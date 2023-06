Der FuW-Morgen-Report vom 12. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Novartis, UBS/CS, Georg Fischer, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Montag uneinheitlich. Während die Börse in Japan, die bereits am Freitag Tagessieger war, leichte Gewinne verzeichnet, geben die meisten anderen Aktienmärkte etwas nach. In Australien findet wegen King’s Birthday kein Handel statt. Der japanische Nikkei 225 steigt 0,3%, der breiter gefasste Topix 0,5%. In China ermässigt sich der CSI 300 rund 0,3%. Der Hang Seng in Hongkong liegt 0,6% im Minus. Der Kospi in Südkorea gibt 0,5% nach.

USA

Der US-Aktienmarkt hat am Freitag leichte Kursgewinne verzeichnet. Überdurchschnittlich gut hielt sich der Technologiesektor. Der Nasdaq 100 kam zwar nach einem weiteren Höchststand seit Anfang April 2022 ein wenig zurück, schloss jedoch mit einem Plus von 0,3% auf 14’528,4. Der S&P 500 legte 0,1% auf 4298,9 zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann ebenfalls 0,1% auf 33’876,8.

Unter den Einzeltiteln fielen Tesla mit einem Kursfortschritt von 4% auf. Der E-Fahrzeug-Hersteller öffnet sein Supercharger-Ladenetz für Elektroautos des Rivalen General Motors. Seit Anfang Jahr haben sich Tesla nahezu verdoppelt. Die Valoren des Softwarekonzerns Adobe legten 3,4% zu. Die Bank Wells Fargo hatte sie auf «Overweight» hochgestuft.

Futures

News Vorbörse Schweiz

Novartis: Das Pharmaunternehmen Novartis wird das US-Unternehmen Chinook Therapeutics für bis zu 3,5 Mrd. $ übernehmen. Damit wird die Wirkstoffpipeline gegen Nierenerkrankungen erweitert. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Der Kaufpreis beträgt 40 $ in bar pro Chinook-Aktie und nochmals bedingt bis zu 4 $ in bar je Titel. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Georg Fischer: Der Industriekonzern Georg Fischer macht ein 2,2 Mrd. € schweres Übernahmeangebot für das finnische Unternehmen Uponor, das auf dem Gebiet der Trinkwasserversorgung aktiv ist. Das Unternehmen soll eine vierte Konzerndivision bilden, der Uponor-Verwaltungsrat befürwortet die Akquisition. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

UBS: Die Grossbank UBS hat die Übernahme der früheren Konkurrentin Credit Suisse nun rechtlich vollzogen. UBS ist überzeugt, diese Übernahme erfolgreich realisieren zu können. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Axpo: Der Energieerzeuger Axpo konnte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 (per 31. März) unter anderem dank einem guten Ergebnis im internationalen Handelsgeschäft die wesentlichen Finanzkennzahlen massiv steigern. So legte der Umsatz auf 6,5 (Vj: 6,01) Mrd. Fr. zu, und der Ebit kletterte auf 3,85 (1,02) Mrd. Fr. Der Reingewinn erreichte 3,2 (0,7) Mrd. Fr. Für das zweite Halbjahr wird mit einem schwächeren Ergebnis gerechnet, aufgrund saisonaler Einflüsse.

Idorsia: Das Biotech-Unternehmen Idorsia bringt das Schlafmittel Quviviq nun auch auf den Schweizer Markt. Kommerziell ist das Medikament noch kein Erfolg, im ersten Quartal wurden damit lediglich 4,3 Mio. Fr. umgesetzt. Weil das die hohen Vertriebskosten noch nicht deckt, sucht Idorsia nach weiteren Wegen der Kapitalbeschaffung und erwägt beispielsweise den Verkauf des Asiengeschäfts.

