Der FuW-Morgen-Report vom 3. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Burkhalter, Temenos, Adval Tech und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte starten am Montag uneinheitlich in die Woche. Die Ölpreise springen kräftig nach oben, nachdem die Opec+ angesichts der schwächeren Nachfrage überraschend eine Produktionskürzung von mehr als 1 Mio. Barrel pro Tag angekündigt hat. Der Preis der Sorte Brent steigt um fast 5% auf rund 83.80 $ pro Barrel. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für Chinas Industrie fiel im März 2022 unerwartet von 51,6 auf 50 Zähler – dies entspricht der Expansionsschwelle. Er verfehlte die Marktprognosen von 51,7 Zählern.

Der japanische Nikkei 225 steigt am Montag um 0,6% und der breiter gefasste Topix ebenfalls um 0,6%. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,3%. Chinas Leitindex CSI 300 rückt im späten Handel 0,7% vor, und der Shanghai Composite steigt um 0,5%. Der südkoreanische Kospi notiert 0,2% im Minus, und der australische S&P/ASX 200 legt 0,5% zu.

USA

Die US-Börsen haben das erste Quartal des Jahres mit Kursgewinnen beendet. Die Titel im Dow Jones Industrial stiegen am Freitag um 1,3% auf 33’274 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rückte 1,4% auf 4109 Zähler vor. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,7% auf 13’181 Punkte. Auf Wochensicht stieg der S&P 500 um 3,5% – es war das dritte Plus in Folge, der Nasdaq 100 legte um 3,2% zu, und der Dow gewann ebenfalls 3,2%. Im ersten Quartal avancierte der S&P 500 damit um 7%, der Nasdaq 100 um 20,5%, was den grössten Quartalsgewinn seit Juni 2020 markierte, und der Dow um 0,4%.

Die Stimmung wurde zum Wochenschluss von positiven Inflationsdaten beflügelt. So sank die Inflation der Konsumpreise im Bruttoinlandprodukt (PCE) stärker als erwartet, von 5,3 auf 5%. Die Papiere von Micron rutschten um 4,4% ab. Die Scheine von Nikola stürzten um 13,6% ab, nachdem der Hersteller von Elektro-Lkw bekannt gegeben hatte, dass er Aktien verkaufen und 100 Mio. $ einnehmen will. Die Aktien von Apple stiegen um 1,6%, die von Tesla um 6,2%.



Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 gibt am Montagmorgen 0,3% ab, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq 0,6%. Auf den Euro Stoxx 50 notiert der Futures 0,3% im Minus, auf den deutschen Dax verliert er 0,4%. Auf den Schweizer SMI handelt der Kontrakt auf dem Niveau vom Freitag.

News Vorbörse Schweiz

Burkhalter: Das Elektro- und Gebäudetechnikunternehmen Burkhalter weist für 2022 einen Gewinn pro Aktie von 4.73 Fr. (Vj. 3.99 Fr.) aus. Das Betriebsergebnis (Ebit) ist auf 48,1 Mio. Fr. gestiegen (29,3 Mio.), das Konzernergebnis auf 38,5 Mio. (23,9 Mio.). Der Umsatz erreichte 800,8 Mio. Fr. (539,5 Mio.); 2022 wurde Poenina übernommen. Der GV wird die Auszahlung einer Dividende von 4.25 Fr. (3.80 Fr.) beantragt. (Lesen Sie hier mehr.)

Temenos: Der GV des Bankensoftwareanbieters Temenos vom 3. Mai wird die Zuwahl von Dorothee Deuring und Xavier Cauchois in den Verwaltungsrat beantragt. Homaira Akbari, James Benson und Erik Hansen werden sich nicht zur Wiederwahl stellen. Deuring ist Finanzspezialistin und derzeit Mitglied im VR von Axpo. Cauchois wiederum verfügt über vierzig Jahre Erfahrung im Technologiesektor. (Lesen Sie hier mehr.)

Adval Tech: Der Metall- und Kunststofftechnikspezialist Adval Tech hat 2022 einen Umsatz von 187,4 Mio. Fr. erwirtschaftet (Vj. 170,8 Mio. Fr.). Der Ebitda erreichte 8,3 Mio. Fr. (17 Mio.), der Ebit 0,6 Mio. Fr. (9,2 Mio.). Das Unternehmensergebnis wird mit 2,3 Mio. Fr. Verlust ausgewiesen (nach 5,9 Mio. Fr. Gewinn). Der GV wird keine Dividendenausschüttung beantragt.

