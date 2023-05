Der FuW-Morgen-Report vom 9. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, CS, Montana Aerospace und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Am Montag stabilisierten sich die US-Börsen, nachdem es in der Vorwoche wegen Arbeitsmarktdaten und der erneuten Leitzinserhöhung Kursverluste abgesetzt hatte. Der Standardindex Dow Jones Industrial verlor 0,2% auf 33’618,7. Doch der marktbreite Index S&P 500 rettete sich mit 0,05% ins Plus auf 4138,1 Zähler. Der Nasdaq 100, der die Kursentwicklung von Unternehmen der Tech-Branchen abbildet, gewann 0,25% auf 13’291,6.

Die Aktien des Unterhaltungskonzerns Walt Disney stiegen 2,4%. Auf die Anleger schwappte die Begeisterung über, den der Actionfilm «Guardians of the Galaxy» beim Kinostart am Freitag bei den Besuchern ausgelöst hatte. Das Wochenende spielte gemäss Unternehmensangabe mehr Geld als erwartet ein.

Die Papiere des Impfstoffherstellers BioNTech schwankten heftig. Ein anfängliches Plus von 4% verpuffte bis zum Abend. Die publizierten Quartalszahlen verpassen die Vorjahreswerte deutlich. Aber die Erwartungen der Analysten sind dennoch teils gar übertroffen worden.

Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, die von der Investorenlegende Warren Buffett geführt und kontrolliert wird, hat das Quartalsergebnis geprägt von Gewinnen des umfangreichen Aktienportfolios massiv verbessert. Diese Entwicklung war erwartet worden. Die Aktien legten 0,7% zu.

Für nächste Impulse am Aktienmarkt werden die Inflationsdaten sorgen, die am Mittwoch publiziert werden.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Fernost sind am Dienstag unterschiedlich gestartet. Der japanische Nikkei 225 avanciert im Nachmittagshandel 1%. In China zeigt der Aktienmarkt gemessen an der Börse Schanghai ein leichtes Plus von 0,4%. Gestützt wird der Markt von der Erwartung, dass die Exporte Chinas weiter zunehmen. Doch viele Ökonomen prognostizieren eine Verlangsamung. An der Börse von Hongkong sind die Investoren skeptischer, weshalb sich der Hang Seng 0,5% ermässigt. Der Kospi in Südkorea handelt zu –0,2%.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 notiert am Dienstag nahezu unverändert und der Kontrakt auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq zu –0,1%. Auf den Euro Stoxx 50 handelt der Future zu +0,1%. Der Terminkontrakt auf den Schweizer SMI steht 0,5% höher.

News Vorbörse Schweiz

UBS und CS: Die Bank UBS wird die übernommene Credit Suisse stufenweise integrieren. Nach dem rechtlichen Abschluss der Transaktion, den UBS in einigen Wochen erwartet, wird sie vorderhand zwei Muttergesellschaften mit ihren jeweiligen Filialen betreiben. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

UBS und CS: UBS hat auch die Zusammensetzung der neuen Führung weiter konkretisiert. Der aktuelle CS-CEO Ulrich Körner werde der Konzernleitung von UBS angehören. UBS-Finanzchefin Sarah Youngwood geht und wird durch Todd Tuckner ersetzt.

Montana Aerospace: Der Zulieferer der Luftfahrtindustrie meldet für das erste Quartal einen Umsatz von 353,1 Mio. €, deutlich mehr als die 243,3 Mio. in der Vorjahresperiode. Der adjustierte operative Gewinn auf Stufe Ebitda beträgt 23,6 Mio. € (Vorjahr 15,9 Mio.). Für das Gesamtjahr strebt Montana Aerospace einen Gewinn und einen positiven Cashflow an. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

LUKB: Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) gibt Details für die geplante Kapitalerhöhung bekannt. Sie gibt knapp 7,1 Mio. neue Namenaktien aus und erhofft sich bis zu 489 Mio. Fr. Bruttoerlös. Pro gesplittete Namenaktie werden Aktionäre, die die Titel bei Handelsschluss am 10. Mai halten, ein Bezugsrecht erhalten. Diese Rechte können dann bis 23. Mai an der Börse gehandelt werden. Sechs Bezugsrechte berechtigen zum Kauf einer neuen Aktie zum Preis von 69 Fr. Der Hauptaktionär Kanton Luzern habe entschieden, seine Bezugsrechte voll auszuüben.

