Der FuW-Morgen-Report vom 20. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Lead: Vorbörsen-News zu Sulzer, Novartis, Kudelski und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Börsen starten überwiegend mit Kursgewinnen in die Woche. Die meisten Anleger bleiben aber vorsichtig, kurz bevor die US-Notenbank am Mittwoch ihr jüngstes Sitzungsprotokoll veröffentlichen will. Chinas Zentralbank beliess am Montag die Leitzinsen für ein- und fünfjährige Darlehen unverändert und entsprach damit weitgehend den Erwartungen.

Zur Vorsicht regte auch an, dass in den USA am Montag wegen eines Feiertags kein Handel stattfindet. Am Freitag werden zudem aus Japan neue Details zur Zinskurvenkontrolle der Notenbank von ihrem neu ernannten Chef erwartet. Südkoreanische Titel gerieten leicht unter Druck, nachdem Nordkorea Raketen in Richtung seiner östlichen Gewässer abgefeuert hatte.

Der japanische Nikkei 225 handelt auf dem Niveau vom Freitag, und der breiter gefasste Topix legt 0,5% zu. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt dagegen 1,1%. Chinas Leitindex CSI 300 rückt im späten Handel 2,3% vor und der Shanghai Composite 1,9%. Der südkoreanische Kospi notiert unverändert, und der australische S&P/ASX 200 tendiert 0,1% im Plus.

USA

Die US-Börsen haben die Vorwoche uneinheitlich beendet, bevor der Handel wegen eines Feiertags erst am Dienstag wieder aufgenommen wird. Die Titel im Dow Jones Industrial stiegen um 0,4% auf 33’827 Zähler und beendeten die Woche mit einem leichten Minus von 0,1%. Es war der dritte wöchentliche Rückgang in Folge. Der breiter gefasste S&P 500 gab dagegen um 0,3% auf 4079 Punkte nach. Er verlor zum zweiten Mal in Folge auf Wochensicht, jetzt aber nur um 0,3%, nach –1,1% zuvor. Der technologielastige Nasdaq 100 sank 0,7% auf 12’358 Punkte, was am Ende noch einem Wochenplus von 0,4% entsprach.

Zum Wochenschluss lastete wieder Sorge auf der Anlegerstimmung, dass die Inflation und eine starke US-Wirtschaft die Notenbank Federal Reserve zu längeren Zinserhöhungen veranlassen könnten. Die Papiere von Microsoft verloren 1,6%, die von Nvidia 2,8%, und die von Amazon fielen um 1%. Die Anteilsscheine von Moderna gaben 3,3% ab. Die Aktien von Amgen legten 2,7% zu, die von United Health um 2,4%.



Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Dienstagmorgen unverändert, ebenso der auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq. Auf den Euro Stoxx 50 rückt der Futures 0,1% vor, auf den deutschen Dax notiert er auf Vorwochenschluss. Auf den Schweizer SMI legt der Kontrakt 0,3% zu.

News Vorbörse Schweiz

Sulzer: Der Industriekonzern Sulzer hat 2022 den Umsatz 1,8% auf 3,18 Mrd. Fr. gesteigert. Der operative Gewinn (Ebita) erhöhte sich 8,6% auf 317,6 Mio. Fr. Der Gewinn sank wegen Abschreibungen auf den Geschäften in Russland und Polen rund 80% auf 28 Mio. Fr. Die Dividende soll unverändert 3.50 Fr. betragen. Für 2023 erwartet Sulzer eine währungsbereinigte organische Umsatzzunahme von 7 bis 9% sowie über 10% Ebita-Marge. (Lesen Sie hier mehr.)

Sulzer: Suzanne Thoma, CEO und Präsidentin des Verwaltungsrats des Industriekonzerns Sulzer, wird sich an der GV 2023 nicht zur Wiederwahl als Mitglied des Vergütungsausschusses stellen und nicht mehr als Vorsitzende des Nominationsausschusses fungieren. Zum Lead Independent Director wird Markus Kammüller bestimmt, der zugleich Vorsitzender des neuen Governance-Ausschusses wird. Neu in den VR gewählt werden sollen Prisca Havranek-Kosicek (designierte CFO von Jenoptik), Per Utnegaard (ehem. CEO von Bilfinger und Swissport) und Hariolf Kottmann (ehem. CEO und VR-Präsident von Clariant).

