Der FuW-Morgen-Report vom 1. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen

Overnight

USA

Die US-Börsen schlossen am Mittwoch mit Verlusten. Das Warten auf ein endgültiges Votum im Schuldenstreit belastete. Starke Arbeitsmarktdaten erhöhten die Sorgen um weitere Zinserhöhungen des Fed.

Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit einem Minus von 0,4% bei 32’908 Punkten. Der marktbreite S&P 500 korrigierte um 0,6% auf 4180 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 handelte 0,7% tiefer auf 14’254 Punkten. Im Gesamtmonat Mai legte die Technologiebörse dennoch um stattliche 7,6% zu.

Für die Aktien des PC- und Druckerherstellers HP ging es nach enttäuschenden Umsatzzahlen um 6,1% nach unten. Die Valoren des Konkurrenten Dell büssten 5,3% ein.

Dank positiver Gewinnaussichten legten die Aktien der Fluggesellschaft American Airlines um gut 1,1% zu. Ein positiver Analystenkommentar bescherte den Anteilsscheinen des Autovermieters Avis Budget ein Plus von 2,8%.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag von den negativen Vorgaben unbeeindruckt. Stützend wirken neue Konjunkturdaten aus China.

In Tokio legt der Nikkei 225 um 0,7% zu, der breiter gefasste Topix klettert 0,9% nach oben. Auf dem chinesischen Festland steigt der CSI 300 um 0,8%, der Shanghai Composite handelt 0,5% höher. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 1,1%. Der südkoreanische Kospi gibt um 0,2% nach. In Australien handeln der ASX 200 und der ASX 300 jeweils um 0,3% höher.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,2% im Plus, der Future auf den Euro Stoxx 50 legt um 0,8% zu.

News Vorbörse Schweiz

UBS/CS: Das Closing der Übernahme von Credit Suisse durch UBS wird sich gemäss Informationen von «Finanz und Wirtschaft» verzögern. (Lesen Sie hier mehr)

Credit Suisse: Die Bundesgarantie von 100 Mrd. Fr. ist per Dienstag vollständig zurückgezahlt worden. Das sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Mittwoch. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Lonza: Das Pharmaunternehmen übernimmt Synaffix und will so sein Programm an Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) stärken. Es zahlt 100 Mio. Fr. in bar, zudem ist ein erfolgsabhängiger Betrag von bis zu 60 Mio. Fr. vorgesehen. Synaffix soll auch künftig unter diesem Namen firmieren, der Standort im holländischen Oss soll ausgebaut werden, um Wachstum zu ermöglichen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Novartis: Die Generikatochter Sandoz will ihren Hauptsitz bis Mitte 2024 nach Basel verlagern und bestätigt ihr Bekenntnis zum Standort Basel nach der geplanten Abspaltung von Novartis. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis hat in Europa die Zulassung für Cosentyx zur Behandlung einer Hautkrankheit erhalten. Demnach darf das Medikament künftig für den Einsatz gegen die Krankheit Hidradenitis suppurativa (HS) eingesetzt werden, wie Novartis am Donnerstag mitteilte.



Roche: Der Pharmakonzern Roche will die Produktion im kalifornischen Vacaville künftig nicht mehr nutzen und die Anlagen verkaufen. Vacaville kam zu Roche im Rahmen der Übernahme von Genentech. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Swiss Life: Der Versicherungskonzern Swiss Life hat das im November 2021 bekanntgegebene Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Mrd. Fr. abgeschlossen. Es wurden 1,88 Mio. Titel zum Durchschnittspreis von 532.94 Fr. erworben.



