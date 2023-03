Der FuW-Morgen-Report vom 23. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Zur Rose, Meyer Burger und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Da die Entscheidung der US-Notenbank Fed erwartet wurde, hat die Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf 4,75% die amerikanischen Aktienmärkte am Mittwoch zuerst kaum bewegt. Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell sorgten dann aber doch für Abwärtsdruck: Das Fed erwartet weiterhin, dass der Leitzins bis auf 5,1% steigen wird – und erst im nächsten Jahr sinkt.

Negativ wurde auch aufgenommen, dass Finanzministerin Janet Yellen den Forderungen nach einer Einlagensicherung für Bankkonten ohne Begrenzungen eine Abfuhr erteilt hat.

Der Leitindex S&P 500 (–1,7%) schliesst auf 3936 Punkten. Der Dow Jones Industrial (–1,6%) sinkt auf 32’030 Punkte. Der Technologieindex Nasdaq 100 verliert 1,4% und notiert zum Handelsschluss auf 12’567 Punkten.

Die Aussagen von Janet Yellen belasteten Regionalbanken wie First Republic Bank (–15,5%), PacWest Bancorp (–17,1%) und New York Community Bancorp (–4,7%). PacWest Bancorp hat sich wegen des Abflusses von einem Fünftel der Kundengelder von der Investmentgesellschaft Atlas SP Partners 1,4 Mrd. $ geliehen.

Auch die Kurse von Grossbanken wie Wells Fargo (–3,3%), Bank of America (–3,3%), Citigroup (–3%) und JPMorgan (–2,6%) sanken.

Der Sportartikelhersteller Nike (–4,9%) kann mit seinem Quartalsergebnis und einem zögerlichen Ausblick die Anleger nicht überzeugen.

Der Chiphersteller Nvidia (+1%) profitiert von Hoffnungen auf ein starkes Geschäft mit seinen auf Anwendungen in der künstlichen Intelligenz ausgerichteten Halbleitern.

GameStop (+35,2%), Distributor von Computerspielen, hat erstmals seit zwei Jahren einen Quartalsgewinn erreicht.

Asien/Pazifik

Die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten zeigt sich am Donnerstag uneinheitlich. In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 0,2%, auch das breite Marktbarometer Topix gibt 0,2% nach.

Der chinesische Shanghai Composite steht 0,3% höher, der Hang Seng in Hongkong gewinnt 1,4%. Ein überraschend gutes Quartalsergebnis des Onlineriesen Tencent (+6,7%) gibt Auftrieb.

Die koreanische Benchmark Kospi sinkt 0,1%. Der australische S&P/ASX 200 verliert 0,7%.

Futures

Die Terminkontrakte auf die westlichen Aktienmärkte stehen im Plus. Der Futures auf den S&P 500 notiert 0,6% höher. Auch der Kontrakt auf den Euro Stoxx 50 (+0,6%) legt zu.

News Vorbörse Schweiz

Zur Rose: Die Versandapotheke Zur Rose hat im Geschäftsjahr 2022 den Betriebsverlust eingedämmt auf 69,7 Mio. Fr. Der bereinigte Ebitda solle 2024 wieder im schwarzen Bereich liegen. Den Aktionären wird ein Antrag vorgelegt zur Umfirmierung auf Doc Morris, den in Deutschland gebräuchlichen Namen. (Lesen Sie hier mehr.)

Meyer Burger: Der Solarmodulhersteller Meyer Burger hat 2022 den Umsatz auf 147,2 Mio. Fr. gesteigert. Unter dem Strich resultierten aber wegen der laufenden Transformation erneut rote Zahlen. Der Ebitda beträgt –34,6 Mio. Fr. Einen konkreten Ausblick für das laufende Jahr gibt das Solarunternehmen nicht. (Lesen Sie hier mehr.)



Leonteq: Leonteqs Ankeraktionär Raiffeisen (29%) lehnt den Antrag des Verwaltungsrats zur Einführung einer Kapitalbandbreite in den Statuten ab. Grund für die Ablehnung von Raiffeisen seien unter anderem Vorbehalte gegen die vorgeschlagenen künftigen Rechte des Verwaltungsrats.

