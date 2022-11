Der FuW-Morgen-Report vom 24. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Orior, Orell Füssli, Carlo Gavazzi und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Am Mittwoch wurde das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Dass sich die Mehrheit der Mitglieder für künftig behutsamere Zinsschritte aussprach, sorgte für gute Laune an den Börsen. Am Donnerstag bleibt die Börse dank Thanksgiving-Feiertag geschlossen, am Freitag steht ein verkürzter Handelstag an.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,28% höher bei 34’194 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,59% und kletterte auf 4027 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,97% auf 11’839 Punkte vor.

Gewinner des Tages waren erneut die Aktien des englischen Fussballclubs Manchester United mit einem Kurssprung um 25,8%. Innerhalb zweier Tage haben sie um 44% zugelegt. Die Eigentümerfamilie denke über einen Verkauf des Clubs nach, hiess es.

Die Kaufhauskette Nordstrom senkte ihre Gewinnprognose, worauf die Papiere um 4,2% einbrachen. Der Traktorenhersteller Deere überzeugte mit seinem Quartalsgewinn, was zu einem Kursplus von 5% führte. Die Valoren des Computer- und Druckerherstellers HP legten um 1,8% zu. In den kommenden drei Jahren sollen 4000 bis 6000 Jobs abgebaut werden.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Aktienmärkte finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio legt der Nikkei 225 um 1% zu, der breiter gefasste Topix klettert 1,2% nach oben. Auf dem chinesischen Festland gibt der CSI 300 um 0,4% nach, der Shanghai Composite handelt 0,2% tiefer. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 0,6%. Der südkoreanische Kospi rückt um 0,9% vor. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils um 0,1% höher ab.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Donnerstagmorgen 0,14% im Plus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 legt um 0,05% zu. Für den Dax werden leicht tiefere Kurse angezeigt (–0,06%).

News Vorbörse Schweiz

Orior: Die Lebensmittelgruppe schlägt Remo Brunschwiler als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats vor. An der vergangenen Generalversammlung wurde er neu in das Gremium gewählt und soll nun VR-Präsident Rolf Sutter ablösen, dessen Rücktritt früher kommuniziert wurde.

Orell Füssli: Die Industrie- und Handelsgruppe will bis 2028 rund 50% mehr Umsatz erzielen. Konkret bedeutet das 2028 einen Umsatz von über 300 Mio. Fr. Einen grossen Beitrag soll dabei das Digitalgeschäft leisten. (Lesen Sie hier mehr.)



Carlo Gavazzi: Das Elektrotechnikunternehmen hat im ersten Halbjahr 2022/23 Umsatz und Auftragseingang zweistellig gesteigert. Besonders stark verlief das Geschäft in den Ländern der DACH-Region, in den nordischen und den südeuropäischen Ländern. (Lesen Sie hier mehr.)



Edisun: Der Solarstromspezialist nimmt mit einer Anleihe mehr Geld ein als ursprünglich geplant. Der Verwaltungsrat hat sich entschieden, die im August angekündigte Obligationenanleihe, mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zins von 3%, aufzustocken. Edisun nimmt nun 34,73 Mio. Fr. statt wie ursprünglich erwartet 20 Mio. Fr. ein. (Lesen Sie hier mehr.)



Die Post: Bei Stromknappheit müsse die Post an gewissen Standorten den Betrieb komplett einstellen, sagt Verwaltungsratspräsident Christian Levrat. Er sei zuversichtlich, dass das Leistungsangebot der Post über Weihnachten aufrechterhalten werden könne. Zusätzliches Personal und Touren seien organisiert worden.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 24. November 2022

Schweiz

06:30 Carlo Gavazzi: Ergebnis H1

08:30 BFS: Parahotellerie Q3

Orell Füssli: Investorentag (09.00 - 13.30 Uhr), Zürich

International

07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 10/22

08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz

Konjunktur

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/22 (endgültig)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/22 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/22

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/22

13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 11/22

Ausblick – Zinsen und Devisen

Das Bild an den Finanzmärkten hat sich im Vergleich zu Mitte Oktober deutlich aufgehellt. In Europa sind die Aktienmärkte 15 bis 20% gestiegen, während die Marktzinsen für zehnjährige Staatsanleihen etwa einen halben Prozentpunkt gefallen sind. Anleger sind offenbar weniger besorgt wegen der Gefahr, dass die Notenbanken die Leitzinsen weiter erhöhen könnten als erwartet.

Für den Pfad der Leitzinsen zeichnen sich folgende Marktprognosen ab, wie die Ökonomen von UniCredit festhalten: Für die USA wird ein höherer spitzerer und für die Eurozone ein flacherer stumpferer Leitzinspfad erwartet. Ein Rezessionssignal sendet die Zinskurve. Sie ist invertiert, d.h. die langfristigen Marktzinsen liegen unter den kurzfristigen. Das ist erfahrungsgemäss ein verlässlicher Indikator dafür, dass eine Wirtschaftsflaute kommen wird. Die Inversion ist stark ausgeprägt. Bei den deutschen Bundesanleihen liegt die zehnjährige Rendite so weit unter der zweijährigen wie zuletzt im Jahr 2008, die Differenz beträgt 0,17 Prozentpunkte. In den USA notieren die zehnjährigen Treasuries sogar 0,76 Prozentpunkte unter den zweijährigen, das ist so viel wie zuletzt in den frühen Achtzigerjahren.

Investiert bleiben können Anleger auch im Abschwung. Defensive Aktien und ein grösserer Anteil an Anleihen bringen in einem solchen Fall Stabilität ins Portfolio



