Der FuW-Morgen-Report vom 16. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Interroll, Dottikon, Klingelnberg und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA.

Overnight

USA

Trotz der eher falkenhaften Aussagen der US-Notenbank Fed am Vortag gewann der Dow Jones Industrial am Donnerstag kräftig auf mehr als 34’400 Punkte. Der breite S&P 500 stieg um 1,2% und damit leicht mehr als der von Technologieunternehmen geprägte Nasdaq 100 mit 1,1%. S&P 500 sowie Nasdaq Composite erreichten damit neue Vierzehnmonatshochs.

Einer der Hauptgewinner des gestrigen Handelstages war das US-Softwareunternehmen Adobe mit einem Plus von rund 3,5%. Aber auch das Medienunternehmen Fox legte gut 2,3% zu.

Zu den Verlierern des gestrigen Handelstages gehörten die Gesundheitsorganisation Molina Healthcare mit einem Minus von über 3% sowie das Technologieunternehmen Synopsys und die Immobiliengesellschaft Host Hotels Resort mit Einbussen von je knapp 2%.

Asien/Pazifik

Wenig verändert zeigen sich heute die japanischen Märkte: Der Nikkei 225 liegt mit 0,2% knapp im Plus, der breiter gefasste Topix büsst marginal ein. Demgegenüber steigt der chinesische CSI 300 um 0,7% und der Hang Seng in Hongkong sogar um über 1,2%. Derweil verbucht der südkoreanische Kospi ein Plus von rund 0,4%, der Taiex in Taiwan umgekehrt ein Minus von mehr als 0,3%.

Mit dem S&P/ASX 200 in Australien geht es tüchtig nach oben (+1%).

Futures

Wenig richtungsweisend handeln die Terminkontrakte: Der Future auf den S&P 500 sowie derjenige auf den Euro Stoxx 50 notieren Freitag früh nahezu unverändert.

News Vorbörse Schweiz

Interroll: Der Intralogistiker geht für das erste Halbjahr neu von einem rückläufigen Umsatz und Ergebnis aus. Verzögerungen im Lagerabbau und der Frankenkurs würden belasten, teilt er mit. Noch im März hiess es, man sei für das Jahr 2023 «vorsichtig optimistisch». (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Dottikon: Hauptaktionär und CEO Markus Blocher hat 2,4% der ausstehenden Aktien von Dottikon privat bei Investoren platziert. Damit ist sein Anteil am Pharmazulieferer auf 65,27% gesunken. Ursprünglich hatte er vorgesehen, einen Anteil von bis zu 7,6% zu verkaufen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Klingelnberg: Der Maschinenbauer hat im Ende März ausgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz beinahe verdoppelt auf 309 Mio. €. Im Vorjahr hatte wegen Flutschäden am deutschen Standort Hückeswagen ein Verlust von 21,7 Mio. € resultiert, nun schreibt Klingelnberg 20,8 Mio. € Gewinn. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet sie einen Umsatz auf Vorjahresniveau und beim Ebit eine Steigerung. Aktionäre können sich auf die erste Dividendenausschüttung seit drei Jahren freuen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Klingelnberg: Im Verwaltungsrat von Klingelnberg kommt es zu einem Wechsel. Roger Baillod wird sich nicht zur Wiederwahl stellen. An seine Stelle soll CEO Jan Klingelnberg nachrücken. Es sei zu begrüssen, dass dadurch der Ankeraktionär auch Verantwortung im Verwaltungsrat übernehme, heisst es dazu von Präsident Jörg Wolle.



Roche: Die US-Zulassungsbehörde FDA hat das Krebsmittel Columvi (Glofitamab) von Roche zugelassen. Anfang Januar hatte sie bereits ein vorrangiges Prüfverfahren für das Mittel bewilligt. Das Medikament wird bei erwachsenen Blutkrebspatienten eingesetzt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



DKSH: Der auf Asien fokussierte Vertriebsspezialist DKSH hat eine neue Vertriebsvereinbarung mit der deutschen Bitop geschlossen. Konkret gelte die neue Vereinbarung mit dem Hersteller von Kosmetikinhaltsstoffen für Australien, Neuseeland, Malaysia und Singapur.



Relief Therapeutics: Das Biotech-Unternehmen kündigt eine Privatplatzierung von Aktien und Optionen zum Preis von 3.33 Fr. pro Aktie an. Mit der Transaktion will es 5 Mio. Fr. einnehmen, die ins Betriebskapital und in andere allgemeine Unternehmenszwecke fliessen sollen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Youngtimers: Die Basler Beteiligungsgesellschaft hat die Fusionsgespräche mit dem in China tätigen Handelsunternehmen JHD Technologies beendet. Nachdem man über erste Gespräche Ende Mai berichtet hatte, habe man weitere Verhandlungen mit den Aktionären von JHD Technologies geführt und sich gegen die Transaktion entschieden, teilte Youngtimers nun mit. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 16. Juni 2023

Schweiz

06:00 Klingelnberg: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 11.00 Uhr)

10:45 SUVA: BMK 2022 (online)



Sonstige Termine

Tag des Handels 2023 (11.30 bis 18.00 Uhr), Bern

International

10:00 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Volkswagen AG Konzern Auslieferungen 05/23

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung, Würzburg

12:30 GBR: Tesco, Hauptversammlung

17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung

Konjunktur

JPN: BoJ Zinsentscheid

08:00 DEU: Baugenehmigungen 04/23

08:00 DEU: Insolvenzen, 1. Quartal 2023 + Schnellindikator 05/23

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 04/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 04/23

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/23

09:00 AUT: Verbraucherpreise 05/23 (endgültig)

11:00 ITA: Handelsbilanz 04/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/23 (endgültig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/23 (vorläufig)

Ausblick – Unternehmen

Für die kommende Woche sind aus der Unternehmenswelt nur wenige aktuelle Zahlen zum Geschäftsgang zu erwarten. Die Quartalsabschlüsse sind abgehakt, die Publikation von Halbjahresergebnissen beginnt erst etwa Mitte Juli.

Einzig Carlo Gavazzi publiziert Resultate, nämlich am Donnerstag die des Geschäftsjahres 2022/23 (Abschluss per Ende März). Vor rund drei Woche signalisierte der Komponentenhersteller deutlich bessere Resultate als im Vorjahr: etwa 14% mehr Umsatz und ein Gewinnwachstum von einem Viertel. Am meisten Interesse wecken werden noch die Höhe der Dividende und die Aussichten. Das Umsatz- und Gewinnmomentum werde abnehmen, teilte Gavazzi im Mai mit.

Abgesehen davon sind letzte späte Generalversammlungen angesagt. Die bedeutendsten sind die von HBM Healthcare Investments am Montag, von Landis+Gyr am Donnerstag und von AMS Osram am Freitag. Heftige Kontroversen sind nicht zu erwarten.