Schweizerische Nationalbank: Bei der Bewertung einer Bank sollte künftig die Marktbewertung stärker beachtet werden, meint Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Dort werde die künftige Profitabilität stark berücksichtigt. Jordan meinte im Interview mit der «SonntagsZeitung», dass bei Credit Suisse die Bewertung der Kapitalisierung durch den Markt stark vom regulatorisch ausgewiesenen Kapital abgewichen sei und der Börsenwert der Bank viel tiefer als ihr Buchwert gewesen sei.

DKSH: Der Zürcher Vertriebsspezialist DKSH wird die therapeutische Hunde- und Katzennahrung des US-Unternehmens Hill’s Pet Nutrition in Malaysia übernehmen und dort das Marketing, den Verkauf und den Vertrieb der Produkte via Zoohandlungen, Tierarztpraxen und Tierkliniken koordinieren.









Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 12. Juni 2023

Schweiz

07:00 Axpo: Ergebnis H1

17:40 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2023



Sonstige Termine:

Airesis: GV (10.30 Uhr), Clarens

Novartis: Sandoz Capital Markets Day, London

Rieter: Investoren-Event an Messe ITMA, Mailand

Roche: Virtual EHA Event 2023 (16.30 Uhr)

Sonova: GV (15.00 Uhr), Zürich

International

10:00 ESP: Siemens Gamesa, ausserordentliche Hauptversammlung

11:00 DEU: SMS Group, Jahres-Pk, Düsseldorf

11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung, Hamburg

12:45 DEU: Gesco, Hauptversammlung, Essen

16:30 NOR: Yara, Hauptversammlung

17:00 ESP: CaixaBank, Corporate Meeting - Virtual

Konjunktur

09:00 CZE: Verbraucherpreise 05/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Einer der wichtigsten Termine aus Sicht der Märkte diese Woche ist der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Zudem erscheinen in Europa am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen für die Eurozone und Deutschland sowie die deutsche Inflationsrate. Am Mittwoch werden die Zahlen zur EU-Industrieproduktion veröffentlicht. Am Donnerstag folgen die deutschen Grosshandelspreise und die französischen Konsumentenpreise, zudem informieren Frankreich und Spanien über ihren Handelsbilanzsaldo. Den Wochenabschluss am Freitag machen die EU-Konsumentenpreise und der italienische Handelsbilanzsaldo. Ausserdem findet am Freitag das Treffen der EU-Finanzminister statt.

In der Schweiz informiert der Flughafen Zürich am Montag über die Verkehrszahlen im Mai. Am Donnerstag erscheinen die Zahlen zur Parahotellerie 2022, der Produzenten- und Importpreisindex im Mai, die Kof-Konjunkturprognose, die Seco-Konjunkturprognose sowie eine erste Schätzung der Logiernächte im Mai.

Das Vereinigte Königreich publiziert am Dienstag die Arbeitslosenquote. Am Mittwoch folgen das Bruttoinlandprodukt (BIP) für den April, die Zahlen zur Industrieproduktion und der Handelsbilanzsaldo.

In den USA stehen diese Woche – neben dem wichtigen Fed-Zinsentscheid am Mittwoch – folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag die Inflationserwartungen der Konsumenten und der Haushaltssaldo, am Dienstag die Inflationsrate, die Kernverbraucherpreise und der Index der Konsumentenpreise, am Mittwoch die Erzeugerpreise, am Donnerstag der Detailhandelsumsatz, der Philly-Fed-Produktionsindex, die Industrieproduktion und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag der Konsumklimaindex der Universität Michigan.

Mehr über die ausländischen Direktinvestitionen in China erfahren wir am Mittwoch. Die Zahlen zur Industrieproduktion, die Arbeitslosenquote, der Detailhandelsumsatz sowie der Häuserpreisindex werden am Donnerstag publiziert.

In Japan erscheinen am Donnerstag der Handelsbilanzsaldo und die Aufträge im Maschinensektor. Am Freitag informiert die Zentralbank über ihre aktuelle Geldpolitik.

Fehler gefunden?Jetzt melden.