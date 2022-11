Der FuW-Morgen-Report vom 9. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Swiss Life, Bobst, Roche und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Am Tag der Zwischenwahlen in den USA verzeichnete der US-Aktienmarkt erneut Avancen. Der Dow Jones Industrial Average gewann 1% oder 334 Punkte auf 33’161, der S&P 500 stieg 0,6% auf 3828, und der technologielastige Nasdaq 100 legte 0,8% auf 11’060 zu. Vorübergehend kam es aber zu einer empfindlichen Korrektur um rund 500 Punkte im Dow Jones. Als Grund wurde unter anderem eine heftige Schwankung in der Wertentwicklung des Bitcoins, der zeitweise um 10% absackte, angegeben, doch setzten sich schnell wieder die Käufer durch.

Die Midterm-Wahlen sorgten aber für eine gute Grundstimmung. Es wird seit längerem davon ausgegangen, dass die als wirtschaftsfreundlich geltenden Republikaner Gewinne verzeichnen werden und in mindestens einer der beiden Parlamentskammern neu die Mehrheit erreichen könnten. Es wurden denn auch Titel von Unternehmen gekauft, von denen man annimmt, dass sie im Fall eines Sieges der Republikaner profitieren könnten.

Unter den grossen Standardwerten des Dow Jones gehörten Amgen (+5,6%), Boeing (+2,9%) und American Express (+2,2%) zu den grössten Gewinnern, während Walgreens Boots Alliance (–0,8%), Walt Disney (–0,53%) und Chevron (–0,15%) am Ende der Tabelle figurierten. Die Papiere des Warenhauskonzerns Kohl’s avancierten 7,3%, nachdem ein Chefwechsel und eine besser als erwartet ausgefallene Guidance zum dritten Quartal bekannt gegeben worden waren. Der Touristikwebseite TripAdvisor enttäuschte dagegen mit einem schwachen Quartalsausblick, was die Titel um 17,3% sinken liess.

Unterstützung für die Aktienmärkte kam auch von der Zinsseite her. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen sank um sieben Basispunkte auf 4,14%.

Asien/Pazifik

In Asien bleiben die Anleger trotz der Gewinne in den USA mehrheitlich vorsichtig. Der japanische Nikkei 225 verliert 0,6% auf 27’719, der Hongkonger Hang Seng büsst 1,5% auf 16’304 ein, und in China verliert der Shanghai SE 0,4% auf 3052. In Südkorea legt der Kospi 0,9% auf 2421 zu.

Futures

Die Futures-Märkte signalisieren für heute vorerst geringe Veränderungen. In den USA notiert der Futures auf den S&P 500 0,2% niedriger, der Dax- und der Euro-Stoxx-50-Futures geben je 0,1% nach.

News Vorbörse Schweiz

Swiss Life: Swiss Life nahm von Januar bis September im Geschäft mit Finanzberatungen, der Vermögensverwaltung für Pensionskassen oder dem Verkauf von anlagegebundenen Vorsorgeprodukten 1,75 Mrd. Fr. ein, 7% mehr als im Vorjahr. Der Ausbau dieses Geschäfts ist gewollt, um weniger stark von der Zinsentwicklung abhängig zu sein. Die Prämieneinnahmen lagen nach neun Monaten bei 15 Mrd. Fr. (–1%).

Bobst: Der Verpackungsmaschinenhersteller Bobst bestätigt im Vorfeld eines Investorentages seine Ziele für 2022. Vorbehalte gibt es jedoch bei der angestrebten Profitabilität. Es sei zwar möglich, die 7 bis 8% Betriebsergebnismarge zu erreichen. Das Ziel sei aber «sehr ehrgeizig». Bobst steht vor dem Going Private.

Roche: Eine Roche-Studie zur Behandlung von Patienten mit akuter Herzinsuffizienz wurde wegen der starken Ergebnisse vorzeitig beendet. Aufgrund der überlegenen Wirksamkeit des aktiven Studienarms im Vergleich zur üblichen Standardbehandlung sei eine Fortsetzung der üblichen Behandlung als unethisch erachtet worden.

Dufry: Der Reisedetailhändler Dufry hat in der südindischen Millionenstadt Bengaluru mit dem Kempegowda International Airport einen neuen Vertrag über fünfzehn Jahre abgeschlossen. Dufry ist seit 2008 an dem Flughafen tätig und hat sich über den neuen Vertrag den Betrieb von Duty-Free-Shops im neuen Terminal 2 gesichert.

Baloise/UBS: Die Versicherungsgruppe Baloise und die Bank UBS haben ihre Beteiligung an der Wohneigentumsplattform Houzy erhöht und halten nun die Mehrheit. Beide haben bereits vergangenes Jahr eine Zusammenarbeit im Immobilienbereich beschlossen. Sie wird nun durch die Erhöhung des Anteils an Houzy weiter ausgebaut.

Talenthouse: Das Technologieplattformunternehmen Talenthouse hat im dritten Quartal 29% mehr Umsatz erwirtschaftet als vor einem Jahr. Der Bruttogewinn erhöhte sich gar um 64%. Der Grund ist die vollständige Übernahme von Coolabi im Juli. Absolute Zahlen in US-Dollar wurden nicht veröffentlicht.

Glarner Kantonalbank: Die Glarner Kantonalbank (GLKB) will mit der Strategie «Fokus 26» bis 2026 die Cost-Income Ratio auf maximal 62% senken und eine Eigenkapitalquote vor Steuern von mindestens 7% erreichen. Ausserdem wird sie künftig nur noch halbjährlich über ihre Zahlen berichten und nicht mehr quartalsweise.

Zuger Kantonalbank: Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat die Zuger Kantonalbank mit dem Rating AA+ eingestuft. Sowohl auf kurz- wie auch auf langfristige Sicht attestiere die Ratingagentur der Bank eine erstklassige Kreditqualität, so die Kantonalbank.





Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 9. November 2022

Schweiz

07:00 Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr)

10:00 MK Handel Schweiz: Aussenhandel im Ausnahmezustand (online)

11:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis

International

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.30 h Pk)

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Mediacall)

07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (11.00 h Call)

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pressecall, 15.00 h call)

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 DEU: Heidelberger Druck, Q2-Zahlen

07:30 DEU: DIC Asset, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

08:00 DEU: PNE Wind, Q3-Zahlen

08:00 DEU: PWO, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Bank of Ireland, Q3-Umsatz



Ohne genaue Zeitangabe:

AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen

ESP: Iberdrola, Capital Markets Day

FRA: Scor, Q3-Zahlen

ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen

USA: Beyond Meat, Q3-Zahlen

Konjunktur

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 09/22

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/22

16:00 USA: Lagerbestände Grosshandel 09/22 (endgültig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Partners Group, Swiss Re und UBS …

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Partners Group, Swiss Re und UBS zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 13% p. a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 13. November 2023 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 122 705 321. Das Börsenkürzel ist VOELTQ. Die Liberierung findet am 21. November statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Schindler, Straumann und Temenos

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Schindler, Straumann und Temenos zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 19,6% p. a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 13. November 2023 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 122 705 318. Das Börsenkürzel ist VOCLTQ. Die Liberierung findet am 21. November statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



