Der FuW-Morgen-Report vom 24. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Roche, U-Blox und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen starten uneinheitlich in die Woche. In Tokio tendiert der Nikkei 225 0,7% höher. Die FT berichtete, die Bank of Japan (BoJ) habe am Freitag offenbar mindestens 30 Mrd. $ verkauft, um den Yen zu stützen. Der südkoreanische Leitindex Kospi gewinnt 0,9%. Gute Vorgaben aus den USA hellen die Stimmung etwas auf. Auch hier hoffen die Anleger auf eine Verlangsamung der US-Zinserhöhungen, vor allem, was den Schritt im Dezember betrifft.

Der Hang Seng in Hongkong dagegen verliert fast 5%, und der Shanghai Composite gibt 0,9% nach. Die neue Zusammensetzung des chinesischen Zentralkomitees der KP verstärkt die Befürchtung, dass Staatschef Xi Jinping seine ideologiegetriebene Politik auf Kosten des Wirtschaftswachstums fortsetzen werde, heisst es am Markt.

USA

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag freundlich tendiert. Quartalsberichte nährten Hoffnungen, das Geschäft der US-Unternehmen verlaufe weniger schwach als bisher befürchtet. Täglich geht es hin und her mit den Spekulationen über das Tempo, das die US-Notenbank in Zukunft bei den Zinserhöhungen einschlagen wird. Zuletzt herrschte die Aussicht auf ein gedrosseltes Tempo der geldpolitischen Straffung vor. Der Dow Jones Industrial ging 2,5% fester mit 31’083 ins Wochenende, der S&P 500 stieg 2,4% auf 3753 und der Nasdaq 100 ebenso viel auf 11’310.

Finanzwerte wie JPMorgan oder Goldman Sachs zogen ebenso an wie die Valoren des Chemiekonzerns Dow, dessen Quartalszahlen besser als erwartet ausfielen.

Pfizer notierten 4,8% im Plus. Der Pharmakonzern plant eine Vervierfachung der Preise für den Covid-19-Impfstoff in den USA. Wells Fargo rechnet mit 2,5 bis 3 Mrd. $ mehr Umsatz im Jahr. Auch die Titel der Konkurrenten Moderna (8,4%) und Novavax (+12,6%) wurden von der Fantasie beflügelt.

Enttäuschendes Umsatzwachstum riss die Snap-Aktien 28% in die Tiefe. Die Zahlen deuten auf einen fallenden Werbeumsatz hin, heisst es. Branchennachbarn wie Twitter und Pinterest verloren deutlich. Auch Alphabet und Meta konnten sich dem negativen Trend nicht entziehen.

Die Anteile von Verizon verloren 4,8%, weil der Mobilfunkanbieter weniger Neukunden gewinnt als erwartet und die Kosten deutlich steigen. American Express gaben 1,7% ab wegen steigender Rückstellungen für Kreditausfälle.

Am Sonntag wurde bekannt, dass die US-Börse Nasdaq nach auffälligen Kurssprüngen bei Börsenneulingen aus China geplante Vorhaben von vier anderen Unternehmen aus der Volksrepublik gestoppt hat.

Futures

Die Terminkontrakte zeigen ein unterschiedliches Bild. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 bewegt sich 0,5% im Plus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 rund 0,4% im Minus.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Bei der Grossbank stehen laut Medienberichten Kapitalmassnahmen bevor. Die «SonntagsZeitung» zitierte eine anonyme Quelle, wonach es auf eine Kapitalerhöhung im Umfang von «vermutlich um die 2 Mrd. Fr.» hinauslaufe. Ausserdem erwäge Credit Suisse die Ausgabe von Wandelanleihen, wie zuvor bereits Bloomberg berichtet hatte. Für kommenden Donnerstag werden mit der Publikation der Quartalszahlen weitere Informationen zur laufenden Strategieüberprüfung erwartet.

Credit Suisse: Energy Infrastructure Partners (EIP) teilte am Freitagabend mit, dass Credit Suisse den 30%-Anteil an die Gründer und Managing-Partner von EIP verkauft. EIP ist ein Energieinvestor und verwaltet eigenen Angaben zufolge mehr als 5 Mrd. Fr. insbesondere für Schweizer Pensionskassen. Sie wurde im Jahr 2014 als Gemeinschaftsunternehmen der Managing-Partner und der CS gegründet. Zum Verkaufspreis machten die Parteien keine Angaben.

Roche: Der Pharmakonzern hat die offizielle US-Zulassung für einen Covid-19-PCR-Test erhalten. Seit März 2020 war der Test bereits per Notfallzulassung in den USA erhältlich. Er diene dem qualitativen Nachweis von Sars-CoV-2, dem Virus, das die Coronaerkrankung verursacht, wie Roche am Montag mitteilte.

Huber+Suhner: Der Komponentenhersteller erhöht nach starken ersten neun Monaten des Geschäftsjahres die Umsatzprognose. Nach 732,7 Mio. Fr. (+14%) bis Ende September erwartet er bis Ende 2022 ein Umsatzplus von 8%, nach zuvor 6 bis 8%. Die Ebit-Marge soll unverändert zwischen 10 und 12% liegen.

