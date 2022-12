Der FuW-Morgen-Report vom 6. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, TX Group, Implenia und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen sind gestern schwach in die Woche gestartet. Ein überraschend hoher ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor hat neue Sorgen geweckt, die Leitzinserhöhungen des Fed zur Bekämpfung der Inflation könnten höher ausfallen als zuletzt gedacht.

Als sanfter Gegeneffekt zu den Zinssorgen wirkten gestern an Wallstreet Signale einer leichten Lockerung der Coronapolitik in China. Sie hatten zuvor die Chinabörsen beflügelt.

Der Dow Jones Industrial gab am Montag 1,4% auf 33’947,1 nach. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,8% auf 3998,8. Für den Nasdaq Composite wurde eine Einbusse von 1,9% auf 11’239,9 registriert.

Die einzigen Gewinneraktien im Dow Jones waren Boeing (+1,2%). Ihnen folgen die Gesundheitswerte Merck & Co. (–0,04%), Johnson & Johnson (–0,1%) sowie Amgen (–0,2%).

Die grössten Dow-Verlierer waren aufgrund der Unruhe in der Führung Salesforce (–7,2%). Walt Disney (–3,5%) und Verizon (–3%) gaben ebenfalls spürbar nach.

Prominent auf den Verkaufslisten standen ausserdem VF Corporation (–11,2%) und Tesla (–6,4%), Letztere wegen Berichten über Produktionskürzungen im Werk Schanghai.

Asien/Pazifik

Im asiatisch-pazifischen Raum tendieren die Börsen am heutigen Dienstag uneinheitlich, aufgrund der Vorgaben von Wallstreet jedoch mehrheitlich schwächer.

In Tokio notieren der Nikkei 225 (+0,2%) und der breit gefasste Topix (+0,2%) im Nachmittagshandel leicht im Plus.

In Hongkong machen sich im Hang Seng (–1%) Gewinnmitnahmen bemerkbar, nachdem der Index am Montag mehr als 4% avanciert ist. Der Shanghai Composite zeigt sich zum Schlussstand von gestern kaum verändert.

In Seoul tendiert der Kospi (–0,6%) schwächer. Der australische ASX 200 (–0,5%) verzeichnet im Gefolge der Leitzinserhöhung ebenfalls ein Minus.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt heute Morgen 0,06% im Plus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 dagegen tendiert 0,25% schwächer.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Der Kundengeldabfluss bei der Bank bleibt ein Thema. «Glücklicherweise haben sich die Abflüsse stabilisiert», sagte Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann am Montagabend in der Sendung Eco Talk des Schweizer Fernsehens. Das Geschäft verlaufe «definitiv stabil». Vor allem im Heimmarkt Schweiz kehre das Geld allmählich in die Bank zurück. Der Kursrutsch der Aktien unter 3 Fr. war für Lehman «kein Schock». (Lesen Sie hier mehr.)

Schaffner: Der Komponentenhersteller kehrte im Geschäftsjahr 2021/22 (per 30. September) in die schwarzen Zahlen zurück. Der Umsatz stieg 7,4% auf 158,2 Mio. Fr. und übertraf damit die prognostizierte Wachstumsrate von 5%. Der Betriebsgewinn Ebit ging 4,2% auf 15,4 Mio. Fr. zurück, belastet von hohen Logistik- und Materialkosten. Als Gewinn verblieben 12,6 Mio. Fr., und es ist eine Dividende von 9 Fr. geplant. Der Start ins neue Geschäftsjahr sei erfreulich verlaufen. Schaffner bestätigt die Mittelfristziele: ein organisches Wachstum von über 5% und eine Ebit-Marge von 10 bis 12%. (Lesen Sie hier mehr.)

TX Group: Das Unternehmen, zu dem auch FuW gehört, bündelt ab 2023 die Immobilien in einer eigenständigen, gewinnorientierten Division. Zu den Liegenschaften gehören die drei Druckzentren in Zürich, Bern und Bussigny und vier Bürogebäude in Zürich und Bern. Bis zum Jahresergebnis 2023 ist zudem vorgesehen, für die drei Segmente Tamedia, Goldbach und 20 Minuten separate Margenziele zu publizieren. Des Weiteren lanciert das Gruppenunternehmen TX Ventures einen Fintech-Investmentfonds mit einer Zielgrösse von 100 Mio. Fr. Dahinter steht der Wunsch nach mehr unternehmerischer Diversifikation.

