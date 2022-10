Der FuW-Morgen-Report vom 27. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Swisscom, Clariant und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Börse ist am Dienstag nach kräftigen Gewinnen an den Vortagen mit deutlichem Verlust aus dem Handel gegangen. Die Quartalsberichte vereinzelter Unternehmen aus dem Technologiesektor haben Wachstumssorgen geschürt. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 2,3% auf 11’406 Punkte. Stabiler hielten sich die Werte ausserhalb des Sektors: Der marktbreite S&P 500 sank «nur» 0,7% auf 3831 Punkte, der Dow Jones Industrial schloss praktisch unverändert bei 31'839 Zählern.

Im Fokus standen die Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet. Das Unternehmen legte enttäuschende Quartalszahlen vor. Investoren hatten im Vorfeld gehofft, dass Alphabet dank ihrer Marktstellung der schwachen Konjunktur trotzen kann. Zwar steigert sie den Umsatz, erfüllte jedoch die Erwartungen der Analysten nicht. Prekärer: Die Werbeeinnahmen schrumpften. Die Aktien fielen 9,1%. Ebenfalls abwärts ging es für Microsoft. Der Softwarehersteller wuchs im vergangenen Quartal so schwach wie seit Jahren nicht mehr, was er besonders im wichtigen Cloud-Geschäft zu spüren bekam. Die Valoren verloren 7,7%.

Ebenfalls nach Zahlen zu den grössten Verlierern zählen die Titel des Streaminganbieters Spotify, die 13% einbrachen. Im Zuge der schlechten Nachrichten liessen auch die Papiere der Schwergewichte Amazon (–4,1%) und Meta (–5,6%) Federn. Der Facebook-Konzern legte nach Börsenschluss zudem ein enttäuschendes Zahlenset vor, worauf die Aktien im nachbörslichen Handel weitere 20% verloren.

Ausserhalb des Technologiesektors gerieten die Valoren des Flugzeugbauers Boeing unter Druck. Milliardenabschreibungen, unter anderem im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Air Force One für den amerikanischen Präsidenten, haben das Quartalsergebnis belastet und sorgten für rote Zahlen. Die Titel verloren 8,8%.

Asien/Pazifik

Die Aktienmärkte in Asien-Pazifik bewegen sich trotz negativer Vorgaben aus den USA uneinheitlich. In Japan verliert der Leitindex Nikkei 225 0,1%, der breiter gefasste Topix liegt 0,5% tiefer. Ebenfalls etwas tiefer notieren die wichtigsten Indizes in Festlandchina, namentlich der CSI 300 (–0,5%) und der Shanghai Composite (–0,4%). Derweil notiert der Hang Seng in Hongkong 1,7% höher, der südkoreanische Kospi legt ebenfalls 1,6% zu. Und auch für den australischen ASX 200 ging es am Mittwoch aufwärts: Er schloss 0,5% höher.

Futures

Am Terminmarkt bewegen sich die Futures auf die wichtigsten Indizes in den USA und Europa konträr. Der Kontrakt auf den S&P 500 handelt am Donnerstagmorgen fast 0,5% höher, derjenige auf den Euro Stoxx 50 verliert 0,3%.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Die Grossbank Credit Suisse schreibt im dritten Quartal einen Verlust von 4 Mrd. Fr. Es ist der vierte Quartalsverlust in Folge. Im Investment Banking resultierte ein Minus von 666 Mio. Fr. CS First Boston soll unabhängig werden. Die harte Kernkapitalquote der Gesamtbank fiel im Quartal von 13,5 auf 12,6%. Sie erwartet für das Schlussquartal einen weiteren Verlust. Das Kapital soll 4 Mrd. F. erhöht werden. Bis Ende 2025 wird der Personalbestand von 52’000 auf 43’000 reduziert.

Swisscom: Der Telecomkonzern Swisscom weist für die ersten neun Monate einen 1,4% geringeren Umsatz von 8,2 Mrd. Fr. aus. Der Ebitda ging 3,6% auf 3,3 Mrd. Fr. zurück. Wegen Sondereffekten schrumpfte der Gewinn um ein Fünftel auf 1,2 Mrd. Fr. Die Jahresziele bleiben mehr oder weniger unverändert. Im Glasfaserstreit gibt Swisscom nach und baut das Netz langsamer als geplant aus.

Clariant: Der Chemiekonzern Clariant hat die Einnahmen im dritten Quartal dank kräftiger Preiserhöhungen um ein Fünftel auf 1,3 Mrd. Fr. ausgedehnt. Der Ebitda stieg 29% auf 220 Mio. Fr. Für das Schlussquartal kündigt das Unternehmen Restrukturierungskosten an. Dennoch soll der Ebitda des Gesamtjahres steigen; die Umsatzprognose wurde leicht – auf 5,1 Mrd. Fr. – angehoben.

Bucher: Der Industriekonzern Bucher hat den Umsatz 11% auf 2,6 Mrd. Fr. in neun Monaten gesteigert. Der Auftragseingang war nahezu unverändert. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde angehoben. Nun rechnet Bucher mit deutlich höherem Umsatz, einer operativen Gewinnmarge in der Grössenordnung von 2021 (11%) sowie einer Steigerung des Reingewinns.

