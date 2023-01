Der FuW-Morgen-Report vom 27. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Starrag, Flughafen Zürich, Alcon und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Am Donnerstag kletterten die Kurse nach positiven Konjunkturdaten und einem starken Quartalsbericht des Elektroautobauers Tesla.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,61% bei 33’949 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,1% auf 4060 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 2% auf 12’051 Punkte, was dem Niveau von Mitte Dezember entspricht.

Mit einem Rekordgewinn im Schlussquartal 2022 überraschte der Elektroautobauer Tesla die Anlegerschaft, worauf die Aktien um 11% nach oben sprangen. Dank schwacher Margen und Ausblick korrigierten die Valoren des Computerkonzerns IBM um 4,5% nach unten.

Die Papiere des Softwarekonzerns Salesforce zogen um 5,7% an. Die Aktien der SAP-Tochter Qualtrics legten gar um ein Drittel zu, denn der deutsche Konkurrent von Salesforce erwägt einen Verkauf.

Die Aktien von Intel brachen nachbörslich fast 10% ein nach einem enttäuschenden Ausblick auf das laufende Quartal. Statt des bisher erwarteten bereinigten Gewinns von 24 Cent je Aktie rechnet der Konzern mit einem Verlust von 15 Cent. Intel-Chef Pat Gelsinger sagte, er erwarte eine der grössten Wertberichtigungen des Lagerbestands, die man in der Branche jemals gesehen habe.





Asien/Pazifik

Mit dem Rückenwind aus den USA zeigen sich die asiatischen Börsen am Freitag überwiegend im Plus. Die Handelsplätze in Festlandchina sind wegen der Neujahrsfeierlichkeiten noch immer geschlossen.

In Tokio legt der Nikkei 225 um 0,1% zu, der breiter gefasste Topix klettert 0,2% nach oben. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 0,3%. Der südkoreanische Kospi rückt um 0,6% vor. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils um 0,3% höher ab.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 0,3% im Minus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 legt um 0,3% zu.

News Vorbörse Schweiz

Starrag: Der Werkzeugmaschinenhersteller Starrag hat 2022 den Umsatz 9% auf 318 Mio. Fr. und den Bestellungseingang 5% auf 396 Mio. Fr. gesteigert. Der Auftragsbestand erhöhte sich 28% auf 327 Mio. Fr. Die Ebit-Marge soll deutlich über dem Vorjahr liegen und nahe an das mittelfristige Ziel (8%) rücken. (Lesen Sie hier mehr.)



Starrag: Martin Buyle soll per 1. April CEO des Industrieunternehmens Starrag werden. Er führt bisher den Bereich Starrag Technology und war früher CEO von Orell Füssli. Der bisherige Starrag-Chef Christian Walti hat sein Amt per Ende Dezember 2022 niedergelegt. (Lesen Sie hier mehr.)



Flughafen Zürich: Beim Flughafenbetreiber Flughafen Zürich wird der seit 2017 amtierende Finanzchef Lukas Brosi per Ende April CEO. Amtsinhaber Stephan Widrig verlässt, wie seit Oktober bekannt, das Unternehmen. Die Suche nach einem neuen CFO ist eingeleitet. (Lesen Sie hier mehr.)



Komax: Die Industriegruppe Komax verkauft ihren Produktionsstandort in Rotkreuz, was den Ebit im Jahr 2023 um rund 11 Mio. Fr. erhöhen wird. Bis Ende 2024 werde das Gebäude zurückgemietet, bis das neue Produktions- und Bürogebäude bezugsbereit sei. (Lesen Sie hier mehr.)

Alcon: Die Regulierungsstelle der SIX hat eine Untersuchung gegen den Augenheilkundespezialisten Alcon eröffnet wegen möglicher Verletzung der Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität. Es geht dabei um die Bekanntgabe kursrelevanter Tatsachen. (Lesen Sie hier mehr.)



Swiss Re: Thierry Léger, seit 2020 Underwriting-Chef von Swiss Re, verlässt den Rückversicherungskonzern per sofort. CEO Christian Mumenthaler übernimmt Légers Aufgaben, der 25 Jahre für Swiss Re arbeitete, ad interim.



Burkhalter: Die Elektroinstallationsgruppe Burkhalter hat Elektro Saas, die einen Jahresumsatz von rund 3 Mio. Fr. erzielt, übernommen und will sie mit der ebenfalls im Wallis ansässigen TZ Stromag zusammenführen.



