Der FuW-Morgen-Report vom 27. Februar 2023

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Börsen starten überwiegend leichter in die neue Handelswoche und sinken teils auf das tiefste Niveau seit zwei Monaten. Dahinter steht die sich verfestigende Erwartung, dass die grossen Zentralbanken ihre Zinspolitik doch noch straffer als bisher erwartet fortführen könnten, da die jüngsten US-Konjunkturdaten in diese Richtung deuten.

Zudem werden laufende Woche insgesamt sechs Entscheidungsträger des US-Fed an verschiedenen Anlässen sprechen, wovon man sich etwas bessere Guidance für die künftige Zinslandschaft erwartet. In China steht die Publikation von Industrieproduktionsdaten auf der Agenda. All das lässt die Investoren eine vorsichtige Position gegenüber Aktien einnehmen, deren Bewertung durch höhere Zinsen belastet werden würde.

Der japanische Nikkei 225 gibt um 0,1% nach, der breiter gefasste Topix legt hingegen 0,2% zu. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,8%, und Chinas Leitindex CSI 300 gibt 0,5% nach. Der Shanghai Composite wiederum büsst 0,3% ein. Der südkoreanische Kospi notiert mit –1,1% deutlich schwächer, der australische S&P/ASX 200 tendiert im gleichen Ausmass schwächer.



USA

Die US-Börsen gingen vergangenen Freitag mit deutlichen Verlusten ins Wochenende. Die publizierten Daten des PCE-Preisindex, der verbreitet stark beachtet wird, kündeten von einer überraschend hohen Preissteigerung. Das sorgte umgehend für Zinsangst: Die US-Zentralbank könnte nun die Leitzinsen rascher oder stärker als bisher erwartet erhöhen.

Der Dow Jones Industrial Index gab 1% auf 32’817 Punkte nach und hat damit seine bisherigen Jahresgewinne abgegeben. Die Woche schloss er mit einem Rückgang von 3%. Der breiter gefasste S&P 500 gab ebenfalls um 1,1% nach und sank auf 3970 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel 1,7% auf 11’970 Punkte. Erstmals im Februar liegt er nun unter 12’000 Zählern und damit auf dem Niveau von Ende Januar.

Besonders schwach zeigten sich die Titel von Boeing mit einem Minus von rund 5%, weil sich die Auslieferung des wichtigen Langstreckenjets 787 Dreamliner erneut verzögert. Die Luftfahrtaufsicht verlangt weitere technische Prüfungen. Nur leicht fester mit 0,9% zeigten sich die Aktien von JPMorgan, nachdem die Konkurrentin Morgan Stanley das Kursziel von 167 auf 173 $ erhöht hatte. Aus dem Nasdaq profilierten sich die Aktien von Beyond Meat mit 10,2% Gewinn, weil das vierte Quartal mit sehr guten Zahlen abgeschlossen wurde. Hingegen verloren Nektar Therapeutics um die Hälfte, nachdem ein Medikamentenwirkstoff einen Entwicklungsmeilenstein verfehlt hatte.



Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Montagmorgen unverändert, dagegen gewinnt das Pendant auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq um 0,2%. Auf den Euro Stoxx 50 rückt der Futures 0,1% vor, auf den deutschen Dax notiert er 0,2% höher. Der Kontrakt auf den Schweizer SMI liegt am frühen Morgen um 0,4% tiefer.

News Vorbörse Schweiz

Novartis: Der Novartis-Verwaltungsrat soll vergangenes Jahr personelle Alternativen zum derzeitigen Konzernchef Vas Narasimhan gesucht haben. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, kontaktierte der Novartis-Verwaltungsrat im Laufe von 2022 Pharmaspitzenleute auf der Suche nach einem Ersatz für den Konzernchef.

Bobst: Der Verpackungsmaschinenhersteller Bobst hat im Geschäftsjahr 2022 den Umsatz um 18% auf 1,84 Mrd. Fr. gesteigert. Das seit Ende 2022 nicht mehr an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen hat auch klar mehr verdient. Der Betriebsgewinn (Ebit) stieg über 40% auf 141 Mio. Fr. Die Aktionäre sollen die reguläre Dividende von 5 Fr. sowie eine Sonderdividende von ebenfalls 5 Fr. erhalten. (Lesen Sie hier mehr.)

