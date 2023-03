Der FuW-Morgen-Report vom 6. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Helvetia, Schweiter, Belimo, Aryzta und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Börsen starten den Handel am Montag nach den positiven Vorgaben aus Übersee überwiegend mit Kursavancen. In China schwächelten die Aktienmärkte, nachdem die Regierung am Wochenende ein Wachstumsziel von «rund 5%» veröffentlicht hatte. Befragte Analysten hatten zuvor mehr als 5% erwartet. Peking stellt sich zudem ein Ziel von 3% für die Inflation und 5,5% für die Arbeitslosenquote für die Menschen in den Städten.

Der japanische Nikkei 225 steigt am Montag um 1,1% und der breiter gefasste Topix um 0,8%. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,4%. Chinas Leitindex CSI 300 gibt im späten Handel 0,5% nach, und der Shanghai Composite fällt um 0,2%. Der südkoreanische Kospi notiert 1,3% im Plus, und der australische S&P/ASX 200 legt 0,6% zu.



USA

Die US-Aktienmärkte haben den Handel Freitag mit einer kleinen Kursrally beendet. Anleger schüttelten vorerst ihre Zinssorgen ab, als die Rendite von Staatsanleihen zu sinken begann. Standardaktien schafften damit nach drei Wochen in Folge mit Verlusten wieder einen Wochengewinn.

Die Titel im Dow Jones Industrial stiegen um 1,2% auf 33’391 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rückte 1,6% auf 4046 Zähler vor. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg gegenüber dem Stand vom Donnerstag um 2,0% auf 12’291. Auf Wochensicht gewann der Dow um 1,7%, der S&P 500 um 1,9% und der Nasdaq 100 um 2,7%.

Die Titel von Apple sprangen am Freitag um 3,5% nach oben, nachdem der Konzern einen Tag vorher eine Milliardeninvestition in Münchner Chipzentrum angekündigt hatte. Die Aktien von Broadcom stiegen um 5,7%, nachdem die Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen hatten. Die Scheine von Costco fielen um 2,2%, nachdem der Umsatz die Anleger enttäuscht hatte. Die Papiere von Marvell Technology sanken um 4,7%, nachdem die Geschäftszahlen durchwachsen ausgefallen waren.



Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 rückt am Montagmorgen 0,1% vor, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq um 0,2%. Auf den Euro Stoxx 50 notierte der Futures auf dem Vortagesniveau, wie auch auf den deutschen Dax. Auf den Schweizer SMI legt der Kontrakt 0,2% zu.

News Vorbörse Schweiz

Helvetia: Der Versicherer Helvetia hat 2022 das Geschäftsvolumen währungsbereinigt 2,6% auf 11.1 Mrd. Fr. ausgeweitet. Das IFRS-Ergebnis nach Steuern erreichte 614,4 Mio. Fr. (Vj. 519,8 Mio.). Der GV wird eine Erhöhung der Dividende um 40 Rp. auf 5.90 Fr. beantragt. Neu sollen bis zum Abschluss der Strategieperiode 2025 insgesamt mehr als 1,65 Mrd. Fr. an Dividenden ausgeschüttet werden (bisheriges Ziel: mehr als 1,5 Mrd. Fr.). (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Schweiter: Der Verbundwerkstoffanbieter Schweiter hat 2022 einen Umsatz von 1,2 Mrd. Fr. erwirtschaftet, –2%. Der Betriebsgewinn (Ebitda) sank 44% auf 85,5 Mio. Fr. Der Gewinn nahm zwei Drittel auf 29,1 Mio. Fr. ab. Die Dividende soll auf 20 Fr. halbiert werden. Beat Siegrist will auf die kommende GV als VR-Präsident zurücktreten, doch noch im VR bleiben. Er soll durch den früheren CEO Heinz Baumgartner ersetzt werden. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Belimo: Das Industrieunternehmen Belimo hat 2022 den Umsatz 10,7% auf 846,9 Mio. Fr. gesteigert. Der Betriebsgewinn (Ebit) nahm 152,4 Mio. Fr. zu. Der Gewinn wird mit 122,7 (Vj. 115,7) Mio. Fr. ausgewiesen. Die Dividende soll mit 8.50 Fr. unverändert bleiben. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Tornos: Der Maschinenbauer Tornos hat 2022 einen Umsatz von 181,4 Mio. Fr. erwirtschaftet (+5,8%). Der Ebit sank von 20,6 auf 16,4 Mio. Fr., was auf Sondereffekte zurückzuführen ist. Der Gewinn wird mit 14,4 Mio. Fr. (Vj. 20,3 Mio.) gezeigt. Der GV wird eine steuerfreie Ausschüttung von 30 Rp. vorgeschlagen. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Schweizerische Nationalbank: Die Schweizerische Nationalbank weist für 2022 einen Verlust auf Fremdwährungspositionen von 131,5 Mrd. Fr. und einen Verlust auf den Frankenpositionen 1 Mrd. Fr. aus. Sie legt die Zuweisung an die Rückstellungen für Währungsreserven für 2022 auf 9,6 Mrd. Fr. fest. Nach Berücksichtigung der vorhandenen Ausschüttungsreserve von 102,5 Mrd. Fr. resultiert ein Bilanzverlust von 39,5 Mrd. Fr. Daher ist keine Dividendenausschüttung möglich. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Aryzta: Der Backwarenkonzern Aryzta hat im ersten Halbjahr 2022/23 (per 31. Januar) den Umsatz organisch 25,4% auf 1,04 Mrd. Fr. gesteigert. Der Ebitda hat sich auf 129,1 Mio. Fr. mehr als verdoppelt. Aryzta will das Geschäftsjahr an das Kalenderjahr anpassen. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Adecco: Der GV des Temporärarbeitskonzerns Adecco wird Sandy Venugopal zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Die amerikanisch-kanadische Doppelbürgerin ist Chief Information Officer beim Fahrtdienstleister Uber in San Francisco.