Bobst: Nach Ablauf der Nachfrist hält die Familienholding JBF 84,91% am Westschweizer Verpackungsmaschinenhersteller. Die Dekotierung der Aktien rückt damit näher. Das definitive Ergebnis werde voraussichtlich am 27. Oktober veröffentlicht und das Kaufangebot von JBF voraussichtlich am 4. November vollzogen, heisst es weiter. Bobst hatte im Juli ein öffentliches Übernahmeangebot von der im Besitz der Familie Bobst befindlichen JBF Finance erhalten.



Schweiter: Der Verbundwerkstoffspezialist legt ein Effizienzprogramm auf und rechnet mit einem Ergebnisrückgang, teilte er am Freitagabend mit. Trotz Sparmassnahmen erwartet Schweiter für das Gesamtjahr einen tieferen Umsatz und eine operative Marge (Ebitda) zwischen 80 und 90 Mio. Fr. Im Vorjahr hatte sie einen Ebitda von 151,5 Mio. Fr. und 1,23 Mrd. Fr. Umsatz erzielt. Vor allem das Marktumfeld für den Bereich Display habe sich in Europa deutlich eingetrübt. Zudem lasten hohe Rohstoff- und Energiekosten auf der Marge.

U-Blox: Der Halbleiterspezialist hat den Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres währungsbereinigt 57% auf rekordhohe 475 Mio. Fr. gesteigert. Man sei auf Kurs, die Umsatz- und Margenziele für das Gesamtjahr zu erreichen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Auch für das kommende Jahr sei die Visibilität dank des rekordhohen Auftragsbestands gut, die Auftragslage weiterhin solide. Für Lieferkettenengpässe habe man Lösungen gefunden.

U-Blox: Für den Verwaltungsrat hat der Halbleiterverkäufer am Freitagabend Elke Eckstein und Karin Sonnenmoser nominiert. Sie sollen zwei Anfang Jahr ausgeschiedene Mitglieder im eigentlich siebenköpfigen Gremium ersetzen. Die Wahl findet am 21. November statt. Eckstein verfüge über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Halbleiter, Elektronik und Photonik, so die Mitteilung. Seit 2019 ist sie Präsidentin und CEO der in Zürich ansässigen Enics Group. Sonnenmoser hat den Angaben zufolge grosses Finanz-Know-how und sitzt derzeit im Verwaltungsrat von Leoni (Deutschland). Zuletzt war sie auch Verwaltungsrätin der Swiss Steel Group.

MCH: Die Kunstmesse Art Basel der MCH-Gruppe blickt auf eine erfolgreiche erste Ausgabe in Paris zurück. An den vier öffentlichen Tagen und am Preview-Tag haben rund 40’000 Menschen die Messe im Grand Palais Ephémère besucht und der Messeleitung zufolge rege Kunstwerke gekauft. Mit 156 Galerien aus dreissig Ländern war die erste Ausgabe der Pariser Art wesentlich kleiner als die Muttermesse in Basel, die im Sommer fast doppelt so vielen Galerien Platz geboten hatte. In Basel hatten rund 70’000 Menschen die Messe besucht.





Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 24. Oktober 2022

Schweiz

06:45 Huber+Suhner: Umsatz 9 Mte

International

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

22:05 USA: Qualtrics, Q3-Zahlen

Konjunktur

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröff.)

09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: CFNA-Index 09/22

15:45 USA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung)



Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Das wichtigste Ereignis in Europa ist diese Woche der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Aber auch sonst stehen einige Makroindikatoren an. Am Montag die Einkaufsmanagerindizes für das Euroland und einzelne Mitgliedsstaaten wie Frankreich und Deutschland, am Dienstag die EZB Bank Lending Survey und das Ifo-Geschäftsklima, die Ifo-Geschäftslage und Ifo-Geschäftserwartung für Deutschland, am Mittwoch die Geldmenge M3 und die Kredite im Euroland, am Donnerstag das deutsche GfK-Konsumklima, am Freitag die EZB-Umfrage unter Prognostikern, das EU Economic Sentiment, das Industrie-, Konsumenten- und Dienstleistervertrauen im Euroland, die erste Veröffentlichung des Q3-BIP für Deutschland, Frankreich, Österreich und Spanien sowie die Konsumentenpreise in Deutschland, Italien und Frankreich.



In der Schweiz erscheint am Mittwoch der CS-CFA-Index. Am Freitag publiziert die Konjunkturforschungsstelle der ETH (Kof) ihr Konjunkturbarometer für den Oktober.



Auch das Vereinigte Königreich veröffentlicht am Montag die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag der Markit-Flash-PMI für das verarbeitende Gewerbe, am Dienstag der FHFA- und der Case-Shiller-Hauspreisindex und das Verbrauchervertrauen, am Mittwoch die Neubauverkäufe, am Donnerstag erste Veröffentlichung des Q3-BIP, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Auftragseingang und die Auslieferung von Investitionsgütern, am Freitag der Arbeitskostenindex, der Deflator des privaten Konsums, die persönlichen Einnahmen und die privaten Konsumausgaben.



In China wird am Montag das Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal veröffentlicht.

Die Bank of Japan informiert am Freitag über ihre aktuelle Geldpolitik.