Hochdorf: Der Milchverarbeiter Hochdorf hat 2022 einen Verlust auf Stufe Ebit von 20,1 Mio. Fr. eingefahren. Für das laufende Jahr will er auf Stufe Ebitda wieder einen Gewinn schreiben. Der Umsatz ging um 3,7% auf 292,1 Mio. Fr. zurück. Auf eine Dividende wird verzichtet. (Lesen Sie hier mehr.)

Hochdorf: Der seit vier Jahren als Verwaltungsrat amtierende Martin Bühlmann tritt an der GV vom 10. Mai nicht mehr zur Wiederwahl an. An seiner Stelle sollen zwei neue Verwaltungsräte dem Gremium beitreten: Marjan Skotnicki-Hoogland und Thierry Philardeau. (Lesen Sie hier mehr.)

Helvetia Swiss Property Fund: Helvetia Swiss Property Fund plant eine SIX-Kotierung im ersten Halbjahr 2024. (Lesen Sie hier mehr.)

Basilea: Das Biotech-Unternehmen Basilea erhält eine Meilensteinzahlung von 5 Mio Fr. von Asahi Kasei Pharma im Zusammenhang mit der Lancierung von Cresemba in Japan.

Sika: Der vom Bauchemiespezialisten Sika geplante Verkauf eines Teils von MBCC, dem früheren Bauchemiegeschäft von BASF, an die britische Ineos ist von den dortigen Kartellrechtsbehörden abgelehnt worden. Stattdessen werde das Private-Equity-Unternehmen Cinven Käufer, zu ungefähr den gleichen Konditionen wie Ineos. (Lesen Sie hier mehr.)



Aluflexpack: Der Verpackungshersteller Aluflexpack hat einen starken Rückgang des Reingewinns um 10 Mio. auf –17,7 Mio. € für das Geschäftsjahr 2022 vermeldet. Grund dafür sind Bewertungseffekte durch die Absicherung des Aluminiumpreises. Dagegen legten der Gewinn auf Stufe Ebitda und der Umsatz deutlich zu. Die Ebitda-Marge sank aber von 15,7 auf 13%. Der im Februar mitgeteilte Jahresausblick wurde bestätigt. (Lesen Sie hier mehr.)



Nebag: Die Beteiligungsgesellschaft Nebag beantragt der Generalversammlung eine leicht tiefere Ausschüttung von 58 Rp. statt wie im Januar angekündigt 59 Rp. pro Aktie.



Cosmo: Cosmo bestätigt ihre Wachstumsziele sowie die Mitte Februar vorgelegten Eckdaten zu Umsatz und Ebitda. für 2023. Dazu sollen erneut vor allem die beiden wichtigsten Wachstumstreiber beitragen, die Aknecrème Winlevi und das Endoskopiemodul GI Genius. Alexis de Rosnay tritt mit sofortiger Wirkung aus dem VR zurück. (Lesen Sie hier mehr.)

Investis: Die Immobiliengesellschaft Investis Holding hat im Geschäftsjahr 2022 weniger verdient wegen geringerer Neubewertungseffekte. Der Ebit beträgt 180 Mio. Fr. (2021: 235 Mio.). Die Dividende bleibt unverändert bei 2.50 Fr./Aktie. An der Generalversammlung vom 3. Mai wird zudem Corine Blesi als neues unabhängiges Mitglied zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. (Lesen Sie hier mehr.)

LLB: Die Liechtensteinische Landesbank gibt Anfang Mai ein Update zu ihrer Strategie im Schweizer Markt.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 23. März 2023

Schweiz

06:45 Meyer Burger: Ergebnis 2022 (Webcast 14.00 Uhr)

07:00 Aluflexpack: Ergebnis 2022

07:00 Cham Group: Ergebnis 2022 (IR-Präsentation 27.3., Cham)

07:00 Cosmo: Ergebnis 2022 (Webcast 14.00 Uhr)

07:00 Hochdorf: Ergebnis 2022 (Webcast 09.00 Uhr)

07:00 Investis: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 Zur Rose: Ergebnis 2022 (Conf. Call 11.00 Uhr)

09:30 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK 10.00 Uhr)

Sonstige Termine:

