)

07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q2-Zahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Q2-Zahlen (13.00 h Telefonkonferenz)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen (8.30 h Pk)

07:30 DEU: SGL Carbon, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Süss MicroTec, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Beiersdorf, Q2-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen

07:50 DEU: 1&1, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: PVA Tepla, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Next, Q2-Umsatz

08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen

08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung

11:55 DEU: Ionos, Q2-Zahlen

12:00 USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen

13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen

14:00 USA: Kellogg, Q2-Zahlen

15:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen

22:00 USA: Cigna, Q2-Zahlen

22:00 USA: Booking, Q2-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen

22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen

22:05 USA: Airbnb, Q2-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen



DEU: KBA, VDA, VdIK, Kfz-Neuzulassungen 7/23



Konjunktur

03:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/23

08:00 DEU: Handelsbilanz 06/23

09:15 SPA: PMI Dienste 07/23

09:45 ITA: PMI Dienste 07/23

09:50 FRA: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 06/23

10:30 GBR: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/23

13:00 GBR: BoE Zinsentscheidung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

14:30 USA: Produktivität Q2/23

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Industrie Auftragseingang 06/23

16:00 USA: Langlebige Güter 06/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index 07/23



Sonstige Termine:

09:00 DEU: Wirecard-Verfahren geht nach 58 Prozesstagen in die Sommerpause,

München

10:00 DEU: Vorstellung der Studie «Umweltbewusstsein in Deutschland 2022» mit

dem Präsidenten des Umweltbundesamtes (UBA), Dirk Messner

DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht Solarpark Klein

Rheide 14.45 Statement Habeck

DEU: Deutscher Bauernverband veröffentlicht zweiten Zwischenbericht zur

Getreideernte 2023

Ausblick – Zinsen und Devisen

Die Herabstufung der Bonität der USA in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch durch die Ratingagentur Fitch hat vor allem die Aktienmärkte durchgeschüttelt. Die Anleger an den Anleihen- und Devisenmärkten nahmen die Nachricht eher verhalten auf, dass die Vereinigten Staaten nun auch bei der zweiten grossen Ratingagentur die Note AAA verloren haben. Standard and Poor’s hatte bereits 2011 wie jetzt Fitch das Rating eine Stufe herabgestuft – auf immer noch ein sehr gutes AA+.

Grosse Sorgen um die Zahlungsfähigkeit der US-Regierung machen sich die Anleger in der Tat nicht. Schliesslich haben die USA auch wegen der Rolle des Dollars als Leitwährung noch immer den wichtigsten und liquidesten Kapitalmarkt. Hochkarätige US-Ökonomen, wie der Ex-Finanzminister Larry Summers und der Chefberater der Allianz, Mohamed El-Erian, sowie Finanzministerin Janet Yellen kritisierten die Entscheidung scharf.

Die Renditen auf US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von ein bis fünf Jahren lagen allesamt leicht im Minus am Mittwochnachmittag. Die zehnjährige Verzinsung stieg moderat, nachdem sich die Aufmerksamkeit der Anleger wieder auf die anstehenden Konjunkturdaten richtete. So wird am Freitag der nächste Arbeitsmarktbericht, derjenige für Juli, erwartet. Er wird zeigen, ob und wie stark die Zinserhöhungen die US-Wirtschaft bereits abbremsen.

Die Konjunkturaussichten haben sich zuletzt in Europa eingetrübt. Jedoch hat sich im Juli gezeigt, dass die Dienstleister im Euroraum wieder einmal die Schwäche der Industrie zu Beginn des Sommerquartals ausgleichen. Aus Deutschland kam allerdings ein Warnsignal vom Arbeitsmarkt. Der Jobaufbau hat sich auf weniger als 1% in der Jahresrate abgeschwächt. So schwacher Zuwachs machte in der Vergangenheit die Wirtschaft ähnlich wie in den USA oft sehr anfällig für Rezessionen.

Allerdings gibt es auch Signale, dass die Konjunkturdelle in Deutschland (zuletzt stagnierte das Bruttoinlandprodukt) gemäss ersten vorläufigen Zahlen im zweiten Quartal ihren Tiefpunkt erreicht haben könnte. Frische Industriedaten am Freitag und Montag werden dies bestätigen oder die Konjunktursorgen verschärfen. In den USA lag das Jobwachstum auf Jahressicht zuletzt bei 2,4% im Juni: Kein Wunder, dass die Rezessionssorgen in den USA bereits wieder schwinden.





