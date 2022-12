Der FuW-Morgen-Report vom 21. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Dufry, Cosmo und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die wichtigsten US-Börsenindizes haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gezeigt. Der Dow Jones schloss nach vier Verlusttagen in Folge 0,3% im Plus auf 32’849,74 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sicherte per Tagesende ein kleines Plus von 0,1% auf 3821,62 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen 0,1% nach unten auf 11’072,43 Punkte.

Weiter im Abwärtssog befanden sich Papiere des Elektroautobauers Tesla, die nach negativen Analystenkommentaren rund 8% nachgaben. Mehrere Tech-Werte legten im Nasdaq hingegen klar zu: Adobe stiegen 2,9%, Meta Platforms 2,3% und Airbnb 2%.

Im Dow Jones waren 3M mit –1,1% unter den grössten Verlierern. Der Mischkonzern will aus dem Produktportfolio mit Per- und Polyfluoralkylsubstanzen bis Ende des Jahres 2025 aussteigen. Die Chemikalien werden unter anderem in Lebensmittelverpackungen verwendet, gelten jedoch als krebserregend. Durch den Ausstieg kommen auf 3M Kosten in der Höhe von 2,3 Mrd. $ zu.



Asien/Pazifik

Eine Notenbankentscheidung der Bank of Japan hat am Mittwoch die Zinsen der zehnjährigen Anleihen Japans um 50 Basispunkte nach oben auf ein Hoch von 0,45% schiessen lassen. Der Zinsentscheid belastete im Gegenzug die Aktienmärkte. Der Leitindex Nikkei verlor am Mittwoch 0,6%, und der breiter gefasste Topix gab 0,5% nach.

Auch am chinesischen Festland zeigten sich die Märkte etwas schwächer. Der Shanghai Composite verlor 0,3%, und der CSI 300 zeigte sich knapp behauptet. Der Hang Seng in Hongkong tendierte hingegen mit 0,1% leicht in positivem Terrain.

Der koreanische Kospi verlor am Mittwoch 0,2%. Im Gegenzug gewann der von Rohstoffwerten angetriebene australische ASX starke 1,3%.



Futures

Die Futures auf den S&P 500 zeigten sich am Mittwoch klar fester und legten 0,4% zu. Auch die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 stiegen 0,8%.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Der angekündigte Stellenabbau der Grossbank wird laut dem Schweizchef André Helfenstein auf das Schweizer Geschäft keine grossen Auswirkungen haben. Bis Ende Februar schliesst die Bank in der Schweiz vierzehn Filialen. Mehr sollen momentan nicht dazukommen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Dufry: Der Reisedetailhändler hat sich eine neue Kreditfazilität in Höhe von 2085 Mio. € beschafft und ersetzt damit einen Kredit über 1300 Mio. € und ein kurzfristiges Darlehen über 550 Mio. $. Die neue Fazilität läuft bis Dezember 2027, während die vorherige eine Laufzeit bis 2024 hatte. (Lesen Sie hier mehr.)

Cosmo: Das Biopharmaunternehmen hat für die Aknecrème seiner Tochter Cassiopea einen weiteren Lizenzpartner gefunden. Im Rahmen eines Abkommens wird Hyphens Pharma International die Crème Winlevi (Clascoterone) in Südostasien vermarkten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Swiss Prime Site: ​​Im Verwaltungsrat der Immobiliengesellschaft soll Reto Conrad an der Generalversammlung vom 21. März 2023 Mario Seris ersetzen. Seris habe sich entschieden, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Achiko: Das indonesische Unternehmen gibt sich für seinen Covid-Schnelltest Aptamex zuversichtlich. In einer Stichprobe habe der Test besser abgeschnitten als andere Schnelltests, teilte das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen mit. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Wisekey: Die Cybersecurity-Gesellschaft passt die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 leicht nach oben an. Sie rechnet für 2022 mit einem Umsatz von mehr als 24,5 Mio. $, bisher wurden 24,5 Mio. $ erwartet. Dies würde ein Wachstum von 10% im Vergleich zum Vorjahr ergeben. Für das Geschäftsjahr 2023 wurde die Prognose bestätigt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 21. Dezember 2022

Schweiz

LM Group: aoGV (Wahl neuer VR)

International

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00h Pk)

22:00 USA: Micron Technology, Q1-Zahlen

Konjunktur

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 01/23

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte Q3/22

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 11/22

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/22

14:30 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/22

16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 12/22



DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Euro Stoxx 50, S&P 500 und SMI …

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Euro Stoxx 50, S&P 500 und SMI zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 9% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 27. Dezember 2023 die Barriere von 75% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 123 708 424. Das Börsenkürzel ist VWHLTQ. Die Liberierung findet am 5. Januar 2023 statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis, Roche und UBS

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis, Roche und UBS zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 11% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 25. März 2024 die Barriere von 65% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 123 708 421. Das Börsenkürzel ist VWELTQ. Die Liberierung findet am 3. Januar 2023 statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



