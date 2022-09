Der FuW-Morgen-Report vom 27. September 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Georg Fischer, Idorsia, MCH und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Am Montag setzten die US-Börsen ihre Talfahrt fort. Der Dow Jones Industrial schloss 1,1% tiefer auf 29'261 Punkten. Damit befindet er sich offiziell in einem Bärenmarkt, d. h. er hat seit seinem Hoch 20% verloren. Der breiter diversifizierte S&P 500 gab 1% auf 3655 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq Composite sank dagegen nur 0,6% auf 10'802 Punkte.

Die Casino- und Ressortbetreiber Las Vergas Sands (+11,8%) )und Wynn Resorts (+12%) profitierten von der Meldung, dass Macau die Covid-Einschränkungen lockert und ab November wieder den Glückspieltourismus zulässt.

Dagegen belasteten die sich abzeichnenden Verwüstungen durch Hurricane Ian in Florida die Aktien von Rückversicherern wie Renaissance Re (–4,1%) und Everest Re (–3,7%).

Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog auf 3,88% an.

Asien/Pazifik

An den Börsen in Asien wird der Kursrückgang am Dienstag mehrheitlich gestoppt. In Tokio verbessern sich der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix um jeweils 0,5%. Der Hongkonger Hang Seng gibt dagegen 1,1% nach, und auf dem chinesischen Festland liegt der CSI 300 0,3% über dem Vortagesschluss. Der koreanische Kospi gibt 0,6% ab. In Taiwan steigt der Taiex 0,3%.

Der australische Leitindex ASX 200 liegt ebenfalls 0,3% höher.

Futures

Hoffnungsschimmer für den heutigen Handelstag in Europa und den USA zeigen sich an den Terminmärkten: Der Futures auf den S&P 500 handelt am Dienstagmorgen 0,7% im Plus. Der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 steigt 0,6%.

News Vorbörse Schweiz

Georg Fischer: Der Industriekonzern Georg Fischer bestätigt am heutigen Kapitalmarkttag seine im Rahmen der «Strategie 2025» formulierten Finanzziele. Aus eigener Kraft will das Unternehmen einen Umsatz von 4,4 Mrd. Fr. erreichen. Zudem werden Zukäufe mit einem Umsatz von insgesamt bis zu 600 Millionen Franken angestrebt. Weitere Ziele sind eine operative Gewinnmarge von 9 bis 11% sowie eine Rendite auf dem investierten Kapital (ROIC) von 20 bis 22 %. (Lesen Sie hier mehr.)



Idorsia: Das Biopharmaunternehmen Idorsia hat sich zusätzliche Liquidität über einen Sale-and-Leaseback-Vertrag gesichert. Für den Verkauf und die anschliessende Anmietung seines Forschungs- und Entwicklungsgebäudes am Hauptsitz erhält der Konzern 164 Mio. Fr. Die zusätzliche Liquidität wird für kommerzielle Produkteinführungen und für die Weiterentwicklung der Forschungs- und Entwicklungspipeline verwendet. (Lesen Sie hier mehr.)



MCH: Die Messegruppe MCH hat die Bedingungen für die geplante ordentliche Kapitalerhöhung definiert. Der Bezugspreis je neue Namenaktie wurde auf 4.75 Fr. festgelegt. Die Bezugsfrist für die bestehenden Aktionäre läuft bis zum 10. Oktober 2022. Der Bruttoerlös soll maximal 80 Mio. Fr. erreichen. (Lesen Sie hier mehr.)

Cicor: Die Industriegruppe Cicor stockt eine Pflichtwandelanleihe um 40,2 Mio. Fr. auf und verkauft die neu ausgegebenen Anteile an den Ankeraktionär One Equity Partners. Das Papier mit einem Wandelpreis von 47.50 Fr. war zunächst mit einem Emissionsvolumen von 20 Mio. Fr. ausgegeben worden. Das Geld soll in weiteres Wachstum fliessen.



Hiag: Die Immobiliengesellschaft Hiag bestätigt anlässlich eines Investorentags am heutigen Dienstag den Ausblick für das Jahr 2022. Für das laufende Jahr geht Hiag – vorbehaltlich einer massgeblichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen – unverändert von einem guten Ergebnis aus. Hiag hatte diese Aussagen bereits vor rund einem Monat anlässlich der Zahlen zum ersten Halbjahr gemacht.



Axpo: Der Nationalrat spannt für den in finanzielle Schieflage geratenen Stromkonzern Axpo ein Sicherheitsnetz auf. Als Erstrat hat er am Montagabend mit 137 zu 46 Stimmen bei einer Enthaltung einem Nachtragskredit von 4 Mrd. Fr. zugestimmt. Auch der Ständerat entscheidet noch diese Woche.



PostFinance: Die PostFinance-Privatisierung ist gescheitert. Nach dem Ständerat ist am Montag auch der Nationalrat nicht auf die Vorlage des Bundesrats eingetreten.



Wichtige Ereignisse vom 27. September 2022

Schweiz

Georg Fischer: Capital Markets Day, Schaffhausen

Hiag: Capital Market Day '22 (08.30 - 14.30 Uhr), Niederhasli

International

07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Verbio, Jahreszahlen (10.00 h Online-Pk)



DEU: Vonovia, Capital Markets Day

GBR: United Utilities, Q2-Zahlen

GBR: Ferguson plc, Jahreszahlen

Konjunktur

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 08/22 (endgültig)

08:00 SWE: Handelsbilanz 08/22

10:00 EUR: Geldmenge M3 08/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/22 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Index 07/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 09/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 09/22

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 08/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Der Ölpreis notiert zum Wochenanfang auf einem Achtmonatstief. Die Ölsorte Brent handelte zeitweise unter 85 $ je Fass – das erste Mal seit Januar. Noch Ende August kostete das Fass über 100 $. Die US-Sorte WTI rutschte vergangene Woche unter die Marke von 80 $.

Ole Hansen, Rohstoffexperte der Saxo Bank, sieht beim Ölpreis einen Kampf zweier personifizierter Einflussfaktoren am Werk – «Powell versus Putin». Will heissen: Die Aussicht weiterer US-Zinserhöhungen belastet den Konjunkturausblick und damit die erwartete Nachfrage nach Rohöl. Gleichzeitig hat sich die Unsicherheit um die Ölversorgung erhöht, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin vergangene Woche eine Mobilmachung von Reservisten verkündet hatte.

Aktuell scheint der Markt das Wachstumsrisiko viel höher zu gewichten. Dabei könnte nicht nur die Eskalation des Ukrainekriegs durch die Mobilmachung für Knappheit am Ölmarkt sorgen, auch wird die US-Regierung die Verkäufe aus ihrer strategischen Ölreserve wohl beenden.



