Der FuW-Morgen-Report vom 11. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen

Overnight

USA

Die neuesten Inflationszahlen sorgten in den USA für eine positive Stimmung an den Börsen. Zwar hat der Preisauftrieb im Juli von zuvor 3,0 auf 3,2% zugelegt und eine weitere Zinserhöhung der Notenbank ist nicht vom Tisch, doch gesamthaft betrachtet lässt der Inflationsdruck weiter nach.

Gegen Ende des Handels nahmen Sorgen über die Konjunktur überhand und liessen die Kurse zurückfallen. Der Dow Jones schloss am Donnerstag 0,2% höher bei 35’176 Punkten. Die Tech-Börse Nasdaq legte 0,1 Prozent auf 13’737 zu. Der breitere S&P 500 beendete den Handel praktisch verändert bei 4468 Punkten.

Die in den USA kotierte Aktie von Alibaba kletterte 4,6% nach oben. Der chinesische Handelskonzern hat dank der guten Konsumstimmung in China einen starken Umsatzschub vermeldet. Bei Walt Disney stieg der Kurs um 4,9%. Der Unterhaltungskonzern will ab 2024 das kostenlose Teilen von Passwörtern für den Streamingdienst beenden – ein Schritt, den auch Konkurrent Netflix geht. Die Quartalszahlen des Konzerns wurden positiv aufgenommen, auch dank guter Geschäfte mit Kreuzfahrten und Freizeitparks.

Ein Kursplus von 56% schaffte die Aktie des Modekonzerns Capri. Dem Besitzer von Marken wie Michael Kors, Versace und Jimmy Choo steht ein Übernahmeangebot über 8,5 Mrd. Dollar durch den Mitbewerber Tapestry ins Haus. Den Capri-Aktionären bietet Tapestry 57 $ je Aktie. Dies entspricht einer Prämie von fast 65% zum Vortagesschlusskurs. Die Tapestry-Aktien verloren allerdings 16%.

Konflikte mit den Gewerkschaften liessen die Kurse bei den Autoherstellern Ford und General Motors 4,5 respektive 5,8% absacken.

Asien/Pazifik

In Asien ist die Stimmung an den Börsen gemischt, weil die US-Inflationszahlen keinen klaren Hinweis auf ein Ende der Zinserhöhungen durch das Fed geben. Chinas Bausektor sorgt weiterhin für Sorgen.

Der Shanghai Composite fällt um 1,2%. Der Hang Seng in Hongkong notiert 0,5% tiefer. Die Börsen in Südkorea und Australien tendieren ebenfalls etwas schwächer. Der Kospi liegt 0,3% im Minus, der ASX 100 um 0,4%. Die Börse in Tokio ist wegen eines Feiertags geschlossen.

Futures

Der Terminkontrakt auf dem S&P 500 notiert faktisch unverändert. Beim Euro Stoxx 50 hingegen notiert der Future 0,6% tiefer.

News Vorbörse Schweiz

UBS: Die Grossbank UBS hat die Bundesgarantie in Zusammenhang mit der CS-Übernahme über 9 Mrd. Fr. sowie eine staatliche Liquiditätshilfe komplett zurückbezahlt. Zudem meldet sie, dass die übernommene Credit Suisse das von der SNB gewährte ausserordentliche Darlehen ELA+ in Höhe von 50 Mrd. Fr. gekündigt hat. Die SNB soll dabei eine Risikoprämie von 476 Mio. Fr. erhalten haben. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Von Roll: Der Industriekonzern Von Roll erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz in Höhe von 122,6 Mio. Fr., was einem Plus von 9,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das operative Ergebnis auf Stufe Ebit kletterte von 9,3 auf 11,8 Mio. Fr. Die entsprechende Marge kam bei 9,6% zu liegen. Unter dem Strich resultierte ein um 2 Mio. Fr. höherer Gewinn nach Steuern von 8,2 Mio. Fr. Das Unternehmen sieht sich aufgrund des innovativen Produktportfolios und der weltweiten Präsenz für zukünftiges Wachstum gut positioniert, warnt aber, dass die derzeit zurückgehende Marktdynamik kurzfristig das Wachstum bremsen könnte. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Von Roll: Der Spezialchemiekonzern Altana hat von der Familie von Finck eine Mehrheitsbeteiligung am Industriezulieferer Von Roll erworben und im Anschluss eine Andienungsvereinbarung mit den Hauptaktionären und dem Management von Von Roll hinsichtlich des Erwerbs von 84,3% der ausstehenden Aktien zum Preis von 86 Rp. je Aktie getroffen. Zu ebendiesem Preis unterbreitet Altana ein öffentliches Übernahmeangebot für die restlichen Aktien. Der Angebotspreis kommt mit einer Prämie von 8,9% auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der vergangenen sechzig Handelstage und von 10,3% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs daher. Der Verwaltungsrat von Von Roll empfiehlt den Aktionären, das Angebot anzunehmen. Nach Abschluss der Transaktion, welche voraussichtlich im November stattfinden wird, sollen die Aktien dekotiert werden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Montana Aerospace: Der angeschlagene deutsche Batteriehersteller Varta, ein Tochterunternehmen von Montana-Tech, rechnet im kommenden Jahr wieder mit spürbarem Wachstum. Für 2024 stellt das Unternehmen aufgrund der anziehenden Nachfrage nach Batteriespeichern einen Umsatz von wenigstens 900 Mio. Fr. in Aussicht, was jedoch unter den Analystenschätzungen von 920 Mio. Fr. liegt. Für dieses Jahr prognostiziert Varta mit 820 Mio. Fr. nur ein Wachstum von 1,6%. Dies, weil die Nachfrage nach kleinen, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Knopfbatterien schwach ist.

