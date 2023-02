Der FuW-Morgen-Report vom 13. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Wisekey, Implenia, Nestlé und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

In Asien sind am Montag die Aktienmärkte gesunken. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1% und der breiter diversifizierte Topix um 0,5%. Der Hongkonger Hang Seng verliert 0,2%, einzig auf dem chinesischen Festland steigt der CSI 300 um 0,9%. Der koreanische Kospi büsst 0,7% ein, und in Taiwan fällt der TWSE 0,3%.

Anleger sind zurückhaltend angesichts der Unsicherheiten um Inflation und Geldpolitik. Am Dienstag wird in den USA die Inflationsrate veröffentlicht. In Japan wird gleichentags der künftige Präsident der Notenbank nominiert. In der Pole-Position ist Kazuo Ueda, und es ist unklar, ob er eine schärfere Geldpolitik vertritt als der bisherige Chef der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda.

USA

In den USA haben die Börsen am Freitag etwas fester geschlossen. Der Dow Jones Industrial stieg 0,5% auf 33’869, und der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,2% auf 4090. Im Gegensatz dazu sank der technologielastige Nasdaq 100 um 0,6% auf 12’304.

Technologieaktien verloren wegen der Sorge um hartnäckig hohe Inflation. Der Ölpreis ist am Freitag gestiegen, und die von der Universität Michigan erhobene Konsumentenstimmung ist besser als erwartet.

Futures

Am Terminmarkt sind die Kurse am Montagmorgen gesunken. Der Futures auf den S&P 500 fällt 0,3%, und der Kontrakt auf den Euro Stoxx 50 handelt ebenfalls 0,3% im Minus.

News Vorbörse Schweiz

Wisekey: Der IT-Sicherheitsspezialist Wisekey will sein Halbleitergeschäft ausgliedern und separat an die US-Börse Nasdaq bringen. Der Registrierungsantrag für die Kotierung der Tochtergesellschaft Sealsq ist eingereicht worden. 20 % der Sealsq-Aktien sollen als Sachdividende an die Aktionäre in der Schweiz (Klassen A und B) und an die Besitzer von ADS (American Depositary Share) ausgeschüttet werden. (Lesen Sie hier mehr.)

Implenia: Der Baukonzern Implenia gewinnt einen grossen Auftrag für die Metro in Toulouse. Das Auftragsvolumen für Implenia beträgt 166 Mio. €. Durchgeführt wird der Auftrag von einem Joint Venture von Implenia und Demathieu Bard Construction. (Lesen Sie hier mehr.)

Nestlé: Wegen mit Kolibakterien verseuchter Pizza sind gegen den Lebensmittelkonzern Nestlé in Frankreich zwei weitere Klagen eingereicht worden. Die dortige Nestlé-Tochter weist alle Anschuldigungen zurück. Im März 2022 hatte Nestlé Pizzas zurückgerufen und die Produktion in der Buitoni-Pizzafabrik in Caudry (Nord) geschlossen.

HBM Healthcare: Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments profitiert von einem erfolgreichen Börsengang eines Portfoliounternehmens. Das IPO von Mineralys Therapeutics sorgt für einen Anstieg des inneren Werts je HBM-Aktie von 3.60 Fr.

Alcon: Der Augenheilspezialist Alcon hat eine seit Jahren andauernde gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Konkurrenten J&J Surgical Vision mit einem Vergleich beigelegt. Im Gerichtsverfahren ging es um lasergestützte Kataraktchirurgiegeräte. (Lesen Sie hier mehr.)

Hiag: Die Immobiliengesellschaft Hiag erhält die Baubewilligung für ein achtzig Meter hohes Wohnhaus in Zürich Altstetten. Die Bauarbeiten starten voraussichtlich im Spätsommer 2023

Wichtige Ereignisse vom 13. Februar 2023

Schweiz

08:30 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2023

17:40 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2023

International

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 01/23

07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen

17:45 FRA: Cie Generale des Etablissement, Jahreszahlen

22:00 USA: Palantir, Q4-Zahlen

Konjunktur

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 02/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Dezember und Jahr 2022

08:00 DEU: Insolvenzen, November 2022 + Trendindikator für Januar 2023

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2023

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Nachdem am Montag in Europa das Treffen der Eurogruppe zu Ende gegangen ist, kommen am Dienstag die EU-Finanzminister zusammen. Ebenfalls für Dienstag werden die französische Arbeitslosenquote sowie die zweite Veröffentlichung des EU-Q4-BIP erwartet. Am Mittwoch stehen der EU-Handelsbilanzsaldo, die EU-Industrieproduktion und die deutschen Grosshandelspreise auf dem Programm. Am Donnerstag informieren Frankreich und Spanien über ihren Handelsbilanzsaldo. Den Wochenabschluss am Freitag macht die französische Inflationsrate.



In der Schweiz informiert das BFS über den Landesindex der Konsumentenpreise und der Flughafen Zürich über die Verkehrszahlen im Januar. Am Dienstag folgt der Produzenten-und Importpreisindex. Am Freitag wird die Umsatzstatistik der Schweizer Industrie im vierten Quartal publiziert.



Das Vereinigte Königreich publiziert am Dienstag die Arbeitslosenquote. Am Mittwoch folgt die Inflationsrate. Am Freitag wird der Detailhandelsumsatz veröffentlicht.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag die Inflationserwartungen der Konsumenten, am Dienstag die Inflationsrate, die Kernverbraucherpreise und der Index der Konsumentenpreise, am Mittwoch der Detailhandelsumsatz, die Industrieproduktion und der NHAB-Hauspreisindex, am Donnerstag die Erzeugerpreise, die Baugenehmigungen, der Philly-Fed-Produktionsindex und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag die Export- und Importpreise.



Mehr über die ausländischen Direktinvestitionen in China erfahren wir am Mittwoch. Der Häuserpreisindex wird am Donnerstag publiziert.



In Japan wird für Dienstag das vorläufige BIP für das vierte Quartal erwartet. Am Donnerstag erscheint der Handelsbilanzsaldo.



Am Dienstag wird zudem der Opec-Monatsbericht publiziert, und in der Türkei findet ein Erdgasgipfel statt, der bis Mittwoch dauert.



