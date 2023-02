Der FuW-Morgen-Report vom 24. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Holcim, ObsEva, Bucher und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

FuW

Overnight

USA

Zinsängste gehören noch nicht der Vergangenheit an. Erneut wurden sie geschürt durch einen überraschend starken Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar; schliesslich konnte doch noch ein Plus von 0,3% zum Börsenschluss erzielt werden. Vor allem dank optimistischem Ausblicks des US-Chipherstellers Nvidia schloss der Nasdaq 100 0,9% fester. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,5% auf 4012,32 Punkte.

Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries notierte wenig verändert bei 3,87%.

Klar Hauptgewinner des gestrigen Börsentages war der US-Chip- und Prozessorhersteller Nvidia mit starken Quartalszahlen und optimistischem Umsatzausblick. Seine Papiere kletterten um 14%. Es folgten der Entwickler von technischer Simulationssoftware Ansys mit einem Kursplus von 10,5% sowie der führende Anbieter von Vertragsdienstleistungen für Infrastrukturlösungen im Energiesektor Quanta Services (+7,5%). Aber auch der Medizintechnikhersteller GE HealthCare Technology konnte 5,5% zulegen.

Zu den Verlierern des Handelstages gehörte eBay, die einen der grössten Online-Marktplätze betreibt und deren Papiere nach einem enttäuschenden Ausblick 5% verloren. Der Streamingdienst Anbieter Netflix setzte mit einem Kursabschlag von über 3% die jüngste Schwäche fort. Nach enttäuschend schwachen Quartalszahlen notierten auch die Titel der US-Biotech-Gesellschaft Moderna 6,7% tiefer.

Asien/Pazifik

Mehrheitlich schwächer verläuft der Börsentag in Asien: Der Hongkonger Hang Seng gibt 1,3% nach, und auf dem chinesischen Festland notiert der CSI 300 1% schwächer. Der koreanische Kospi verliert 0,6%, ebenso der Taiex in Taiwan mit –0,2% – nachdem beide Indizes ja am Vortag recht stark Federn gelassen hatten. Feiertagsbedingt fiel der Börsenhandel in Japan heute aus.

Der australische Leitindex ASX 200 notiert 0,3% fester.

Futures

Der Futures auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen nahezu unverändert (–0,1%), während der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 um 0,4% zulegt.

News Vorbörse Schweiz

Holcim: Beim Zementkonzern tritt Verwaltungsratspräsident Beat Hess überraschend zurück. Der VR plane nun, CEO Jan Jenisch an der Generalversammlung im Mai als Nachfolger vorzuschlagen. Das Doppelmandat sei zeitlich begrenzt, und ein Nachfolger für den CEO werde innerhalb der nächsten zwölf Monate bekannt gegeben. (Lesen Sie hier mehr.)

Holcim: Der Zementhersteller steigerte 2022 den Umsatz 8,8% auf 29,2 Mrd. Fr. Um den Verkauf von Unternehmen bereinigt betrug das Plus 12,9%. Auch die Gewinnzahlen legten zu; der Betriebsgewinn (Ebit) stieg 3% auf 4,75 Mrd. Fr., der Konzerngewinn legte gar 44% zu und betrug 3,31 Mrd. Fr. Die Dividende soll 30 Rappen steigen und 2.50 Fr. je Aktie betragen. Für das laufende Geschäftsjahr gibt Holcim erstmals Ziele bekannt. Der Nettoumsatz soll 3 bis 5% wachsen und der Ebit überproportional zulegen. (Lesen Sie hier mehr.)

ObsEva: Brian O’Callaghan, CEO des Biotech-Unternehmens, ist per 23. Februar zurückgetreten. Interims-CEO wird Finanzchef Will Brown, der auch den Titel des CFO behält. Darüber hinaus gab es weitere Wechsel im Führungsteam, die dem kriselnden Unternehmen jährliche Gehaltseinsparungen von 3,5 Mio. $ einbringen sollen. Auch im Verwaltungsrat kommt es zu mehreren Rücktritten. ObsEva-Gründer Ernest Loumaye soll den Vorsitz neu übernehmen. (Lesen Sie hier mehr.)

ObsEva: Die Valoren des Biotech-Unternehmens sind künftig nicht mehr an der US-Börse Nasdaq gelistet. Bereits im vergangenen Jahr hatte ObsEva berichtet, dass die Kotierung in Gefahr sei, weil bestimmte Mindestanforderungen nicht mehr erfüllt würden. (Lesen Sie hier mehr.)

Bucher: Der Hersteller von Landmaschinen und Gemeindefahrzeugen verbesserte den Betriebsgewinn (Ebit) im Jahr 2022 über 20% auf 425 Mio. Fr. Der Reingewinn betrug 335 Mio. Fr. (+24%). Über den Umsatz hat Bucher bereits im Januar informiert; er stieg 13,2% auf 3,6 Mrd. Fr. Die Dividende soll neu 13 Fr. betragen, nach 9.50 Fr. vor einem Jahr. (Lesen Sie hier mehr.)

Zug Estates: Die Immobiliengesellschaft verzeichnet für 2022 einen 47,3% tieferen Reingewinn von 39,8 Mio. Fr. Ohne Neubewertung und Sondereffekte legte das Ergebnis jedoch 6,3% auf 33,8 Mio. Fr. zu. Der Liegenschaftsertrag stieg 3,7% auf 62,3 Mio. Fr., die Leerstandsquote sank von 4, auf 1,6%. Der Marktwert des Portfolios stieg 7,6% auf 1,83 Mrd. Fr. Die Dividende soll 9% auf 41 Fr. steigen. Für 2023 erwartet Zug Estates ein «leicht tieferes» Ergebnis. (Lesen Sie hier mehr.)