Asmallworld: Das soziale Netzwerk für Reiche, Asmallworld, geht eine Kooperation mit der deutschen Hotelgruppe Althoff Hotels ein. Dabei sollen voraussichtlich per Ende Jahr vier Althoff-Hotels, darunter eines in London und eines in Saint Tropez, als Teil von Asmallworld in das Global Hotel Alliance (GHA) Discovery Treue-Programm aufgenommen werden, welches dann über elf Hotels verfügt. Sofern der Start erfolgreich verläuft, wollen die Unternehmen weitere Hotels von Althoff in das Discovery-Portfolio einbringen.

Wisekey: Der Cybersecurity-Spezialist Wisekey hat zusammen mit der italienischen Italpreziosi und Kaufmann & Partners die Gründung des künftig in Zug ansässigen Gemeinschaftsunternehmens Metalverse vereinbart. Man wolle mit Gold und Eldelmetallen besicherte NFT einführen, die auf dem WISE.ART NFT-Marktplatz gehandelt werden könnten.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 11. August 2023

Schweiz

S&P Ratingergebnis Schweiz

International

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/23

07:00 DEU: Varta Halbjahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.00 h Analystencall)

07:30 DEU: MVV Energie, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Bechtle, Halbjahreszahlen (10.30 h Telefonkonferenz)

08:00 DEU: Energiekontor, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Va-Q-Tec, Halbjahreszahlen

08:45 DEU: Metro, Call zu den Q3-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)

17:35 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen

Konjunktur

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 06/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 06/23

08:00 GBR: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q2/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Insolvenzen, Mai 2023 + Schnellindikator Juli 2023

08:00 DEU: Aussenhandel (Detailergebnisse), Juni 2023

08:00 DEU: Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen), 1. Halbjahr 2023

08:00 DEU: Inlandstourismus, Juni 2023

08:00 ROU: Verbraucherpreise 07/223

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig)

10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 8/23

10:00 ITA: Handelsbilanz 06/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 07/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/23 (vorläufig)

Ausblick – Unternehmen

Kommende Woche nimmt die Berichtssaison nochmals richtig Fahrt auf.

Den Auftakt macht Flughafen Zürich am Montag mit den Verkehrszahlen im Juli 2023. Sie dürften angesichts der Feriensaison gut sein, aber unter dem Niveau vor Corona.

Am Dienstag legen dreizehn Unternehmen Halbjahreszahlen vor: Alcon, Straumann, Basilea, Huber+Suhner, Inva Invest, IVF Hartmann, Medartis, Polypeptide, Tecan, Clientis, Elma, Glarner KB und Montana Aerospace. Ebenfalls von Interesse wird der Global Wealth Report von UBS sein. Alcon publiziert die Zahlen spätabends um 22.30 Uhr, die virtuelle Bilanzmedienkonferenz findet am Mittwochnachmittag statt.

Weitere Halbjahreszahlen folgen am Mittwoch von Feintool, Gurit, Implenia, St. Galler KB, Novavest und VZ Holding. Bei Implenia wird interessieren, ob der Baukonzern unter der schlechten Stimmung in der deutschen Bauindustrie leidet. Die Valoren sind in den vergangenen Wochen unter Druck gekommen, obwohl der Konzern für eine vorübergehende Schwäche als gut gerüstet gilt, denn im Mittelpunkt der Strategie stehen komplexe Infrastrukturprojekte wie Tunnel oder Brücken, für die die Aussichten weiterhin gut sind. Der Wohnungsneubau spielt im Portfolio des Bauunternehmens eine untergeordnete Rolle. Auch Gurit ist als Windenergiezulieferin in einer Branche tätig, die sich nach wie vor in einer Flaute befindet.

Nochmals dreizehn Gesellschaften geben am Donnerstag Einblick in die Bücher. Im Fokus wird als einziger SMI-Konzern Geberit sein. Die Sanitärtechnikerin, die 30% ihres Umsatzes in Deutschland erzielt, bekommt die rückläufige Bautätigkeit zu spüren. Das Management ist bekannt dafür, auch unter widrigen Bedingungen alles im Griff zu haben und hat im ersten Quartal 2023 trotz konjunkturellem Gegenwind die Profitabilität auf Stufe Ebitda gegenüber dem Vorjahr mehr als zwei Prozentpunkte auf 33,1% gesteigert. Ebenfalls ins Rampenlicht kommt Meyer Burger. Das Solarunternehmen hat vor Kurzem die Prognose, im laufenden Geschäftsjahr einen positiven Ebitda zu erzielen, aufgekündigt. Die schlechten Nachrichten sind insofern schon vorweggenommen. Des Weiteren publizieren DocMorris (ehemals Zur Rose), Asmallworld, BCV, Orascom, Schlatter, Thurgauer KB, VP Bank, Komax, Phoenix Mecano, Schweiter und Siegfried die Ergebnisse des ersten Semesters.

Am Freitag steht derzeit noch die ausserordentliche Generalversammlung (a. o. GV) von GAM im Kalender. Die Investorengruppe NewGAMe hat am Donnerstag sämtliche Anträge für die GV beim Asset-Manager GAM zurückgezogen. Ursprünglich wollte NewGAMe den Verwaltungsrat mit eigenen Leuten besetzen. Sie begründet den Rückzug damit, dass die GV vor das Ende des Liontrust-Angebots angesetzt ist. Die Frist für das Übernahmeangebot endet am 23. August. NewGAMe verlangt vom GAM-Verwaltungsrat nun, die ausserordentliche GV abzusagen, um «keine unnötigen Kosten» aufzuwenden. Halbjahreszahlen werden zudem von Emmi, Mobilezone, Nebag, U-blox und PSP Swiss Property erwartet.