Implenia: Das Bauunternehmen erhält im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft den Auftrag für den Ersatzneubau einer Autobahnbrücke in Deutschland. Für Implenia ergibt sich ein Auftragswert von über 100 Mio. €. (Lesen Sie hier mehr.)



Kühne + Nagel: Der Logistikdienstleister baut in Südafrika aus. Die dortige Niederlassung wird mit einer Präsenz am OR Tambo International Airport in Johannesburg erweitert. Das ist der verkehrsreichste Flughafen von Afrika.

Arbonia: Der Bauzulieferer erwirbt in Portugal die Vertriebsgesellschaft Cirelius und wird damit zu einem der führenden Anbieter von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssystemen in der Region. (Lesen Sie hier mehr.)

Kinarus Therapeutics: Das Biotech-Unternehmen hat mit dem Wirkstoffkandidaten KIN001 eine starke antivirale Wirkung gegen die Sars-CoV-2-Omikron-Untervarianten BA.2 und BA.5 erzielt. Diese Varianten sind vor allem in den USA für zahlreiche Erkrankungen verantwortlich. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 6. Dezember 2022

Schweiz

06:00 Schaffner: Ergebnis 2021/22 (BMK 10.30 Uhr)

07:00 CKW: Ergebnis 2021/22 (inkl. BMK)



Sonstige Termine:

Glencore: Investor Day 2022 (Conf. Call 15.00 Uhr)

Julius Bär: Julius Bär: Ausblick Finanzmärkte 2023 (MK 10.00 Uhr), Zürich

TX Group: Investor Day (14.00 - 17.00 Uhr), Zürich

International

07:00 DEU: Talanx, Capital Markets Day (7.30 Pk)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 NLD: Telenet, ausserordentliche Hauptversammlung

11:00 DEU: KWS Saat SE & Co KGaA, Hauptversammlung

14:00 DEU: Gerresheimer, Capital Markets Day

18:30 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

Konjunktur

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/22

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 11/22

14:30 USA: Handelsbilanz 10/22

Ausblick – Rohstoffe

Unsicherheit um Preisobergrenze für russisches Öl

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn angezogen. Die Nordseesorte Brente wurde am Montag zu über 88 $ je Fass gehandelt – fast 3% mehr als in der Vorwoche und der höchste Preis der vergangenen zwei Wochen. Paradoxerweise ist einer der Gründe für den steigenden Ölpreis eine Obergrenze für den Preis, nämlich die diese Woche in Kraft getretene Sanktion gegen russisches Öl.

Die Gruppe der G-7-Industrieländer, die Europäische Union und Australien haben beschlossen, dass russisches Öl nur noch für höchstens 60 $ je Fass gekauft werden darf.

Ein Sprecher des Kremls verurteilt dies: «Es ist offensichtlich und unbestreitbar, dass die Annahme dieser Beschlüsse einen Schritt in Richtung Destabilisierung der Weltenergiemärkte darstellt.» Die russische Regierung werde nun Gegenreaktionen beraten.

Die Massnahme verbietet Reedereien, Ladungen mit russischem Rohöl umzuschlagen, und Versicherern, solche Ladungen zu versichern. Es sei denn, es wird zu einem Preis von weniger als 60 $ je Fass verkauft. Mehrere russische Regierungsvertreter haben bereits erklärt, dass Moskau kein Öl an Länder verkaufen wird, die sich an die Obergrenze halten.

Immerhin haben die Ölförderländer innerhalb der Opec+ ihre Produktionsquoten am Wochenende nicht weiter gekürzt, wie dies in Gerüchten zuvor an den Märkten herumgereicht wurde. Sonst wäre der Preis wohl noch deutlich stärker nach oben geschnellt.

Positiv für die Ölnachfrage sind weitere Anzeichen, dass die Null-Covid-Politik in China schneller als erwartet zu Ende geht. So haben viele Metropolen angekündigt, von den Bürgern keine regelmässigen Covid-Tests mehr zu verlangen.