BKW: Martin Zwyssig wird Finanzchef des Stromkonzerns BKW. Zwyssig ist seit 2020 Group CFO von Rehau. Er wird seine neue Aufgabe am 1. Juli aufnehmen. Er folgt auf Ronald Trächsel, der BKW per Ende Juni verlassen wird.

Addex: Das Biotech-Unternehmen Addex erhält eine Kapitalzufuhr von 5 Mio. $. Ein institutioneller Investor wird knapp 8 Mio. Aktien Addex in Form von gut 1,3 Mio. American Depositary Shares (ADS) zum Bruttokaufpreis von 0.95 $ pro ADS kaufen. Jede ADS repräsentiert sechs Aktien. Zudem hat Addex zugestimmt, im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung unregistrierte, vorfinanzierte Optionsscheine zum Kauf von gut 3,9 Mio. ADS zum Betrag von 0.94 $ auszugeben.

Autoneum: Der Automobilzulieferer Autoneum hat die Übernahme des Automotive-Geschäfts der deutschen Borgers nach Vorliegen sämtlicher kartellrechtlicher Freigaben vollzogen.

Holcim: Der Zement- und Baustoffproduzent Holcim hat den Kauf des amerikanischen Unternehmens Duro-Last abgeschlossen. Mitte Februar hatte er die Übernahme für 1,29 Mrd. $ angekündigt.

Wichtige Ereignisse vom 3. April 2023

Schweiz

07:00 Adval Tech: Ergebnis 2022 (MK 9.00 Uhr, Niederwangen)

07:00 Burkhalter: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich)

08:30 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2023

09:30 Einkaufsmanager-Index (PMI) März

18:00 Alpine Select: Ergebnis 2022 (definitiv)

International

13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung

19:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung



Ohne genaue Zeitangabe:

USA: Kfz-Absatz 03/23

Konjunktur

08:00 DEU: Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen) - vierteljährliche

Kassenstatistik, Jahr 2022

08:00 TRK: Handelsbilanz 02/23

09:00 TRK: Verbraucherpreise 03/23

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 02/23

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/23



Hinweis:

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die vielerorts verkürzte Arbeitswoche vor Ostern steht in Europa im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes. Am Montag erscheint der PMI für das verarbeitende Gewerbe, am Mittwoch folgt der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, jeweils für die ganze EU und einzelne Mitgliedstaaten wie Deutschland, Frankreich und Italien. Am Dienstag erfahren wir mehr über die EU-Erzeugerpreise sowie die Warenausfuhr und -einfuhr in Deutschland. Am Mittwoch werden Zahlen zum Auftragseingang der deutschen Industrie sowie zur Industrieproduktion in Frankreich und Spanien publiziert. Deutschland informiert am Donnerstag über die Nettoproduktion.

Am Montag erscheinen in der Schweiz der Landesindex der Konsumentenpreise und der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den März. Am Dienstag lädt die Wettbewerbskommission zur alljährlichen Medienkonferenz, an der bestimmt auch der UBS-CS-Deal zur Sprache kommen wird, und das Bundesamt für Statistik informiert über die Logiernächte im Februar. Am Donnerstag publiziert das Seco die Arbeitsmarktdaten für den März.

Das Vereinigte Königreich folgt dem Kalender der EU: Am Montag wird der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe publiziert, am Mittwoch folgt der PMI für den Dienstleistungssektor.

In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag die Bauausgaben, am Dienstag der Auftragseingang in der Industrie und der JOLTS-Report zu der Anzahl offener Stellen, am Mittwoch der ADP-Beschäftigtenreport, der Handelsbilanzsaldo und der ISM-Index für den Dienstleistungssektor, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag die Stundenlöhne, die Zahl der Beschäftigten und die Arbeitslosenquote.

Am Montag gibt der Caixin-Einkaufsmanagerindex Aufschluss über den Zustand des verarbeitenden Gewerbes in China. Derselbe Indikator für den Dienstleistungssektor folgt am Donnerstag. Am Freitag wird der Stand der Devisenreserven veröffentlicht.

In Japan erscheint am Montag der Tankan-Index für Dienstleistungs- und grosse Industrieunternehmen.

