Der FuW-Morgen-Report vom 22. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu DKSH, Talenthouse, Credit Suisse und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA.

Overnight

Asien/Pazifik

Die Stimmung der Anleger in Asien ist zum Wochenauftakt angesichts der stockenden Verhandlungen über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze gedämpft. Die nur noch recht kurze Frist für einen Kompromiss vor der von US-Finanzministerin Janet Yellen ausgerufenen «harten Deadline» am 1. Juni macht Investoren nervös. Am Montag sollen die Gespräche zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem republikanischen Gegenspieler im Kongress, Kevin McCarthy, fortgesetzt werden.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte lange fast gehalten, drehte im Verlauf des Nachmittags jedoch 0,7% ins Plus auf 31’024 Punkte. Der breiter gefasste Topix stieg 0,6% auf 2175 Punkte. Die Börse in Schanghai (SSE Composite) gewann 0,2%. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen (CSI300) gewann 0,5%.

Die Entscheidung der Regierung in Peking, dem US-Speicherchiphersteller Micron Technology wegen Sicherheitsbedenken die Lieferung an Informationsinfrastrukturunternehmen im Lande zu untersagen, trieb die Werte direkter Konkurrenten an. So stiegen die Aktien von SK Hynix um 1,5%.

USA

Die US-Börsen haben am Freitag nach den deutlichen Vortagesgewinnen etwas nachgegeben. Am Donnerstag hatte die Zuversicht für eine baldige Lösung des Schuldenstreits die wichtigsten Indizes teils deutlich angetrieben. Am Freitag überwog wieder die Skepsis, zumal Nachzügler in der Quartalsberichtssaison der Unternehmen durchwachsene Signale gesendet hatten.



Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste anfängliche Gewinne ein und fiel am Ende um 0,33% auf 33’426,63 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 0,38%. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,14% auf 4191,98 Zähler. Für den Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiewerte ging es um 0,22% nach unten auf 13’803,49 Punkte.



Der grosse Durchbruch im Schuldenstreit bleibt bislang aus. Am Freitag gab es sogar einen Dämpfer: Die Republikaner hatten die Verhandlungen über die Anhebung der Schuldengrenze verlassen. Davon unbeirrt haben vor allem Tech-Werte ein bislang starkes Jahr 2023 hingelegt. Ein Grund für den zuletzt guten Lauf: der Hype um künstliche Intelligenz (KI). Seit Wochen pumpen Investoren in den USA wieder in grossem Stil Geld in Tech-Werte. Marktstratege Michael Hartnett von der Bank of America warnt aber mittlerweile angesichts voraussichtlich weiter steigender Zinsen vor einer neuen «Tech-Blase».



KI-bezogene Werte sind denn auch besonders stark gestiegen. Der Kurs des Herstellers von Grafikprozessoren und Chipsätzen Nvidia hat sich 2023 schon mehr als verdoppelt, Microsoft bringt es auf ein Plus von rund einem Drittel. Beide gaben nun am Freitag nach.



Verluste verzeichneten mit –2,3% auch die Anteilsscheine von Applied Materials. Zwar erwartet der Chipindustrieausrüster einen weniger drastischen Umsatzrückgang, als Analysten befürchtet hatten. Die derzeitige Schwäche gerade der Speicherchiphersteller, die entsprechend weniger investieren, schlägt sich dennoch nieder.



Der Sportschuh- und Sneaker-Händler Foot Locker hat seine Umsatzprognose für das Jahr drastisch gesenkt, was Sorgen für den gesamten Detailhandel weckte. Die Foot-Locker-Papiere brachen um mehr als 27% ein. Im Sog ging es auch für die Sportartikelhersteller Nike und Under Armour abwärts.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) für den SMI notiert am Montagmorgen 1,2% höher. Beim Euro Stoxx 50 tendiert der Future 0,05% im Plus, beim S&P 500 unverändert.

News Vorbörse Schweiz

DKSH: Die auf Vertriebsdienstleistungen spezialisierte DKSH-Gruppe hat ein bestehendes Bankdarlehen über 315 Mio. Fr. neu mit Nachhaltigkeitskriterien gekoppelt. Dies geschieht im Rahmen der Strategie von DKSH, die Geschlechtervielfalt in den Führungsteams zu steigern und bis 2030 klimaneutral zu arbeiten.



Talenthouse: Bei der Technologieplattform Talenthous soll Garage Italia Finance als Finanzinvestor einsteigen. Es wurde bereits eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, und diverse Kapitalrestrukturierungsmassnahmen wurden ergriffen. Den Angaben zufolge will Garage Italia fast 32% der Stimmrechte an Talenthouse erwerben, etwa 5% über ein Wandeldarlehen. Sie verfügt schon über fast 23% der Stimmrechte. (Lesen Sie hier mehr.)



