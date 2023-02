Der FuW-Morgen-Report vom 10. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Ems-Chemie, Mobimo, Bell und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Am Donnerstag erholten sich die Kurse an den US-Börsen zu Beginn zwar von den Vortagesverlusten, die Stimmung drehte jedoch im weiteren Handelsverlauf. Am Ende schlossen die wichtigsten Indizes im Minus. Der Dow Jones Industrial verlor 0,7% auf 33’699 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 gab 0,9% auf 4081 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq Composite büsste 1% ein und schloss auf 11’789 Zählern.

Unter den Einzelaktien setzten Alphabet (–4,7%) die Kursverluste des Vortages fort. Sie waren unter Druck geraten, nachdem der neue mit künstlicher Intelligenz gesteuerte Chatbot Bard in einem Werbevideo eine falsche Antwort gegeben hatte. Erfreuliche Geschäftszahlen beflügelten hingegen die Valoren der Casino- und Hotelbetreiber MGM Resorts (+6,4%) und Wynn Resorts (+4,8%).

Walt Disney (–1,3%) plant trotz guter Geschäfte im vergangenen Quartal, Personalkosten abzubauen. Der Ausblick des Spielzeugherstellers Mattel (–10,7%) enttäuschte. Die Aktien des Gesundheitsmultis Baxter verloren 12,1%.



Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien handeln am Freitag mehrheitlich im Minus. Nur in Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,3%, und der breiter gefasste Topix notiert auf dem Vortagesschluss. Der Hongkonger Hang Seng verliert 1,9%, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 0,8% abgibt. Der koreanische Kospi notiert 0,7% tiefer. In Taiwan gibt der Taiex 0,1% ab.



Der australische Leitindex ASX 200 verliert 0,8%.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 0,2% im Minus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 gibt 0,6% ab.

News Vorbörse Schweiz

Ems-Chemie: Für das Gesamtjahr 2022 resultiert für den Chemiekonzern ein Umsatzwachstum von 8,3% auf 2,4 Mrd. Fr. Der Betriebsgewinn (Ebit) ging jedoch um 4,6% auf 611 Mio. Fr. zurück. Das Geschäftsjahr wird mit einem Reingewinn von 535 Mio. Fr. (–3,3%) geschlossen. Die Dividende sinkt um 1 Fr. auf neu 20 Fr. pro Aktie. CFO Oliver Flühler verlässt das Unternehmen per Ende März. (Lesen Sie hier mehr.)

Mobimo: Das Immobilienunternehmen verzeichnet für 2022 einen Reingewinn exkl. Neubewertungen von 102,3 Mio. Fr. Der Neubewertungserfolg beläuft sich auf 44,3 Mio. Fr., während der Mieterfolg auf 120 Mio. Fr. zu stehen kommt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Leerstandsquote im Portfolio von 4,8 auf 4,3% gesenkt werden. (Lesen Sie hier mehr.)

Bell: Der Fleischverarbeiter hat 2022 ein Nettoumsatzplus von 3,9% auf 4,3 Mrd. Fr. erwirtschaftet. Der Ebit stieg um 0,4% auf insgesamt 162,9 Mio. Fr. Unter dem Strich steht ein Gewinn von 127,8 Mio. Fr. Die Dividende bleibt unverändert bei 7 Fr. pro Aktie. (Lesen Sie hier mehr.)

ZKB: Die Zürcher Kantonalbank hat 2022 erstmals einen Milliardengewinn erzielt. Insgesamt stieg der Konzerngewinn um 12,3% auf 1,06 Mrd. Fr. Hauptsächlich verantwortlich für die guten Ergebnisse waren das Zins- und das Handelsgeschäft. Der Geschäftsertrag kletterte um 8,2% auf 2,75 Mrd. Fr. Das Hypothekarvolumen nahm um 5,4% zu und beläuft sich per Ende 2022 auf 96,8 Mrd. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

GKB: Die Graubündner Kantonalbank hat 2022 einen Konzerngewinn von 207,5 Mio. Fr. (+2,3%) eingefahren, ein neuer Rekordwert. Der Geschäftsertrag nahm um 0,9% auf 460,5 Mio. Fr. zu. Der Geschäftserfolg hingegen sank um 5,2% auf 218,2 Mio. Fr. Besonders das Zinsgeschäft lief gut. Der Nettoerfolg in diesem Bereich kletterte um 9,1% auf 284 Mio. Fr. Dabei konnte das Geldhaus von den Leitzinserhöhungen der SNB profitieren. (Lesen Sie hier mehr.)

