Der FuW-Morgen-Report vom 14. November 2022

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatischen Aktienmärkte starten uneinheitlich in die neue Handelswoche. In Tokio büsst der Nikkei 225 0,8% ein, der breiter gefasste Topix notiert 0,7% schwächer. Die japanischen Indizes leiden unter dem Kurssturz des Schwergewichts Softbank von rund 13% sowie anderen schwachen Unternehmensergebnissen.

Der Hang Seng in Hongkong klettert 1,7%. Tendenziell unverändert präsentieren sich die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 gewinnt 0,2%, während der Shanghai Composite 0,1% sinkt und der Shenzhen Composite 0,5% verliert. Im Marktfokus stehen hier weiterhin die erneut gelockerten Coronamassnahmen sowie die Meldung, wonach der angeschlagene Immobiliensektor gestützt werden soll. In Australien notiert der S&P/ASX 200 0,2% niedriger. Der südkoreanische Leitindex Kospi büsst 0,4% ein.

USA

Am Freitag hatten die US-Aktienmärkte erneut von den erfreulichen Inflationszahlen des Vortages profitiert und ihre Rally fortgesetzt. Der marktbreite S&P 500 kletterte 0,9% auf 3992,93, während der Dow Jones Industrial 0,1% auf 33’747,86 stieg. Der technologielastige Nasdaq Composite avancierte 1,9% auf 11’323,33.

Bei den Einzeltiteln rückten die Aktien der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance in den Fokus: Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank setzten sie sich mit einem Plus von 7,2% an die Spitze des dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial. Die grössten Abgaben im Index verzeichneten die Valoren des Gesundheitskonzerns UnitedHealth mit einem Minus von 4,1%. Die an Wallstreet kotierten Papiere chinesischer Unternehmen profitierten derweil von den angekündigten Lockerungen der strengen Null-Covid-Politik im Reich der Mitte. Etwa stiegen die Valoren des Internethändlers JD.com um 6,3%.

Futures

Auf einen leicht schwächeren Markt deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 bewegt sich 0,4% im Minus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 sinkt 0,3%.

News Vorbörse Schweiz

Roche: Der Pharmakonzern Roche hat bei der klinischen Studie zum Alzheimer-Wirkstoff Gantenerumab die Ziele nicht erreicht. Eine Behandlung führte bei den Studienteilnehmern nicht zu einer Verlangsamung der Erkrankung. (Lesen Sie hier mehr.)

Sonova: Der Hörgerätehersteller Sonova konnte den Umsatz im ersten Halbjahr 2022/23 (per Ende September) 15% auf 1,85 Mrd. Fr. ausbauen. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebita sank 2% auf 398 Mio. Das Wachstum im Hörgerätemarkt habe sich aufgrund des makroökonomischen Umfelds verlangsamt. Im August hatte Sonova eine Gewinnwarnung herausgegeben. Das Umsatzplus im laufenden Geschäftsjahr wird zwischen 15 und 19% erwartet, beim bereinigten Ebita ein Plus zwischen 6 und 10%. Es dürfte lediglich das untere Ende der Bandbreite erreicht werden, hiess es nun. (Lesen Sie hier mehr.)

Accelleron: Der Turboladerhersteller und Ex-ABB-Tochter Accelleron erhöht wegen anhaltend guter Geschäfte die Prognose für das laufende Jahr. Neu stellt das Unternehmen ein Umsatzwachstum in Lokalwährung von 8% in Aussicht, nach bisher 6%. Die operative Marge auf Stufe Ebita wird im Bereich von 24,5% erwartet, nach zuvor 24%. Zudem wurde die Absicht bekräftigt, für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende auszuschütten. (Lesen Sie hier mehr.)

Relief Therapeutics: Die Biotech-Gesellschaft Relief Therapeutics hat mit NRx Pharmaceuticals einen Vergleich zur Beilegung eines Rechtsstreits geschlossen. Im Kern überträgt NRx das Entwicklungsprogramm zum Wirkstoff Aviptadil an Relief, das hiesige Unternehmen kümmert sich im Gegenzug um das Mittel und leistet bei einer Zulassung Meilensteinzahlungen an NRx. Zudem wurde ein Konkurrenzverbot vereinbart. (Lesen Sie hier mehr.)