Zug Estates: Armin Meier stellt sich nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat von Zug Estates. An seiner Stelle schlägt das Gremium Joëlle Zimmerli zur Wahl vor. Die promovierte Soziologin und Planerin befasse sich intensiv mit Stadtentwicklung und nehme oft in Jurys von Architekturwettbewerben Einsitz. (Lesen Sie hier mehr.)

Energiedienst: Der Energieversorger setzte im vergangenen Geschäftsjahr 1,5 Mrd. € um, was einem Plus von 33,9% entsprach. Der Ebit legte 15,6% auf 103,4 Mio. € zu. Um Bewertungseffekte in der Personalvorsorge bereinigt, sank der Betriebsgewinn jedoch 11,9% auf 59,8 Mio. €. Die «sehr schlechte» Wasserführung am Hochrhein, wo die grossen Laufwasserkraftwerke stehen, belastete das Geschäft. Der Reingewinn betrug 99,3 Mio. €, nach 85,1 Mio. € im Vorjahr. Die Dividende soll stabil bleiben. (Lesen Sie hier mehr.)

ABB: CEO Björn Rosengren hat laut Geschäftsbericht im Jahr 2022 8,1 Mio. Fr. verdient. Im Vorjahr waren es 8,3 Mio. Fr. Insgesamt erhielten die Mitglieder der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr gut 36 Mio. Fr. (i. Vj.: 36 Mio. Fr.) ausgezahlt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhielten für die Amtsperiode 2022 bis 2023 insgesamt eine Entschädigung von 4,4 Mio. Fr. und damit minim weniger als im Vorjahr.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 24. Februar 2023

Schweiz

06:00 Bucher: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich)

06:00 Energiedienst: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr, Laufenburg)

06:30 Holcim: Ergebnis 2022 (MK 09.00/Webcast 11.00 Uhr)

06:30 Zug Estates: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr, Zug)

08:30 BFS: Beschäftigungsbarometer Q4

14:00 BFS: Erste Schätzung Logiernächte Januar



Sonstige Termine:

Titlisbahnen: GV

International

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (detailliert) (10.45 Pk, 8.00 Analystencall)

08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Jahreszahlen

09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen

09:30 DEU: Rolls Royce Power Systems, Jahres-Pk

10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: Palfinger, Bilanz-Pk, Wien

ITA: Juventus Football Club, Halbjahreszahlen

Konjunktur

00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/23

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 02/23

08:00 DEU: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 2022

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex)

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 03/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/23

09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/23

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/23

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 01/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/23 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande

EUR: S&P Ratingergebnis Nordrhein-Westfalen, Österreich

EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Österreich

Ausblick – Unternehmen

In der kommenden Woche wird die Berichtssaison ihren Höhepunkt erreichen. Fast vierzig Unternehmen werden Zahlen präsentieren. Es ist mit Stau und längeren Wartezeiten zu rechnen.

Der Montag beginnt noch vergleichsweise zahm. Der Maschinenbauer Bobst wird den Reigen mit seinen Jahreszahlen eröffnen. Nach dem Rückzug von der Börse werden die im Streubesitz verbliebenen Aktien nur noch ausserbörslich gehandelt. Jahreszahlen folgen ausserdem von der Liechtensteinischen Landesbank – und ihrer im vergangenen Jahr voll übernommenen Tochter Bank Linth – sowie, am späten Abend, von Alcon. Alcon wird die Jahreskonferenz dann am Dienstag abhalten. Analysten erwarten rund 5% mehr Umsatz und deutlich mehr Gewinn als im Vorjahr.

Der Dienstag bringt den Jahresabschluss von Adecco sowie den von Arbonia und SIG Group. Ebenfalls Zahlen veröffentlichen werden Elma Electronic sowie Feintool und IVF Hartmann. Bellevue Group rundet zusammen mit Intershop und Ina Invest das Dienstagspaket ab. Darüber hinaus ist von VT5, der Schweizer Special Purpose Acquisition Company (Spac), ein Activity Update angekündigt.

Unverändert intensiv wird der Mittwoch. Von den grossen und grösseren Unternehmen werden ausser Swiss Life auch Kühne + Nagel sowie Georg Fischer und Emmi die Jahreszahlen erläutern – und hoffentlich auch einen Ausblick abgeben. Die Erwartungen zu Swiss Life zeigen eine Stagnation bei den Einnahmen sowie eine solide Gewinnsteigerung an. Weitere Abschlüsse kommen von Implenia und aus dem Industriebereich von Bossard – interessant, weil das Geschäft frühzyklisch ist – sowie von Autoneum und Zehnder. Damit die Zehn auch am Mittwoch voll wird, legen ausserdem die Banque Cantonale de Genève und Allreal ihr jeweiliges Zahlenset vor.

Hoch ist die Taktzahl auch am Donnerstag. Mit Spannung werden die Aussagen der Halbleiterzulieferer erwartet. VAT und Inficon haben bereits Eckdaten vorgelegt, Comet noch nicht. Das Hauptaugenmerk wird sich allerdings auf die Ausblicke richten – wegen des momentanen Abschwungs im Investitionszyklus der Halbleiterindustrie. Als Stimmungsbarometer für die (Spezial-)Chemie werden auch die Zahlen und der Ausblick von Clariant interessieren.

Abschlüsse werden für Donnerstag zudem von Forbo und Bystronic sowie von Gurit und Cicor erwartet, darüber hinaus von Kardex und SoftwareOne. Aus dem Finanzsektor wird VZ Holding berichten.

Am Freitag wird es etwas ruhiger. Spannung ist aber auch dann garantiert, mit dem Jahresabschluss von SFS Group, dem von Calida sowie mit dem Zahlenset von Coltene. Wer dann noch mag, kann sich auch der Jahresrechnung der Swiss annehmen.