LUKB: Die LUKB erhöht auch ihr Langfristziel. Kumuliert will sie nun von 2021 bis 2025 einen Gewinn von 1075 bis 1200 Mio. Fr. erzielen. Bisher waren es 1025 bis 1100 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Ypsomed: Das Medizintechnikunternehmen baut seine Produktion im ostdeutschen Schwerin aus. In einer neuen Halle, die in rund einem Jahr fertig sein wird, sollen vierzig zusätzliche Mitarbeiter mithelfen, insgesamt mehr als 250 Mio. Infusionssets, Pens und Autoinjektoren zu produzieren.

Feintool: Die Industriegruppe hat einen Grossauftrag für 12-Megawatt-Offshore-Windgeneratoren erhalten. Sie werde alleiniger Zulieferer eines «renommierten» Unternehmens und werde mehr als 2 Mio. Segmentplatten inklusive geklebter Segmentpakete liefern. Das Projekt starte im November. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Meyer Burger: Das Solarkraftunternehmen Meyer Burger hat einen Vertrag mit der Schiefergruben Magog GmbH abgeschlossen für die denkmalschutzgerechte Variante des Solardachziegels von Meyer Burger.

Roche: Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Antrag auf erweiterte Zulassung für das Augenheilmittel des Pharmakonzerns Roche angenommen. Demnach könnte Vabysmo bald auch Patienten mit Netzhautvenenverschlüssen (RVO) verabreicht werden. Laut Roche sind allein in den USA mehr als 1 Mio. Menschen davon betroffen. Die Krankheit kann zu schwerem und plötzlichem Sehverlust führen.

Firmenich: Die vor einem Jahr angekündigte Übernahme des Schweizer Riechstoffherstellers Firmenich durch die niederländische DSM ist vollzogen. Der neue Konzern mit doppeltem Hauptsitz in Kaiseraugst und in Maastricht habe fast 30'000 Mitarbeiter. Seit einigen Wochen sind die Aktien des kombinierten Unternehmens an der Euronext in Amsterdam kotiert.



Wichtige Ereignisse vom 9. Mai 2023

Schweiz

07:00 Montana Aerospace: Ergebnis Q1

08:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung

08:30 BFS: Logiernächte März 2023

11:30 Ringier: Jahres-MK, Zürich

22:30 Alcon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.5., 14.00 Uhr)



Sonstige Termine:

Finance Forum Liechtenstein, Vaduz

OAK Berufliche Vorsorge (Jahres-MK 10.00 Uhr), Bern

Accelleron: GV (09.00 Uhr), Baden

Aevis: GV (14.00 Uhr, virtuell)

Kühne + Nagel: GV (09.00 Uhr)

Orascom DH: GV (15.00 Uhr), Andermatt

International

Konjunktur

Ausblick – Rohstoffe

Ende vergangener Woche zog der Preis der Nordseeölsorte Brent deutlich an. Am Donnerstag notierte das Fass noch bei 71.66 $. Am Montagnachmittag stand der Preis bei knapp 77 $.

Der Markt ist bei der Einschätzung zur Ölnachfrage optimistischer geworden. Besonders die besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktzahlen der USA, die am Freitag veröffentlicht wurden, haben die Ölmärkte in dieser Einschätzung bestärkt. Die USA sind nach wie vor die Volkswirtschaft mit der grössten Ölnachfrage.

Dies führt vielerorts zur Erwartung, dass sich der seit Monaten beobachtete Druck auf den Ölpreis abschwächen wird. Brent liegt allerdings im Preis immer noch gut 7% unter dem Stand von Anfang Jahr. «Alles in allem ist der Rohölmarkt einem hohen Grad an Volatilität ausgesetzt, der zum Teil von extremen und regelmässigen Neupositionierungen getrieben wird, weil Fonds die richtige Richtung nicht erkennen können», sagt Ole Hansen, Leiter Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank.

Prognosen der Energy Information Administration in den USA am Dienstag und der Förderländerorganisation Opec am Donnerstag werden Anhaltspunkte zur Entwicklung des Ölmarktes im zweiten Halbjahr geben. Dazu wird der weltgrösste Ölproduzent Saudi Aramco Geschäftsresultate publizieren.

Der Goldpreis hält sich über der Schwelle von 2000 $. Das Edelmetall notierte am Montagnachmittag im Bereich von 2030 $ je Feinunze und profitierte von einem schwächeren Dollar. Der Goldmarkt wird genau auf die Inflationsrate der USA vom April schauen, die am Mittwoch publiziert wird, und Rückschlüsse auf die US-Geldpolitik ziehen. Die guten Arbeitsmarktdaten der USA sprechen momentan für eher länger hoch bleibende Zinsen, was dem Kurs des zinslosen Goldes an sich abträglich ist.