Bobst: Der Verpackungsmaschinenhersteller Bobst leitet das Verfahren zur Dekotierung der eigenen Papiere von der SIX Swiss Exchange ein. Der ausserbörsliche Handel soll auch danach gewährleistet sein. (Lesen Sie hier mehr.)

Orascom: Die ägyptische Tochter des Immobilienentwicklers Orascom hat den Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres mehr als ein Drittel auf 6,7 Mrd. ägyptische Pfund (260 Mio. Fr.) gesteigert. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda legte ebenso ein Drittel auf 2,5 Mrd. ägyptische Pfund zu. Vollständige Zahlen von Orascom folgen Mitte der Woche.

Achiko: Die indonesische Gesellschaft Achiko, deren Aktien an der Schweizer Börse kotiert sind, liefert Coronatestkits rund um Jakarta aus.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 14. November 2022

Schweiz

06:30 Accelleron: Trading Update Q3

07:00 Sonova: Ergebnis H1 (Webcast 13.00 Uhr)

08:30 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2022

International

07:00 DEU: Vantage Towers, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen

07:05 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 h Call)

07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adesso, Q3-zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

07:55 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen

09:05 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen

Konjunktur

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 11/22

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 10/22

10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht

11:00 EUR: Industrieproduktion 09/22

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

In Europa beginnt die Makrowoche mit den Zahlen zur EU-Industrieproduktion. Am Dienstag stehen die zweite Veröffentlichung des Q3-BIP, die Zahl der Erwerbstätigen, der Handelsbilanzsaldo und die ZEW-Konjunkturerwartungen für die EU an. Letzterer Indikator erscheint am selben Tag auch für Deutschland, zusammen mit dem französischen und dem spanischen. Am Mittwoch folgen dann die italienischen und am Donnerstag die gesamteuropäischen Konsumentenpreise.

In der Schweiz erfahren wir am Montag mehr über die Produzenten- und die Importpreise im Oktober. Am Dienstag werden der Wohnimmobilienpreisindex für das dritte Quartal, die Kof-Gesundheitsausgabenprognose und die erste Schätzung für die Logiernächte im Oktober veröffentlicht. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hält zudem eine Medienkonferenz zum Thema Löhne ab. Am Donnerstag erscheinen die Zahlen zum Aussenhandel und zu den Uhrenexporten im Oktober, und für den Abend lädt die SNB ein zum Geldmarktapéro, es werden auch Referate der Notenbanker erwartet. Den Wochenabschluss am Freitag machen die Zahlen zur Industrieproduktion im dritten Quartal.

Am Dienstag wird im Vereinigten Königreich die Arbeitslosenquote publiziert. Tags darauf erscheinen die Konsumentenpreise. Das GfK-Verbrauchervertrauen und der Detailhandelsumsatz werden am Freitag veröffentlicht.

In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag der Empire-State-Produktionsindikator und die Erzeugerpreise, am Mittwoch die Einfuhrpreise, der Detailhandelsumsatz, die Zahlen zur Industrieproduktion und zur Kapazitätsauslastung sowie der NAHB-Wohnungsmarktindex, am Donnerstag die Baubeginne und -genehmigungen, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Philly-Fed-Index, am Freitag der Index of Leading Indicators und der Verkauf bestehender Häuser.

Am Dienstag werden in China die Zahlen zum Einzelhandelsumsatz und zur Industrieproduktion publiziert.

In Japan wird am Dienstag zum ersten Mal das BIP für das dritte Quartal veröffentlicht, ebenso wie die Zahlen zur Kapazitätsauslastung. Am Mittwoch folgen der Auftragseingang Maschinen und der Dienstleistungssektorindex. Der Handelsbilanzsaldo erscheint am Donnerstag.

