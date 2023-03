Der FuW-Morgen-Report vom 3. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Clariant, Novartis, Coltene und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

FuW

Overnight

USA

Im Vorfeld der heute mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten überwog zunächst Zurückhaltung an den amerikanischen Börsen, bevor es dank robuster Firmenzahlen und -ausblicke aufwärtsging. Der Dow Jones Industrial gewann am Donnerstag 1,1% auf 33’000 Punkte. Der breite S&P 500 stieg um 0,8%, und der von Technologieunternehmen geprägte Nasdaq 100 verbuchte ein Plus von 0,8%.

Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries notiert wieder über 4%.

Zu diesem insgesamt erfreulichen Börsentag trugen Werte wie die Kaufhauskette Macy’s bei, die einen überraschend positiven Geschäftsverlauf in Aussicht stellte und über 11% gewann. Bei den Anlegern punkten konnte auch der SAP-Rivale Salesforce mit einem ähnlich hohen Kursplus. Mit fast 10% legte auch das US-amerikanische Unternehmen Dexcom kräftig zu, das kontinuierlich messende Glukosesensoren für Diabetespatienten entwickelt, herstellt und vertreibt.

Zu den wenigen Verlierern des gestrigen Handelstags gehörten der Tesla-Konzern mit einem Minus von fast 6% und seine Zulieferer wie Wolfspeed (–7%) oder MP Materials (–11%). Auslöser des Kursrutsches waren wenig überzeugende Äusserungen von Tesla-Chef Elon Musk an einem Investorentag. Aber auch die Titel der globalen Finanzanlage- und Versicherungsgesellschaft Principal Financial Group gaben rund 5,5% nach.

Asien/Pazifik

Angesichts der positiven US-Vorgaben legt der japanische Nikkei 225 heute früh mit 1,7% kräftig zu, der breiter gefasste Topix immerhin noch um 1,3%. Auch der Hang Seng notiert 0,8% höher, während der CSI 300 auf dem chinesischen Festland auf dem Vortagesniveau verharrt. Der südkoreanische Kospi gewinnt leicht (0,2%), ebenso wie der Taiex in Taiwan (0,2%). In Australien geht es mit dem S&P/ASX 200 0,4% aufwärts.

Futures

Der Terminkontrakt auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen leicht im Minus (–0,2%), während der Futures auf den Euro Stoxx 50 mit rund 0,6% recht kräftig zulegt.

News Vorbörse Schweiz

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis hat bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung einer Produktionsanlage in Millburn (New Jersey) für das Mittel Pluvicto beantragt. Zudem sei um eine beschleunigte Prüfung der Therapie gegen Prostatakrebs gebeten worden. Ausserdem werde eine neue Anlage in Indianapolis voraussichtlich Ende des Jahres in Betrieb genommen, sodass zusammen mit Millburn die Kapazität für den US-Markt pro Jahr 250’000 Dosen ab 2024 betragen könne.

Clariant: Der Chemiekonzern Clariant wird von der SIX Swiss Exchange voraussichtlich mit einer Busse wegen Verletzung der Vorschriften zur Rechnungslegung belegt. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 würden Fehler enthalten, die ungerechtfertigte Rückstellungen im Jahresabschluss 2020 sowie unzureichende Offenlegungen im Zusammenhang mit der Korrektur dieser Fehler im Jahresabschluss 2021 betreffen. Das Verfahren sei unabhängig von den Untersuchungen über eine mögliche Verletzung der Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität vom Januar, hiess es. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Kühne + Nagel: Der Logistikkonzern Kühne + Nagel baut mit einem Westafrika-Cluster sein Geschäft auf dem Kontinent aus. Alexandre Muratore soll das Geschäft leiten. Zum neuen Cluster gehören Senegal, Nigeria, Ghana, Elfenbeinküste, Guinea, Burkina Faso, Gambia, Sierra Leone, Liberia, Togo, Benin, Mauretanien sowie Guinea Bissau.

Coltene: Der Dentalbedarfshersteller Coltene hat, wie bereits gemeldet, 2022 ein Umsatzminus von 4,3% auf 267,1 Mio. Fr. erwirtschaftet. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit schrumpfte im abgelaufenen Jahr 20% auf 34,9 Mio. Fr. Die Ebit-Marge erreichte 13,1%, nach 15,7% im Jahr zuvor. Der Gewinn sackte 18% ab auf 26 Mio. Fr. Die Dividende soll unverändert 3.30 Fr. betragen. Für das laufende Jahr geht die Gesellschaft von einer stabilen Nachfrage aus. Die Mittelfristziele einer Ebit-Marge von 15% und eines leicht über dem Markt liegenden Umsatzwachstums bestätigt sie. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Calida: Der Wäschehersteller Calida hat den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 8,5% auf 323,9 Mio. Fr. gesteigert. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit erhöhte sich 14% auf 27,7 Mio. Fr. Die Ebit-Marge lag bei 8,6%, nach 8,1% im Vorjahr. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 21,8 Mio. Fr., ein Plus von 44%. Die Aktionäre sollen eine um 15% höhere Dividende von 1.15 Fr. je Anteilsschein erhalten. Für das laufende Jahr strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 4 bis 6% an. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