Landis+Gyr: Die auf Messtechnik spezialisiert Landis+Gyr hat den Umsatz im ersten Semester 2022/23 um 4% auf 729 Mio. $ erhöht. Der Ebitda fiel 31% auf 48,7 Mio. $. Der Gewinn stieg infolge eines Unternehmensverkaufs von 35 auf 186,5 Mio. $. Die Jahresziele wurden bestätigt.

Flughafen Zürich: Der Flughafen Zürich muss einen neuen CEO suchen. Stephan Widrig verlässt das Unternehmen nach 23 Jahren per Ende April 2023 und übernimmt den Chefposten der Immobiliengesellschaft Allreal.

Datacolor: Das Industrieunternehmen Datacolor hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2021/2022 um 19% auf 87,4 Mio. $ gesteigert. Das Betriebsergebnis verbesserte sich von 6,4 auf 11,2 Mio. $. Der Gewinn ging aufgrund eines negativen Finanzergebnisses von 9,3 auf 5,2 Mio. Fr. zurück.

ObsEva: Das Biotech-Unternehmen ObsEva meldet Fortschritte im Restrukturierungsprogramm. Der Übergang des Linzagolix-Programms an Kissei Pharmaceutical sei nahezu abgeschlossen. Mit JGB Management wurde eine neue Schuldenvereinbarung getroffen. ObsEva hat Nachlassstundung beantragt.



Wichtige Ereignisse vom 27. Oktober 2022

Schweiz

06:00 Bucher: Umsatz Q3

06:00 Datacolor: Eckdaten 2021/22

06:45 Credit Suisse: Ergebnis Q3/Strategieupdate (Conf Call 10.30/14.30 Uhr)

07:00 Clariant: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr)

07:00 Landis+Gyr: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

07:00 Swiss: Ergebnis Q3

07:15 Swisscom: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr)

22:00 Molecular Partners: Ergebnis Q3

International

07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Kion, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Software, Q3-Zahlen (9.30 h Call)

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (detailliert) (11.30 h Call)

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Volvo Car, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SNP, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Kuka, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz

07:30 FRA: EdF, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Beiersdorf, 9Monatszahlen (8.00 h Call)

08:00 DEU: MTU, Q3-Zahlen (9.30 h Call)

08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz

08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Washtec, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz

08:15 DEU: Traton, Q3-Zahlen

09:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen

10:30 DEU: Trumpf, Bilanz-Pk 2022, Ditzingen

11:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen

12:00 DEU: Linde, Q3-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

12:45 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen

12:55 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

13:00 USA: Altria, Q3-Zahlen

13:00 ITA: Mediobanca, Q1-Zahlen

14:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Danone, Q3-Umsatz

18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz

22:00 USA: Amazon, Q3-Zahlen

22:30 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen

22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen

22:30 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

Konjunktur

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/22

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/22

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/22

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/22

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 h Pk)

14:30 USA: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/22 (vorläufig)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/22 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Ausblick – Zinsen und Devisen

An den Anleihenmärkten spekulieren Anleger seit vergangenem Freitag darauf, dass die US-Notenbank bald schon das Tempo der Zinserhöhungen drosseln könnte. Auslöser war ein Artikel des «Wall Street Journal», über das die Federal Reserve gerne auch inoffiziell die Märkte auf anstehende Entscheidungen vorbereitet. Aktuell dürfte es aber bei der Sitzung nächsten Mittwoch am 2. November noch auf einen Schritt von 0,75 Prozentpunkten hinauslaufen, wie die Terminkontrakte auf die Fed Funds zeigen. Das ist der Übernachtzins, den die US-Währungshüter im Blick haben.

Gleichwohl verschoben sich die Zinserwartungen für den finalen Satz (Terminal Rate), der für das Frühjahr vorweggenommen wird: von 5,02% am Donnerstag auf 4,92% am Mittwoch. Zwischenzeitlich war er noch niedriger. Für die Eurozone ging der erwartete Zinshöhepunkt im Herbst von 3,17% auf 2,85% am Dienstag zurück. Das hat auch Auswirkungen auf die Anleihen- und Devisenmärkte. Der Euro handelte am Mittwoch um die Parität zum Dollar. Die Rendite deutscher Staatsanleihen (10 Jahre) fiel von rund 2,41% am Donnerstag auf 2,17% am Dienstag. Bei «Eidgenossen» ging es von 1,33% abwärts auf 1,17%.

Solange die Zinsbewegung nicht durch die Inflationszahlen bestätigt werden, sind allerdings jederzeit Rückschläge nicht ausgeschlossen. Am Montag veröffentlichen die Statistiker die Vorabschätzung für die Eurozone im Oktober. Bei der Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) diesen Donnerstag dürften eher technische Fragen im Vordergrund stehen: wie die Verzinsung – mit bald 1,5% – der Bankeinlagen, die sich die Geldhäuser allerdings zu einem Zins von –1% in der Pandemie hatten leihen können.

Auch die Knappheit an Sicherheiten am Geldmarkt könnte gerade bei Laufzeiten von 3 Monaten ein Thema sein. Hier könnte die EZB eigene Anleihen auflegen oder Reverse-Repo-Geschäfte anbieten, bei denen Banken Anleihen als Sicherheiten bekommen, die die EZB vorher gekauft hatte.

