Der FuW-Morgen-Report vom 16. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Sonova, Logitech, Credit Suisse und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen haben zu Wochenbeginn Kursgewinne verbucht. Die Titel im Dow Jones Industrial gewannen am Montag 0,1% auf 33'349 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 rückte 0,3% auf 4136 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 legte 0,6% auf 13'414 Zähler zu. Neue Umfragedaten aus der Industrie der Region New York verstärkten die Sorgen über eine Verlangsamung der US-Wirtschaft inmitten der laufenden Verhandlungen über die Schuldenobergrenze.

Die Aktien von Meta stiegen um 2,2%, nachdem eine Investmentbank die Facebook-Mutter von «Halten» auf «Kaufen» hochgestuft hatte. Die Titel des Pipelinebetreibers Oneok fielen um 9,1%, nachdem bekannt geworden war, dass er den Wettbewerber Magellan Midstream Partners übernimmt. Die Scheine von Western Digital stiegen um 11,6%: Zuvor war bekannt geworden, dass der Hersteller von Festplatten Fusionsgespräche mit dem Computerspeicherhersteller Kioxia aufnimmt.



Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Börsen handeln am Dienstag uneinheitlich. Neue Konjunkturdaten aus China fielen schlechter aus als von Ökonomen erwartet. Auf Jahressicht stieg der Einzelhandelsumsatz um 18,4% (21% erwartet), die Industrieproduktion um 5,6% (10,9%) und die Anlageinvestitionen um 5,2% (5,5%).

Der japanische Nikkei 225 steigt um 0,8%, und der breiter gefasste Topix legt um 0,5% zu. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,1%. Chinas Leitindex CSI 300 liegt im späten Handel 0,2% im Minus, und der Shanghai Composite verliert 0,1%. Der südkoreanische Kospi notiert auf dem Vortagesniveau, und der australische S&P/ASX 200 büsst 0,4% ein.



Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 notiert am Dienstagmorgen 0,2% im Minus, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq gibt er 0,1% ab. Auf den Euro Stoxx 50 verliert der Future 0,4%, auf den deutschen Dax büsst er 0,2% ein. Auf den Schweizer SMI handelt der Kontrakt 0,2% unter dem Niveau vom Montag.

News Vorbörse Schweiz

Sonova: Der Umsatz des Hörgeräteherstellers Sonova ist im Geschäftsjahr 2022/23 rund 11% auf 3,74 Mrd. Fr. gestiegen. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda ist 0,5% auf 840,4 Mio. Fr. gesunken. Unter dem Strich blieb ein 0,8% tieferer Reingewinn von 658,3 Mio. Fr. Das Ergebnis wurde vor allem von der Nichtverlängerung eines Liefervertrags mit einem der grössten Kunden in den USA belastet. Die Aktionäre sollen in den Genuss einer wiederum leicht höheren Dividende von 4.60 (i.V. 4.40) Fr. je Anteilsschein kommen. (Lesen Sie hier mehr.)

Logitech: Der Hersteller von Computerzubehör Logitech will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2022/23 eine höhere Dividende bezahlen. Der Verwaltungsrat schlägt eine Erhöhung um 10 Rp. oder gut 10% auf 1.06 Fr./Aktie vor. Die Generalversammlung soll am 13. September stattfinden. (Lesen Sie hier mehr.)

GAM: Die Investorengruppe NewGAMe/Bruellan um den Mobilfunkunternehmer Xavier Niel will ihre Beteiligung am Fondsanbieter GAM nochmals deutlich ausbauen und auf mehr als 10% erhöhen. Sie will die Übernahme des Zürcher Asset-Managers durch die britische Liontrust in der derzeit geplanten Form verhindern. (Lesen Sie hier mehr.)

Varia US: Das auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Unternehmen Varia US ist im ersten Quartal wegen Bewertungsverlusten in die roten Zahlen gerutscht. Der Wert des Portfolios per 31. März sank auf rund 1,66 Mrd. $, nach 1,7 Mrd. per Jahresende. Unterm Strich sorgten diese Bewertungsverluste für einen Fehlbetrag von rund 34 Mio. $, nach einem Gewinn von 101 Mio. im Vorjahr. (Lesen Sie hier mehr.)

Datacolor: Das Farbmetrikunternehmen Datacolor übernimmt rückwirkend auf den 1. Januar die Basler Matchmycolor GmbH. Über den Kaufpreis wurde nichts gesagt. Matchmycolor ist auf Software für Farbrezepturen und Farbkommunikation spezialisiert und erzielte 2022 einen Umsatz von rund 3 Mio. Fr.