SFS: Der Metallverarbeiter SFS hat 2022 vor allem aufgrund der Übernahme der deutschen Hoffmann-Gruppe den Umsatz, wie bekannt, 45% auf 2,75 Mrd. Fr. gesteigert. Die Profitabilität kann nicht mithalten: Die Ebit-Marge fiel von 15,9 auf 12,1%. Um Einmaleffekte durch die Akquisition bereinigt, hätte die Marge 12,9% betragen. Der Reingewinn stieg 14% auf 270,6 Mio. Fr. Die Aktionäre profitieren in Form einer 30 Rappen höheren Dividende von 2.50 Fr. je Titel. Der Umsatz soll 2023 zwischen 3,2 und 3,3 Mrd. Fr. zu liegen kommen. Die Mittelfristziele bestätigt das Unternehmen: Das Umsatzwachstum soll 3 bis 6% betragen, die Ebit-Marge zwischen 12 und 15%. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Bachem: Der Pharmazulieferer Bachem hat einen Grossauftrag für die Herstellung von Peptiden bekommen. Das Auftragsvolumen betrage mehr als 500 Mio. Fr. über den Zeitraum von 2027 bis 2031. Der Auftraggeber wurde nicht genannt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Intershop: Der Immobiliendienstleister Intershop hat ein Kaufangebot für eine Liegenschaft erhalten. Bei Abschluss des Verkaufs betrage der Gewinn nach Steuern mehr als 200 Mio. Fr., teilte das Unternehmen mit. Käufer und Immobilie wurden nicht genannt.

Kudelski: Die Westschweizer Kudelski arbeitet im Bereich Fahrzeugsicherheit künftig mit der US-Gesellschaft Danlaw zusammen.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 3. März 2023

Schweiz

06:00 Coltene: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich)

06:00 SFS: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Uzwil)

07:00 Calida: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich)

07:00 Swiss: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich-Flughafen)



Sonstige Termine:

SchillingReport 2023 (MK 10.30 Uhr)

International

07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (13.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Allianz, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang im Maschinenbau 01/23

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäss Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes



Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: Nagarro, vorläufige Jahreszahlen

DEU: Nobilia, Jahreszahlen

DEU: Pkw-Neuzulassungen 02/23

Konjunktur

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 02/23

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/23

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/23

08:00 DEU: Handelsbilanz 01/23

08:00 TRK: Verbraucherpreise 02/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/23

09:15 ESP: PMI Dienste 02/23

09:45 ITA: PMI Dienste 02/23

09:50 FRA: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/23

15:45 USA: PMI Dienste 02/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 02/23

Ohne genaue Zeitangabe:

EUR: Fitch zu Serbien und der Slowakei

EUR: Moody's zu Moldawien, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und der Schweiz

EUR: S&P zu Polen

Ausblick – Unternehmen

Nachdem die Berichtssaison ihren Höhepunkt erreicht hat, stehen kommende Woche nicht mehr ganz so viele Unternehmenstermine auf dem Programm. Langweilig wird es trotzdem nicht.

Am Montag geht es los mit dem Grossbäcker Aryzta, der mit den Halbjahreszahlen zeigen wird, wie weit sein Turnaround zu einem gesunden Unternehmen fortgeschritten ist. Der Klimaspezialist Belimo, der Versicherer Helvetia, der Verbundwerkstoffspezialist Schweiter und der Drehmaschinenhersteller Tornos, von dem bereits Umsatzzahlen bekannt sind, stehen mit Jahreszahlen an. Schliesslich zeigt auch die Schweizerische Nationalbank ihr definitives Ergebnis.

Weiter geht der Reigen mit einem prall gefüllten Dienstag. Von den grösseren Unternehmen stehen der Pharmazulieferer Bachem, der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli, der Gesundheitskonzern Galenica und der Reisedetailhändler Dufry an. Letzterer wird zeigen müssen, wie die Integration der Grossübernahme von Autogrill weitergehen soll. Daneben informieren auch der Kommunikationsausrüster Ascom, der Verbindungstechnikspezialist Huber+Suhner, der Schliesstechniker Dormakaba und die liechtensteinische VP Bank ihre Aktionäre ausführlich über das Geleistete. Novartis und Dätwyler halten überdies die Generalversammlung ab.

Am Mittwoch ist Durchschnaufen angesagt. Es gilt lediglich die Lebensmittelgruppe Orior, das Immobilienunternehmen Plazza und den Stahlhersteller Swiss Steel abzuarbeiten. Der Sanitärtechniker Geberit konnte bereits mit seinen Umsatzzahlen überzeugen, nun folgen die Gewinnzahlen. Der PC-Spezialist Logitech lädt zu einem Investorentag ein.

Fans von Nebenwerten dürfen sich am Donnerstag auf die Mediengruppe TX Group, den Spital- und Luxuskonzern Aevis Victoria, die Bahn- und Touristikgruppe BVZ, die Biotechs Evolva und Molecular Partners sowie die Bankengruppe Clientis freuen. Daneben stehen die Versicherungsgruppe Baloise und der Spinnmaschinenhersteller Rieter an. Credit Suisse gibt mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts unter anderem einen Blick frei auf die Gehälter für 2022.

Den Wochenausklang bestreiten der Banknotendrucker und Buchhändler Orell Füssli, der Handyspezialist Mobilezone und der Halbleiterspezialist U-Blox, die ihre Bücher in diesem Jahr zum ersten Mal öffnen. Der Werkzeugmaschinenhersteller Starrag und der Präzisionsmaschinenhersteller Mikron hingegen haben ihre Umsatzzahlen bereits präsentiert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.