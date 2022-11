Der FuW-Morgen-Report vom 22. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu U-Blox, Kühne + Nagel, ObsEva und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Der Aktienhandel an Wallstreet ist gestern impulsarm und mit tendenziell nachgebenden Kursen in die verkürzte Thanksgiving-Woche gestartet. Das Geschehen wirkte über weite Strecken lustlos, die Marktteilnehmer blieben zurückhaltend.

Wegen der Coronalage in China machte sich Verunsicherung breit. Die dortigen Infektionszahlen tendieren wieder höher; am Wochenende wurde ein Todesfall gemeldet, der erste seit langem. Deshalb gibt es Befürchtungen, die geplante Lockerung der Pandemiepolitik könnte rückgängig gemacht werden.

Der Dow Jones Industrial gab so am Montag 0,1% auf 33’700 nach. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,4% auf 3950, während der Nasdaq Composite 1,1% auf 11’025 einbüsste.

Unter den Einzelwerten stachen die Aktien von Disney hervor. Sie befestigten sich 6,3%. Nach dem Rücktritt von Bob Chapek kehrt der langjährige Konzernlenker Bob Iger an die Spitze des Unternehmens zurück. Zu den gefragtesten Titeln im Dow Jones zählten zudem Walgreens Boots (+2,1%) und Coca-Cola (+1,5%). Generell finden sich unter den Tagesgewinnern gehäuft defensive Werte.

Demgegenüber stehen Technologietitel eher auf der Verliererseite, darunter Intel (–3,1%), Salesforce (–2,2%) und Apple (–2,2%). Eine empfindliche Einbusse verzeichneten am ersten Handelstag der Woche zudem Tesla. Die Unsicherheit im wichtigen chinesischen Markt und eine Rückrufaktion liessen die Titel 6,8% sinken.

Asien/Pazifik

Im asiatisch-pazifischen Raum hat sich die Beunruhigung wegen der Covid-Situation in China heute Dienstag etwas gelegt. Auf dem chinesischen Festland helfen auch Massnahmen der Regierung zur Stabilisierung des Immobiliensektors. Die einzelnen Börsenplätze präsentieren sich dennoch uneinheitlich.

In Tokio zeigen sich der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix im Nachmittagshandel fester (+0,6 und +1,2%). Der Hang Seng in Hongkong notiert mit –1,2% dagegen merklich unter Vortagesschluss, wogegen der Shanghai Composite leicht im Plus steht (+0,2%). In Seoul verliert der eher tech-lastige Kospi 0,5%. Der australische S&P/ASX liegt 0,6% über dem Stand vom Montag.

Futures

Wichtige Terminkontrakte (Futures) handeln heute Morgen nahezu unverändert. Die auf den S&P 500 notieren 0,02% im Plus, die auf den Euro Stoxx 50 0,05% im Minus.

News Vorbörse Schweiz

Kühne + Nagel: Der Logistikdienstleister Kühne + Nagel beruft Marc Pfeffer per Anfang 2023 in die Geschäftsleitung. Pfeffer stiess 2014 zum Unternehmen, wo er seither die globale Verantwortung für die Konzernrechtsabteilung innehat. Seit Mitte 2019 ist er zudem Sekretär des Verwaltungsrats von Kühne + Nagel International.

U-Blox: Am heutigen Investorentag bekräftigt der Chiphersteller U-Blox die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 hinsichtlich Umsatz, Ebitda und Ebit. Zudem seien die Auftragsbücher so prall gefüllt wie noch nie, und die Lieferengpässe für Elektronikkomponenten dürften allmählich nachlassen. Das Unternehmen rechnet mit einem fortwährenden Anstieg der Nachfrage, sowohl im Bereich Automotive als auch im Industriesektor. Auch mit der Strategie liege man im Plan. (Lesen Sie hier mehr.)

U-Blox: Der Chiphersteller U-Blox hat seinen Verwaltungsrat um zwei Mitglieder ergänzt. Die Aktionäre haben in einer ausserordentlichen Generalversammlung Elke Eckstein und Karin Sonnenmoser in das nun wieder siebenköpfige Gremium gewählt. Eckstein, die zugleich CEO und Präsidentin der Enics Group ist, verfüge über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Halbleiter-, der Elektronik- und der Photonikbranche. Mit Sonnenmoser, die bei der deutschen Leoni ein VR-Mandat innehat, holt sich U-Blox zusätzliches Finanz-Know-how in den Verwaltungsrat.