Schweiter: Das Industrieunternehmen Schweiter übernimmt die polnische JMB Wind Engineering (Umsatz rund 70 Mio. €) vollständig, nachdem es 2021 eine Beteiligung von 40% erworben hatte. Damit werde das Kernmaterialgeschäft von 3A Composites gestärkt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Leclanché: Der Batteriehersteller hat 2022 einen Nettoverlust von 85,6 Mio. Fr. geschrieben. Erwartet worden war ein Minus von 87 Mio. Der Ebitda erreichte –57,5 Mio. Fr. Der Auftragsbestand sei ausgeweitet worden, was sich aber noch kaum im Umsatz niedergeschlagen habe, der 18 Mio. Fr. erreichte. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Talenthouse: Die IT-Gesellschaft Talenthouse hat den Jahresbericht 2022 nicht wie vorgesehen bis Ende Mai vorgelegt. Sie hat bei der Börsenaufsicht eine weitere Fristverlängerung bis Ende August beantragt. Wegen der kritischen finanziellen Situation und der fehlenden Liquidität sei man nicht in der Lage gewesen, die Frist einzuhalten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Norinvest: Die Beteiligungsgesellschaft Norinvest Holding hat 2022 ihren Gewinn gesteigert. Sie erzielte mit der Banque Cramer & Cie als einziger Beteiligung ein Plus von 5,9 Mio. Fr., nach 5,1 Mio. im Vorjahr.



Youngtimers: Die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers hat mit dem in China tätigen Handelsunternehmen JHD Technologies Gespräche über einen allfälligen Zusammenschluss aufgenommen.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 1. Juni 2023

Schweiz

07:30 SNB: Zahlungsmittelumfrage 2022 (MK 09.30 Uhr)

08:00 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2023

08:00 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (MK 09.00 Uhr)

09:30 Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai

Sonstige Termine:

KPMG: Swiss Tax Report (MK 09.00 Uhr)

Dottikon ES: CMD 2023, Dottikon

International

07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Traton SE Hauptversammlung, München

11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung, Hamburg

22:30 USA: Dell Technologies, Q1-Zahlen



USA: Pkw-Absatz 05/23

Konjunktur

01:50 JPN: Investitionen Q1/23

02:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 04/23

08:30 HUN: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 04/23

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 04/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 04/23

14:15 USA: ADP Beschäftigung 05/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 04/23

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/23

16:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Ausblick – Zinsen und Devisen

Der Euro kommt nur langsam wieder auf die Beine, nachdem er seit Wochen bereits schwächelt. Im Gegenzug profitierte der Dollar seit Anfang Mai von einer Reihe von Unsicherheitsfaktoren. Kurioserweise gehört dazu auch der Streit um die US-Schuldenobergrenze, wo sich allerdings eine Einigung im Kongress abzeichnet. Zuletzt ist für den Euro noch ein Faktor dazugekommen, der die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Dollar unter Druck setzt: Das sind die Zinserwartungen.

In den USA zeigt sich an den Terminmärkten, dass die Anleger zunehmend mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte Mitte Juni rechnen. Zuvor waren im Zuge der Bankunruhen viele Marktteilnehmer davon ausgegangen, dass der Zinsgipfel bereits Anfang Mai erreicht worden war. Seit vergangenen Donnerstag liegt die Wahrscheinlichkeit in den Terminkursen aber bereits bei mehr als 50% für eine weitere Zinserhöhung. Seit dieser Woche sind es mehr als 60%. Im Gegenzug hat sich der Ausblick auf die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum verändert, was dem Euro gegenüber dem Dollar nicht hilft.

In dieser Woche stehen die vorläufigen Inflationsdaten in der Eurozone für den Mai an. In Deutschland ist die Teuerung (nach nationaler Rechnung) auf Jahressicht von 7,2 auf 6,1% gesunken. Auch die Kernrate (ohne Energie und Nahrung) dürfte deutlich gesunken sein. Nach Schätzungen der Commerzbank von 5,8 auf 5,3%. Dabei spielt auch die Einführung «Deutschlandticket», eine monatliche Flatrate für den Nahverkehr, eine Rolle. Aber nicht nur: «Auch ohne diesen Effekt wäre die Kernteuerungsrate zum ersten Mal seit Juni 2022 gefallen», sagt Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen.

Am Donnerstag stehen die Daten für die gesamte Eurozone an. Die dürfte wohl noch nicht zeigen, dass die Kerninflation den Trend gebrochen hat. Das wäre aber für einen Zinsgipfel wichtig. Denn wie sagte EZB-Direktorin Isabel Schnabel Anfang Mai: «Wir werden die Zinssätze so lange anheben, bis es Anzeichen dafür gibt, dass die Kerninflation nachhaltig sinkt.» Diese Anzeichen dafür sind im Mai allerdings noch nicht zu erwarten, dafür bräuchte es mit Sicherheit mehr Rückgänge als nur einen Monat.