Glarner Kantonalbank: Standard & Poor’s hat ihr Rating AA für die GLKB bestätigt. Den Ausblick stuft die Ratingagentur wie bisher als stabil ein. Das Rating für kurzfristige Verbindlichkeiten lautet A-1+.



Castle Private Equity: Die Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity (CPE) erwartet für 2022 einen Verlust von 17,4 (Vorjahresgewinn: 26,7) Mio. $.



Temenos: Der Bankensoftwareanbieter Temenos hat seine Cloud-Plattform um die Funktion Banking as a Service (BaaS) erweitert.



Wichtige Ereignisse vom 27. Januar 2023

Schweiz

06:00 Starrag: Umsatz/Auftragseingang 2022

International

01:30 KOR: SK Hynix, Q4-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q4-Zahlen (detailliert)

07:30 FRA: Remy Cointreau, 9M-Zahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q4-Zahlen (detailliert)

12:15 USA: Chevron, Q4-Zahlen

12:55 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

13:00 USA: Altria, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

Konjunktur

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/23

09:00 ESP: BIP, Q4-Zahlen

10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 12/22

10:00 ITA: Industrieumsatz 11/22

14:30 USA: Konsumausgaben 12/22

16:00 USA: Hausverkäufe 12/22

16:00 USA: Universität of Michigan Stimmungsindex 01/23

08:00 GBR: Die parlamentarisch anerkannte Dienstelle für Gas- und Strommärkte kündigt die neue Energiepreisobergrenze an

Ausblick – Unternehmen

Pünktlich zum ersten Monatswechsel des Jahres beginnt die grosse Berichtssaison. Am Montag wird sich zeigen, wie Gurit durch das vergangene Jahr gekommen ist. Der Zulieferer der Windenergiebranche legt nur den Umsatz vor, die Gewinnzahlen folgen im März. Wichtig ist der Ausblick für die kommenden Monate. Zudem präsentiert Interroll Eckwerte. Dabei wird sich zeigen, wie der Anbieter von Logistiktechnik den nachlassenden E-Commerce-Boom verdaut.

Am Dienstag stellt die UBS das Ergebnis für das vierte Quartal vor. Im Zentrum steht, wie stark die bedeutende Vermögensverwaltung der Grossbank von der Zinswende betroffen sein wird. Erwartet wird, dass der Aktienrückkauf weitergeht. Die kleine Banque Cantonale du Jura präsentiert als erste Kantonalbank die Jahresresultate. Das Messtechnikunternehmen Landis+Gyr hält den Kapitalmarkttag ab. Und der zuletzt überzeugende Motorradhersteller Pierer Mobility legt das Ergebnis 2022 vor.

Am Mittwoch geht es mit den Jahreszahlen des Pharmagiganten Novartis weiter. Dabei wird man vor allem auf die Verkaufszahlen der Verkaufsschlager Cosentyx und Entresto sowie des neuen Cholesterinsenkers Leqvio achten. 2022 wird das letzte Jahresresultat mit der Generikasparte Sandoz sein, die voraussichtlich im zweiten Halbjahr an die Börse gebracht wird. Die Retailbank Valiant wird zeigen, wie sie sich im herausfordernden Zinsumfeld bewiesen hat. Höhere Zinsen sollten ihr in die Hände spielen.

Am Donnerstag ist Roche, der andere Riese am Rheinknie, mit seinen Jahreszahlen dran. Die Vorgaben für 2022 sollen erreicht, vielleicht sogar übertroffen werden. Hingegen wird der Ausblick für das neue Jahr eher enttäuschend ausfallen, da das wichtige Coronageschäft grösstenteils wegfallen wird. Julius Bär präsentiert die Ergebnisse des letzten Jahres. Die Ziele der Privatbank, die einen teilweisen Einstellungsstopp verhängte, schienen zuletzt in Reichweite. Ebenfalls am Donnerstag legen die BEKB und der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition die Jahreszahlen vor. Und der Jahresumsatz von ABB dürfte abflachen. Nach einem starken ersten Halbjahr 2022 ist die Auftragsdynamik zurückgegangen. Möglicherweise liefert die Führungsriege des Konzerns ein strategisches Update.

Zum Wochenschluss am Freitag legt Bystronic die Ergebnisse 2022 vor. Der Hersteller von Maschinen für die Blechverarbeitung war zuletzt auf Erholungskurs. Die Umsatzzahlen dürften erfreulich sein. Auch die Orthopädiegesellschaft Medacta und die Genfer Privatbank One Swiss Bank präsentieren ihre Jahreszahlen.

