Der FuW-Morgen-Report vom 7. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen

Overnight

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien knüpfen an die Kurserholung vom Freitag in den USA an. Am Montag steigt in Tokio der Nikkei 225 1,3% und der breiter gefasste Topix 1%. Der Hongkonger Hang Seng legt gar 2,6% zu, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 auf dem Vortagesschluss liegt. Der koreanische Kospi verbessert sich um 0,8% und in Taiwan der Taiex um 1,5%.



Der australische Leitindex ASX 200 notiert 0,6% höher als Ende der Vorwoche.

USA

Am Freitag hatten die US-Börsen positiv auf die Arbeitsmarktdaten reagiert, die sowohl einen höheren Anstieg der Beschäftigung als auch der Arbeitslosenrate als erwartet offenlegten. Der Dow Jones Industrial kletterte 1,3% auf 32'403 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 stieg 1,4% auf 3’771 Punkte. Und der technologielastige Nasdaq Composite schloss 1,3% höher auf 10'475 Zählern.



Unter den Einzeltiteln ragten die Kaffeehauskette Starbucks (+8,5%) und der Lebensmittellieferservice DoorDash (+8,3%) heraus, beide dank guter Zahlen.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Montagmorgen 0,1% im Minus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 gibt 0,2% ab.

News Vorbörse Schweiz

SGS: Der Genfer Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS hat das 2009 gegründete Lebensmittelprüfunternehmen Industry Lab in Rumänien übernommen. Er will damit seine Testdienstleistungen für den rumänischen Lebensmittelmarkt ausweiten.

DKSH: Die auf Marktexpansionsdienstleistungen spezialisierte DKSH übernimmt vom japanischen Pharmaunternehmen Eisai zwei Pharmamarken für neun Märkte im asiatisch-pazifischen Raum. Sie erwirtschaften einen Jahresumsatz von 15 Mio. Fr.

Medacta: Das Medizintechnikunternehmen Medacta meldet erfolgreiche Operationen mit seinem kobaltfreien Hüftangebot Sensitin Double Mobility Converter in den USA. Mit der Freigabe durch die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA und der positiv verlaufenen Markteinführung in der EU hat Medacta ihr Portfolio an künstlichen Hüftgelenken weiter ausgebaut.

Orell Füssli: Die Buchhandelstochter von Orell Füssli will expandieren. Das Netz der aktuell 49 Ladengeschäfte soll in den nächsten drei bis fünf Jahren auf 60 erweitert werden.

Relief Therapeutics: Das Biotech-Unternehmen Relief Therapeutics hat neue Stabilitätsdaten für seinen Produktkandidaten RLF-100 (Aviptadil) vorgelegt. Demnach sei der Reinheitsgrad einer neuen Formulierung nach sechs Monaten bei allen getesteten Temperaturen hoch gewesen. Auf dieser Grundlage hat das Unternehmen eine vorläufige Patentanmeldung eingereicht.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 7. November 2022

Schweiz

07:45 Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2022

09:00 SNB: Devisenreserven Oktober 2022

International

07:30 DEU: New Work, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen

22:05 DEU: Qiagen, Q3-Zahlen

Konjunktur

CHN: Handelsbilanz 10/22

08:00 DEU: Industrieproduktion 09/22

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/22

21:00 USA: Konsumentenkredite 09/22

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche startet in Europa mit dem Sentix-Konjunkturindex für den Wirtschaftsblock und der deutschen Nettoproduktion. Am Dienstag werden der EU-Detailhandelsumsatz und die niederländischen Konsumentenpreise publiziert. Am Donnerstag erscheinen der EZB-Wirtschaftsbericht und die Zahlen zur Industrieproduktion in Italien und den Niederlanden. Am Freitag erfahren wir mehr über den Leistungsbilanzsaldo und die Konsumentenpreise in Deutschland.

Am Montag werden in der Schweiz die Arbeitsmarktdaten und die SNB-Devisenreserven veröffentlicht. Tags darauf hält Thomas Jordan eine Rede anlässlich des SNB-FRS-BIS-Forum, und UBS informiert über ihre Lohnumfrage für 2023. Am Donnerstag findet die SIF-Jahrestagung statt, und Iazi publiziert Fakten und Prognosen für den Schweizer Immobilienmarkt.

Am Freitag werden im Vereinigten Königreich das BIP für den September und das dritte Quartal sowie die Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht.

In den USA finden am Dienstag die mit Spannung erwarteten Zwischenwahlen statt. Zudem stehen folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag die Senior Loan Officer Opinion Survey und die Konsumentenkredite, am Dienstag der NFIB-Index für mittelständische Unternehmen, am Donnerstag die Konsumentenpreise und die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag der Konsumklimaindex der Universität Michigan.

Der einzige Makrodatenpunkt aus Japan diese Woche ist der Leistungsbilanzsaldo am Mittwoch.

Am Montag werden in China der Handelsbilanzsaldo und die Devisenreserven veröffentlicht. Die Erzeuger- und die Verbraucherpreise folgen am Mittwoch.