Roche: Die Roche-Aktionärsgruppe hält nach einem Verkauf noch circa 65% der Inhaberaktien. Das sind etwa 2,5% weniger als vorher. Schon am Vorabend wurde bekannt, dass ein Mitglied einer stimmrechtsverbundenen Aktionärsgruppe plante, 2,7 Mio. Roche-Inhaberaktien zu platzieren. Im Rahmen dieser Platzierung hat die Roche Long Term Foundation 540’000 Aktien gekauft. (Lesen Sie hier mehr.)

Roche: Der Pharmakonzern hat ein neues Augenmittel getestet, dass in zwei klinischen Studien die Ziele erreicht hat. Vabysmo, wie das Mittel heisst, hat sich in der Behandlung von Patienten mit Netzhautvenenverschluss als wirksam erwiesen.

Richemont: Chief Sustainabilty Offier Bérangère Ruchat wird per sofort in die Geschäftsleitung des Schmuck- und Uhrenkonzerns eintreten. Zudem wird an der Generalversammlung im September vorgeschlagen, Bram Schot in den Verwaltungsrat als nichtexekutives Mitglied zu wählen. Schot sei in verschiedenen Führungspositionen bei deutschen Automobilherstellern gewesen, darunter Mercedes-Benz und Volkswagen.

GAM: Grossaktionär Jörg Bantleon hat seinen Anteil am Vermögensverwalter GAM unter 3% reduziert. Bantleon hatte im Oktober die 10%- und Ende Januar die 5%-Marke unterschritten. Der Ausstieg kommt nach einer Gewinnwarnung von Mitte Januar, in der GAM mit einem Verlust von über 300 Mio. Fr. rechnet. Auch Kundengelder sind laut GAM abgeflossen. (Lesen Sie hier mehr.)

SGS: Der Warenprüf- und Inspektionskonzern verkauft sein Untergrundberatungsgeschäft Subsurface Consultancy (SSC) an die kanadische Energieberatungsfirma Sproule. SSC zählt elf Mitarbeiter und erzielte 2022 einen Umsatz von 4,7 Mio. €. Die Transaktion soll am 1. März abgeschlossen werden, ein Preis wird nicht genannt.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 10. Februar 2023

Schweiz

06:00 Bell: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr)

06:00 Ems-Chemie: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich)

07:00 Graubündner KB: Ergebnis 2022 (MK 9.30 Uhr, Chur)

07:00 Mobimo: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 ZKB: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich)

International

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen

07:00 NOR: Schibsted, Jahreszahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen



JPN: Mazda Motor, Q3-Zahlen

Konjunktur

02:30 CHN: Erzeuger- und Verbraucherpreise 01/23

08:00 DEU: Aussenhandel 12 und Jahr 2022 (detailliert)

08:00 GBR: BIP Q4/22

08:00 GBR: Handelsbilanz Q4/22

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/22

08:45 FRA: Löhne Q4/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/22

16:00 USA: Universität of Michigan, Stimmungsindex 12/23



EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark, Schweiz

EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland, Ukraine



BEL: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel

Ausblick – Unternehmen

Kommende Woche publizieren einige Unternehmen ihre Jahreszahlen.



Am Dienstag gibt die Technologieplattform Talenthouse ein Trading Update.



Tags darauf legt Glencore das Ergebnis 2022 vor. Aus dem vergangene Woche vorgelegten Produktionsbericht geht hervor, dass der Rohstoffkonzern die Öl- und Kohleproduktion deutlich gesteigert hat, während die Kupferförderung zurückging. Ebenfalls am Mittwoch publizieren die St. Galler und die Basellandschaftliche Kantonalbank (SGKB und BLKB) sowie der Bauzulieferer Meier Tobler die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022. Die Erwartungen an den Händler von Wärmepumpen und anderen Gerätschaften sind nach der steilen Entwicklung der Aktien in den vergangenen Monaten besonders hoch.



Am Donnerstag publiziert Nestlé das Ergebnis 2022. CEO Mark Schneider kündigte vor wenigen Tagen Preiserhöhungen bei Nahrungsmitteln an. Des Weiteren stehen am Donnerstag die Basler und die Thurgauer Kantonalbank (BKB und TKB), die Pharmagesellschaft Cosmo und der Komponentenhersteller Phoenix Mecano auf dem Programm.



Zum Wochenschluss folgen mit Swiss Re und Sika nochmals zwei Schwergewichte. Beim Rückversicherer dürfte die Reorganisation als Reaktion auf interne Probleme Hauptthema sein. Bauzulieferer Sika hat bereits Umsatzzahlen veröffentlicht, die leicht unter den Erwartungen lagen. Ebenfalls am Freitag publiziert BB Biotech das Ergebnis 2022.