Credit Suisse: Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats hat sich für eine Parlamentarische Untersuchungskommission zur Übernahme von Credit Suisse durch UBS ausgesprochen. Man sei sich einig gewesen, dass es wegen der Dimension der Ereignisse eine vertiefte Untersuchung brauche.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 16. Mai 2023

Schweiz

07:00 Sonova: Ergebnis 2022/23 (Webcast 13.00 Uhr)

08:30 BFS Wohnimmobilienpreisindex Q1

08:30 BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1

09:30 MK UBS: Arbeitskräftemangel (Outlook Schweiz)

09:30 Fenaco: BMK 2022, Bern

11:00 On Holding AG: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr)



Sonstige Termine:

BEKB: GV (16.30 Uhr), Bern

Burkhalter: GV (11.00 Uhr), Zürich

Castle Private: GV (14.00 Uhr), Pfäffikon/SZ

Minoteries: GV (10.30 Uhr), Zürich

Romande Energie: GV (17.00 Uhr), Morges

Valartis: GV (10.00 Uhr), Freiburg

VAT: GV (15.00 Uhr), St. Gallen

International

07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Westwing, Hauptversammlung

10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung, Baden-Baden

10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung

10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung, München

10:00 DEU: A.S. Creation Tapeten, Hauptversammlung, Gummersbach

10:00 DEU: AdCapital, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Chemieverband VCI, Q1-Bericht

10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung, Ulm

11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung, Hamburg

11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung, Frankfurt

14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung

14:00 NLD: Signify, Hauptversammlung

14:45 DEU: Mercedes-Benz Vans, Strategie-Update (online), Stuttgart

15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung

16:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Hauptversammlung

22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung

DEU: SAP, Kundenmesse Sapphire (bis 17.5.23) und Capital Markets Day

AUT: AT&S, Jahreszahlen

NLD: Euronext, Q1-Zahlen

USA: Home Depot, Q1-Zahlen

Konjunktur

04:00 CHN: Industrieproduktion 04/23

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/23

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 04/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 03/23

08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte

Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach

Wirtschaftszweigen), 1. Quartal 2023

08:00 ROU: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 NLD: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 05/23

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 05/23

11:00 EUR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 03/23

11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

14:00 POL: Verbraucherpreise 04/23

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 04/23

15:15 USA: Industrieproduktion 04/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 04/23

16:00 USA: NAHB-Index 05/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Das Sentiment zum Ölpreis ist in den vergangenen Tagen unterschiedlich gewesen. Als belastend für den Preis erweisen sich Befürchtungen über zu wenig Nachfrage aus Asien. Dem Ölmarkt setzt zu, dass sich die politischen Parteien in den USA bis Anfang Juni in einem erneuten Streit über die Schuldenobergrenze im Staatshaushalt einigen müssen. Dazu zeigen sich Anzeichen einer Rezession der weltgrössten Volkswirtschaft.



Preistreibend wirken die im April angekündigten Förderkürzungen der Länderorganisation Opec sowie die Aussicht auf Reservekäufe in den USA. Am Montagnachmittag stieg der Preis je Fass der Nordseesorte Brent leicht auf 74.77 $. Am Freitag hatte er noch bei gut 77 $ notiert.



Unter dem Strich bleiben die Aussichten für den Ölpreis eher getrübt. «Mit der ungleichmässig laufenden Wiedereröffnung in China und Sorgen, dass die USA einer Wachstumsverlangsamung gegenüberstehen, wenn die Frist für den Schuldenstreit rasch näher rückt – gepaart mit einer Dollarrally –, wird das Sentiment für Rohöl im besten Fall lauwarm sein», sagte Tony Sycamore, Analyst bei der IG Bank, zu Reuters.



Der Goldpreis hat wegen der Unsicherheit um den US-Schuldenstreit Rückenwind. Der Streit verstärkt den Ruf von Gold als Krisenwährung und dämpft etwas die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen weiter erhöhen könnte, nachdem sich die Inflation in den USA auch im April trotz rückläufiger Tendenz im Jahresvergleich deutlich über dem Notenbankziel von 2% gehalten hat.



Am Montagnachmittag notierte die Feinunze zu 2024 $. Ende vergangener Woche stand der Preis nach einem Rekordhoch bei 2053 $ unter Druck: Der Kursanstieg des Dollars zu anderen Währungen sowie steigende Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen sorgten für diesen Dämpfer.