LLB: Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat gemäss eigenen Angaben das «beste Konzernergebnis seit mehr als zehn Jahren» erwirtschaftet. Das Konzernergebnis stieg von 138 Mio. Fr. im Vorjahr auf 149 Mio. Fr. Der Geschäftsertrag erreichte 503 Mio. Fr., nach 476 Mio. Fr. im Jahr zuvor. Die Dividende soll von 2.30 auf 2.50 Fr. erhöht werden. (Lesen Sie hier mehr.)

Swiss Estates: Die an der BX kotierte Immobiliengesellschaft Swiss Estates hat einen Ankermieter für ihr Gebäude an der Badenerstrasse 296 in Zürich gefunden. Dort wird der Discounter Denner einziehen. Der Mietvertrag läuft mindestens bis 2027 und hat drei Verlängerungsoptionen bis 2042. Die 1974 erbaute Liegenschaft befindet sich seit 2007 im Portfolio von Swiss Estates.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 27. Februar 2023

Schweiz

06:15 Bobst: Ergebnis 2022 (MK 10.15 Uhr, Mex)

07:00 Bank Linth: Ergebnis 2022 (MK 11.45 Uhr, Rapperswil)

07:00 LLB: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr, Zürich)

22:30 Alcon: Ergebnis 2022 (Conf. Call 28.2., 14.00 Uhr)

International

07:00 DEU: Brain Biotech, Q1-Zahlen

08:00 GBR: AB Foods, Q2 Umsatz

09:30 DEU: Vattenfall präsentiert Vorschläge zur EU-Strommarktreform

17:50 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen

18:10 DEU: Patrizia, Jahreszahlen

22:00 USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

DEU: Deutsche Börse: Folgende Änderungen in den Indizes werden wirksam:

DAX raus: Linde, dafür rein: Commerzbank

MDAX raus: Commerzbank, dafür rein: Nordex

SDAX raus: Nordex, dafür rein: Deutsche Beteiligungs AG

Konjunktur

07:00 FIN: Erzeugerpreise 02/23

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 01/23

10:00 EUR: Geldmenge M3 01/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/23

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 02/23

11:00 EUR: Wirtschaftsstimmung 02/23

11:00 EUR: Geschäftsklima 02/23

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/23 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Wie zu jedem Monatsanfang stehen nächste Woche im Fokus der Märkte wieder die Einkaufsmanagerindizes (Purchasing Managers Index, PMI) als Vorlaufindikatoren der Konjunktur. Für das verarbeitende Gewerbe werden diese umfragebasierten Indikatoren am Mittwoch publiziert. Am Freitag erscheinen die PMI für den Dienstleistungsbereich.

In der Europäischen Union steht heute der Indikator der wirtschaftlichen Einschätzung (Economic Sentiment) auf dem Programm. Diese Woche werden die vorläufigen Inflationsraten für Februar bekanntgegeben: am Dienstag für Frankreich und Spanien, am Mittwoch für Deutschland und am Donnerstag für die EU. Am Dienstag stehen für Frankreich, am Mittwoch für Italien die Daten zum Wirtschaftswachstum im vergangenen Quartal zur Verfügung. Am Mittwoch wird die Arbeitslosenquote Deutschlands, am Donnerstag für die EU publiziert. Am Freitag folgen Zahlen zum deutschen Aussenhandel.

In der Schweiz erscheinen am Dienstag der Kof-Frühindikator sowie die Wachstumszahlen für das vergangene Quartal. Am Mittwoch folgen die Umsatzzahlen im Detailhandel.

In den USA werden heute der Auftragseingang für langlebige Gebrauchsgüter (Durable Goods) und Investitionsgüter sowie die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Immobilienverkäufe (Pending Home Sales) bekanntgegeben. Am Dienstag stehen dank des Case-Shiller-Index sowie des FHFA-Index mehr Informationen zur Entwicklung der Immobilienpreise zur Verfügung. Auch der Conference-Board-Indikator für das Konsumentenvertrauen wird auf Interesse stossen. Am Mittwoch gibt es Zahlen zu den Bauausgaben, am Donnerstag dann Zahlen zum Arbeitsmarkt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Lohnstückkosten und die Produktivität stehen auf dem Programm.

In Japan sind für Dienstag die Statistiken zum Detailhandel, zur Industrieproduktion und zu den Baubeginnen terminiert. Am Mittwoch folgen Zahlen zum Konsumentenvertrauen, am Donnerstag ist die Arbeitslosenquote verfügbar.