Wichtige Ereignisse vom 6. März 2023

Schweiz

06:00 Belimo: Ergebnis 2022 (Conf. Call 08.30/MK 10.30 Uhr, Zürich)

06:00 Schweiter: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr, Zürich)

07:00 Aryzta: Ergebnis H1 (Conf Call 08.30 Uhr)

07:00 Helvetia: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich)

07:00 Tornos: Ergebnis 2022 (Webcast 10.00 Uhr)

07:25 SNB: Ergebnis 2022 (definitiv)

08:30 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2023

International

07:30 DEU: Stada, Jahreszahlen

13:00 USA: Fastenal, Umsatz 02/23

Konjunktur

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 03/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/23

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/23 (endgültig)

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche startet in Europa mit dem Sentix-Konjunkturindex und dem Detailhandelsumsatz für die ganze EU. Am Dienstag werden der Auftragseingang in der deutschen Industrie, die spanische Industrieproduktion und das griechische Q4-BIP publiziert. Am Mittwoch erfahren wir mehr über den Detailhandelsumsatz und die Nettoproduktion in Deutschland sowie die Zahl der Erwerbstätigen in der EU und das definitive EU-Q4-BIP. Am Freitag erscheinen die deutschen Konsumentenpreise.



Am Montag informiert in der Schweiz die Nationalbank (SNB) über ihr definitives Jahresergebnis 2022, und der Landesindex der Konsumentenpreise für den Februar wird publiziert. Am Dienstag legt die SNB ihre Devisenreserven offen, und wir erfahren mehr über die Arbeitsmarktdaten im Februar sowie die Logiernächte im Januar.



Das Vereinigte Königreich publiziert am Freitag das monatliche BIP für den Januar sowie die Zahlen zur Industrieproduktion.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag der Auftragseingang in der Industrie, am Dienstag die Konsumentenkredite, am Mittwoch der ADP-Beschäftigtenreport, der Jolts-Bericht zur Anzahl offener Stellen, der Handelsbilanzsaldo und das Fed Beige Book, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag die Arbeitslosenquote und die Stundenlöhne.



Am Sonntag beginnt in China der Nationale Volkskongress, auf dem das Wirtschaftswachstumsziel für 2023 verkündet wird. Am Dienstag werden die aktuellen Devisenreserven publiziert. Die Erzeuger- und die Verbraucherpreise erscheinen am Donnerstag.



In Japan erfahren wir am Mittwoch mehr über den Leistungsbilanzsaldo. Die zweite Veröffentlichung des Q4-BIP findet am Donnerstag statt. Am Freitag informiert die Zentralbank über ihre aktuelle Geldpolitik.