IAZI Real Estate Investment Event 2023, Zürich (10.00 bis 14.00 Uhr)

ABB: GV (10.00 Uhr), Zürich

Autoneum: GV (16.30 Uhr), Winterthur

BB Biotech: GV (15.00 Uhr), Schaffhausen

Givaudan: GV (10.30 Uhr), Genf

Zehnder: GV (16.00 Uhr), Suhr

International

07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen

07:00 DEU: Heidelbergcement, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

07:00 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Befesa, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Scout24, Geschäftsbericht

07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert)

07:40 GBR: Zeal Network, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PVA TePla, Jahreszahlen

08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Accenture, Q2-Zahlen

09:30 DEU: VW-Nutzfahrzeuge, Bilanz-Pk 2022 und Ausblick 2023, Hannover

10:00 DEU: B. Braun SE, Bilanz-Pk, Melsungen

10:00 DEU: Agravis, Jahreszahlen

10:00 DEU: KSB SE, Bilanz-Pk, Frankenthal

10:00 DEU: Porsche SE, Bilanz-Pk

11:00 DEU: Biotest, Jahreszahlen

11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

12:30 DEU: HelloFresh, Capital Markets Day

13:00 LUX: Suse, Hauptversammlung, Luxemburg

14:00 DEU: SGL Carbon, Bilanz-Pk und Geschäftsbericht, Wiesbaden

18:00 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

18:10 DEU: Patrizia , Geschäftsbericht

Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: Fresenius, Geschäftsbericht

Konjunktur

08:00 DEU: E-Autos und Verbrenner: Aussenhandel, Produktion, Umsätze der

Automobilindustrie, Jahr 2022

10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid

12:00 TÜR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/22

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: CFNA-Index 02/23

15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 02/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/23 (vorläufig)

Ausblick – Zinsen und Devisen

Die Zinsmärkte in Europa erholen sich zügig von dem Bankenbeben, das vergangene Woche die Schweiz erreicht hatte. Die erwarteten Finalsätze für die Leitzinsen stiegen in der Eidgenossenschaft von 1,66% vor einer Woche zurück auf 2,06% an diesem Mittwoch. Fast die Hälfte des Einbruchs ist damit bereits wieder wettgemacht. Im Euroraum ging es von 3,26% auf 3,55% aufwärts. Entsprechend kletterten auch die Renditen auf Staatsanleihen. In den USA setzte sich der Finalsatz für den Leitzins dagegen bei weniger als 5% fest – ohne grosse Erholung. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass Europas Banken viel besser dastehen, wenn es darum geht, die steigenden Zinsen zu verkraften. Dies hat wohl auch damit zu tun, dass sie weniger Einlagenabflüsse der Kunden zu verkraften haben als einige Regionalbanken in den USA.

Nach der Rettung von Credit Suisse (CS) am Sonntag blieben die Renditen der Staatsanleihen zunächst noch unter Druck. Am Montag hatte noch viele Anleger verunsichert, dass die Schweizer Finanzaufsicht Finma einen Totalverlust auf bestimmte Anleihen von CS durchgesetzt hatte. Dabei geht es um die AT1-Anleihen, die in einer Bankinsolvenz in Eigenkapital umgewandelt werden können. Dabei kann es auch zum Totalverlust für die Gläubiger kommen: konkret im Fall von CS von 16 Mrd. Fr. Dagegen bekommen die Aktionäre neue Papiere von UBS über 3 Mrd. Fr.

Üblicherweise gilt aber, dass zunächst die Aktionäre vollständige Verluste erleiden sollten, dann erst die Anleihengläubiger, auch die mit den AT1-Anleihen. Doch sieht die Schweizer Eigenmittelverordnung den Totalverlust bei drohender Insolvenz einer Bank explizit vor. Entsprechend waren auch die Bedingungen der CS-Papiere ausgelegt. Gleichwohl bedurfte es am Montag der Versicherung der Behörden und Notenbanken in der EU und in Grossbritannien, dass in ihrem Geltungsbereich die Reihenfolge bestehen bleibt, dass erst die Aktionäre Totalverlust erleiden sollten. Dies war dann auch der Startschuss für die Erholung, die bis Mitte der Woche zumindest noch anhielt.



