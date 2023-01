Der FuW-Morgen-Report vom 23. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Holcim und Cicor, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Börsen werden von positiven Vorgaben bei den US-Tech-Werten vom Freitag beflügelt. Sie tendieren am Montag im Plus. Viele Märkte sind jedoch wegen eines Feiertages geschlossen, so auch in China und Südkorea.

Der japanische Nikkei 225 steigt um 1,4%, und der breiter gefasste Topix legt 1% zu. Der australische S&P/ASX 200 notiert 0,1% im Plus.



USA

Die US-Aktienmärkte haben den Handel am Freitag mit Kurssprüngen beendet und damit den Wochenverlust bei den Standardaktien begrenzt. Die Titel im Dow Jones Industrial stiegen um 1% auf 33’375 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte sogar 1,9% auf 3973 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 2,9% auf 11’619 Punkte vor, er verbuchte damit zum dritten Mal in Folge auf Wochensicht Kursgewinne.

Die Quartalsgewinne von Netflix trugen zur freundlichen Stimmung bei, während die Titel der Google-Muttergesellschaft Alphabet nach der Ankündigung eines Stellenabbaus zulegten. Die Aktien von Netflix legten um 8,5% zu, die von Alphabet kletterten um 5,3%. Die Scheine des Softwareunternehmens Salesforce rückten 3,3% vor, obwohl es eine Analystenherabstufung gab.



Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Montagmorgen 0,1% im Minus, ebenso auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq. Auf den Euro Stoxx 50 gibt der Futures 0,1% ab, auf den deutschen Dax liegt er auf dem Vortagesschluss. Auf den Schweizer SMI legt der Kontrakt 0,3% zu.

News Vorbörse Schweiz

Holcim: Der Baustoffkonzern Holcim übernimmt die Sand- und Zuschlagstoff-Steinbrüche von Pioneer Landscape Centers in den USA. Im Kauf inbegriffen sind dreizehn Steinbrüche in den Regionen Denver, Phoenix und Colorado Springs. Damit sollen die im vergangenen Dezember erworbenen Zuschlagstoffreserven in Greeley (Colorado) ergänzt werden. Zum Kaufpreis nannte Holcim keine Zahlen. (Lesen Sie hier mehr.)

Cicor: Der Komponentenhersteller Cicor hat die Übernahme zweier Geschäftseinheiten von Phoenix Mecano Digital Elektronik abgeschlossen. Zwei Standorte in Deutschland und eine Produktionsstätte in Tunesien gehen nun an Cicor. Der Jahresumsatz der drei übernommenen Standorte betrug zuletzt über 30 Mio. €. Über den Kaufpreis und den Buchwert wurde zwischen den beiden Parteien Stillschweigen vereinbart. Mit dieser Übernahme stärkt Cicor das Geschäft im Bereich Medizintechnik. (Lesen Sie hier mehr.)

SHL: Der Telemedizinanbieter SHL hat einen Mittelzufluss von 12,6 Mio. Fr. vermeldet. Dieser geht zurück auf die Ausgabe von neuen Aktien. Dabei wurden Optionen von Investoren ausgeübt, die ihnen im Rahmen einer Kapitalerhöhung von vor zwei Jahren gewährt wurden.

Züblin: Vladislav Osipov tritt als Verwaltungsrat des Immobilienunternehmens Züblin zurück. Am Freitag hat das US-Justizministerium eine Strafanzeige gegen den schweizerisch-russischen Doppelbürger öffentlich gemacht. Züblin selbst ist gemäss eigenen Angaben nicht in das Verfahren involviert. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 23. Januar 2023

Schweiz

Keine Termine vorhanden

International

Termine Unternehmen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahresergebnis

14:00 NLD: DSM, ausserordentliche Hauptversammlun

Konjunktur

11:00 EUR: Öffentlicher Schuldenstand Q3/22

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 01/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/23 (vorläufig)

16:00 USA: Index der Frühindikatoren 12/22

19:00 DEU: Deutsche Börse, Neujahrsempfang mit einem Gastvortrag von

EZB-Präsidentin Christine Lagarde

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

In Europa startet die Makrowoche mit der Staatsverschuldungsquote und dem Konsumentenvertrauen im Euroland. Der Dienstag steht im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes, diese werden für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor jeweils für die ganze EU sowie einzelne Mitgliedsstaaten wie Deutschland und Frankreich publiziert. Am selben Tag stehen zudem das deutsche GfK-Konsumklima und das französische Geschäftsklima auf dem Programm. Am Mittwoch folgen das deutsche Ifo-Geschäftsklima und die Ifo-Geschäftserwartungen. Am Donnerstag informiert Italien über das Unternehmens- und Verbrauchervertrauen. Den Wochenabschluss am Freitag machen die Geldmenge M3 und die Buchkredite an den privaten Sektor in der EU, das französische Konsumentenvertrauen und die erste Veröffentlichung des Q4-BIP in Spanien.



Am Dienstag werden in der Schweiz die Zahlen zum Aussenhandel und den Uhrenexporten im Dezember und im gesamten 2022 sowie das Beschäftigungsbarometer des Schweizerischen Arbeitgeberverbands veröffentlicht. Der CS-CFA-Index für den Januar erscheint am Mittwoch.



Auch im Vereinigten Königreich werden am Dienstag die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor publiziert.



In den USA stehen diese Woche folgende Makrodaten auf dem Programm: am Montag der Index of Leading Indicators, am Dienstag der S&P Flash-PMI für das verarbeitende Gewerbe, am Donnerstag die erste Veröffentlichung des Q4-BIP, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Auftragseingang für langlebige Güter und Investitionsgüter, die Auslieferung von Investitionsgütern und die Neubauverkäufe, am Freitag der Deflator des privaten Konsums, die persönlichen Einnahmen, die privaten Konsumausgaben und der Konsumklimaindex der Universität Michigan.



Aus China und Japan werden diese Woche keine Makroindikatoren erwartet.