BLKB: Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) holt Matthias Kottmann in die Geschäftsleitung. Er wird per April 2023 Kaspar Schweizer ersetzen, der beinahe zwanzig Jahre in der Geschäftsleitung vertreten war und sich künftig strategischen Aufgaben und gezielten Coachings widmen wird. Der studierte Betriebswirtschaftler Kottmann arbeitet seit über zehn Jahren bei der BLKB, unter anderem als Chef des Produktmanagements. Zuletzt leitete er das Privatkundengeschäft.

Helvetia: Der Versicherer Helvetia beteiligt sich über den Helvetia Venture Fund am Start-up Urban Connect, das sich auf Dienstleistungen wie Flottenmanagement sowie Softwarelösungen im Bereich Unternehmensmobilität fokussiert. Es werden keine Angaben zur Grösse der Beteiligung gemacht.

ObsEva: Das Biotech-Unternehmen ObsEva hat die künftigen Lizenzeinnahmen und Meilensteinzahlungen des bereits an Organon auslizenzierten Pipelinekandidaten Ebopiprant an Xoma Corporation verkauft. Dafür erhält ObsEva eine einmalige Zahlung in Höhe von 15 Mio. $, was die derzeitige Überschuldungslage laut Mitteilung lösen dürfte. ObsEva wird es nun möglich sein, das bereits angekündigte Moratorium vor Schweizer Gerichten zurückzuziehen sowie die Anforderungen für die Kotierung an der US-Börse Nasdaq erneut zu erfüllen. Neben den 15 Mio. $ könnte ObsEva in den Genuss von Meilensteinzahlungen von maximal 98 Mio. $ kommen. (Lesen Sie hier mehr.)

Kinarus: Das Biotech-Unternehmen Kinarus hat für seinen therapeutischen Kandidaten KIN001 vom US-Patentamt USPTO einen positiven Zulassungsentscheid zur Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) erhalten.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 22. November 2022

Schweiz

10:00 Axpo: MK zur «Solaroffensive» in der Schweiz (online)

11:00 Schweizer Brauerei-Verband: Jahres-MK, Winterthur

15:00 Achiko: Webcast zu Unternehmensupdate

OECD-Wirtschaftsausblick inkl. Angaben zur Schweiz (11.00 Uhr)

U-blox: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr), Horgen

International

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

22:15 USA: HP Inc., Q4-Zahlen

Termine ohne Zeitangabe:

DEU: Dermapharm, Capital Markets Day

USA: Best Buy, Q3-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen

Konjunktur

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 11/22

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 09/22

10:00 POL: Industrieproduktion 10/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 10/22

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 11/22

11:00 FRA: OECD, Wirtschaftsausblick

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/22 (vorläufig)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Zum Wochenanfang handelt Rohöl der Sorte Brent zeitweise unter 86.50 $ je Fass. Am Freitag war der Kontrakt mit Lieferdatum Januar gar unter 86 $ gefallen. Die US-Sorte WTI notiert sogar unter 80 $.

Damit notiert Öl so billig wie Ende September nicht mehr. Und das Preisniveau liegt unter der Zeit vor der Invasion der Ukraine durch Russland. Der Markt zeigt sich aber weiterhin hoch volatil: Noch Anfang November streifte der Brent-Preis die Marke von 80 $.

Die Aussicht auf eine deutliche Abschwächung des globalen Wachstums lastet offensichtlich auf dem Ölmarkt. Nächste Woche müssen sich das Ölkartell Opec und seine Partnerländer (Opec+) mit den sinkenden Preisen auseinandersetzen. Im Oktober haben die Förderländer schon überraschend ihre Produktionsquoten nach unten gesetzt. Und dafür haben sie viel Kritik von den Abnehmerstaaten geerntet.

Der Konflikt zwischen der Opec+ und den westlichen Industriestaaten wie den USA würde sich dann nochmals intensivieren. Denn angesichts hoher Inflationsraten und einer schlechten Konsumentenstimmung wäre es für die westlichen Regierungen schmerzhaft, wenn der Ölpreis neue Fahrt aufnehmen würde.