Novartis: Der Verwaltungsrat des Pharmakonzerns Novartis ernennt Gilbert Ghostine zum designierten Präsidenten des neuen Verwaltungsrats von Sandoz. Ghostine ist seit 2014 CEO des Aromen- und Duftstoffunternehmens Firmenich. (Lesen Sie hier mehr.)

Kudelski: Der Sicherheitsspezialist Kudelski verkauft den Bereich DVNor an die schwedische Pixlo AB. Die Transaktion umfasst alle Dienstleistungen im Bereich Medienerfassung und Asset Management. Kudelski hatte DVNor Mitte 2017 erworben. Für DVNor erhält sie einen nicht publizierten Barbetrag.

SHL Telemedicine: Das Medtech-Unternehmen SHL Telemedicine hat über die Ausgabe neuer Aktien brutto 8,4 Mio. Fr. eingenommen. Die Titel stammen aus der Ausübung von Investorenoptionen. Insgesamt wurden von 21. Januar bis 16. Februar 767’864 neue Papiere ausgegeben. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 20. Februar 2023

Schweiz

06:00 Sulzer: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich)

08:30 BFS: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q4

17:45 Temenos: Ergebnis 2022 (Conf. Call 18.30 Uhr)

International

07:30 FRA: Faurecia, Jahreszahlen

22:30 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen



USA: Adtran, Jahreszahlen

Konjunktur

CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 FIN: Verbraucherpreise 01/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 01/23

10:00 POL: Erzeugerpreise 01/23

10:00 POL: Industrieproduktion 01/23

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 02/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/23 (vorläufig)



USA: Feiertag, Börse geschlossen

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche in Europa startet am Montag mit dem EU-Konsumentenvertrauen. Der Dienstag steht im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes, die für den Dienstleistungssektor und die verarbeitende Industrie jeweils für die gesamte EU sowie einzelne Mitgliedstaaten publiziert werden. Am selben Tag erscheinen die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und das gesamte Euroland. Am Mittwoch erfahren wir mehr über die Konsumentenpreise in Deutschland und Italien sowie über das Geschäftsklima in Deutschland und Frankreich. Die Konsumentenpreise für das gesamte Euroland folgen am Freitag. Den Wochenabschluss am Freitag machen die zweite Veröffentlichung des deutschen Q4-BIP, das deutsche GfK-Konsumklima und das französische Verbrauchervertrauen.



In der Schweiz informiert das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag über die aktuelle Arbeitskräfteerhebung. Die Zahlen zum Aussenhandel und zu den Uhrenexporten im Januar werden am Dienstag veröffentlicht. Der CS-CFA-Index für den Dezember erscheint am Mittwoch. Am Donnerstag publiziert das BFS die Logiernächte für den Dezember sowie das Gesamtjahr 2022. Die erste Schätzung für die Logiernächte im Januar folgt am Freitag, zusammen mit dem BFS-Beschäftigungsbarometer für das vierte Quartal.



Das Vereinigte Königreich veröffentlicht – genau wie die EU – am Dienstag ebenfalls die Einkaufsmanagerindizes. Am Freitag erscheint zudem das GfK-Verbrauchervertrauen.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag der S&P-Flash-PMI für das verarbeitende Gewerbe und der Verkauf bestehender Häuser, am Mittwoch die Fed Minutes der Sitzungen vom 31. Januar und 1. Februar, am Donnerstag die zweite Veröffentlichung des Q4-BIP und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag der Deflator des privaten Konsums, die persönlichen Einnahmen, die privaten Konsumausgaben, der Konsumklimaindex der Universität Michigan und die Neubauverkäufe.



Am Freitag erfahren wir mehr über die Konsumentenpreise in Japan.



Aus China werden diese Woche keine Makroindikatoren erwartet.

Fehler gefunden?Jetzt melden.