Credit Suisse: Wegen der von den Behörden verfügten Wertloserklärung der nachrangigen AT1-Anleihen von Credit Suisse plant nun auch eine japanische Anwaltskanzlei eine Klage. Masuda & Partners bereitet laut Medienberichten einen Antrag auf ein internationales Schiedsgerichtsverfahren gegen die Schweiz vor. (Lesen Sie hier mehr.)



Achiko: Das indonesische Unternehmen Achiko ist überschuldet und hat folgend den Vorschriften von 725b des Obligationenrechts ein Gericht angerufen. Schon vor rund einem Monat teilte es mit, dass die Erfüllung der regulatorischen Verpflichtungen fraglich sei. (Lesen Sie hier mehr.)



Wisekey: Das Internetsicherheitsunternehmen Wisekey definiert die Zuteilungsquote für das abgespaltene Halbleitergeschäft, das unter dem Namen Sealsq künftig an der Nasdaq gehandelt werden soll. Demnach bekommen die Wisekey-Aktionäre 20% oder gut 1,5 Mio. der Sealsq-Aktien als Sachdividende. Genauer gibt es für eine Wisekey-Aktie der Klasse B nun 0,010301 Sealsq-Stammaktien und für jede Wisekey A-Aktie genau 0,00206 Sealsq-Anteile. Die Zuteilung geschieht voraussichtlich am 23. Mai, und die neuen Titel werden ab dem 24. Mai gehandelt. (Lesen Sie hier mehr.)



Richemont: Das Luxusgüterunternehmen startet mit dem vor einer Woche angekündigten Aktienrückkauf am heutigen Montag. Der Rückkauf wird bis zu 10 Mio. A-Aktien umfassen – oder 1,7% des ausstehenden Kapitals und 1% der Stimmrechte – und maximal drei Jahre lang laufen. (Lesen Sie hier mehr.)



GAM: Der Zürcher Vermögensverwalter GAM lehnt die Übernahmeofferte des Unternehmers Marco Garzetti ab und favorisiert diejenige von Liontrust. Wie GAM mitteilte, liegt der von Garzettis Taure abgegebenen Offerte eine erhebliche Unterbewertung von GAM zugrunde. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 22. Mai 2023

Schweiz

08:30 BFS: Arbeitszeit im Jahr 2022

08:30 BFS: Industrieproduktion Q1

International

08:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen

09:30 DEU: Kontron, Hauptversammlung

15:00 USA: Ford Motor, Capital Markets Day

22:05 USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe

USA: J.P. Morgan Chase & Co, Investor Day

Konjunktur

01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 03/23

08:00 DEU: Frühindikator für den Aussenhandel 04/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/23 (vorläufig)

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Wie Makrowoche in Europa startet mit dem EU-Konsumentenvertrauen am Montag. Tags darauf erscheinen neben dem EU-Leistungsbilanzsaldo auch die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe, jeweils für die ganze EU und einzelne Mitgliedstaaten. Das ifo-Geschäftsklima und die -erwartungen für Deutschland werden am Mittwoch publiziert. Das Geschäftsklima für Frankreich folgt am Donnerstag, zusammen mit dem deutschen GfK-Konsumklima und der zweiten Veröffentlichung des deutschen Q1-BIP. Den Wochenabschluss am Freitag machen das italienische und französische Konsumentenvertrauen sowie das italienische Unternehmensvertrauen.



In der Schweiz informiert das Bundesamt für Statistik am Montag über die Arbeitszeit im Jahr 2022 und die Industrieproduktion im ersten Quartal. Am Dienstag folgt die Haushaltsbudgeterhebung zu den Konsumausgaben im ersten Quartal. Am Freitag vor dem verlängerten Wochenende wird das Beschäftigungsbarometer für das erste Quartal publiziert.



Das Vereinigte Königreich veröffentlicht ebenfalls am Dienstag seine Einkaufsmanagerindizes. Am Mittwoch werden die Erzeuger- und die Konsumentenpreise erwartet. Am Freitag erscheint der Detailhandelsumsatz.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag der S&P Flash-PMI für das verarbeitende Gewerbe und der Verkauf von Neubauten, am Mittwoch die Fed Minutes vom 2. und 3. Mai, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die zweite Veröffentlichung des Q1-BIP, am Freitag der Deflator des privaten Konsums, die persönlichen Einnahmen, die privaten Konsumausgaben, der Auftragseingang für langlebige Güter und Investitionsgüter sowie die Auslieferungen von Investitionsgüter und der Konsumklimaindex der Universität Michigan.



In der Türkei findet Ende Monat der zweite Präsidentschaftswahlgang statt, weshalb der Zinsentscheid der türkischen Zentralbank am Donnerstag und die Reaktion der gebeutelten Lira mit besonderer Spannung erwartet wird.



Am Montag erfahren wir mehr über den Auftragseingang Maschinen in Japan. Am Freitag werden die Konsumentenpreise für die Metropolregion Tokio publiziert.



Aus China werden diese Woche keine Makroindikatoren erwartet.

