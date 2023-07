Der FuW-Morgen-Report vom 3. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, Novartis, Dormakaba und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte freundlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1,7%, und der breiter gefasste Topix dreht 1,4% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 auch 1,4%, und der Shanghai Composite legt 1,3% zu. Der Hang Seng steigt 1,7%, der koreanische Kospi tendiert 1,4% fester. In Australien legen der ASX 200 und der ASX 300 je 0,5% zu.

USA

Dank erfreulicher Konjunkturdaten haben die US-Börsen am Freitag klare Gewinne erzielt. Die Zinshoffnungen am Markt wurden von neuen Inflationszahlen untermauert. Obwohl die Einkommen und die Konsumausgaben in den USA im Mai gestiegen waren, hatte der Preisauftrieb abgenommen. Der von der Fed beachtete Preisindex PCE legte im Jahresvergleich weniger zu als im Vormonat. Der Kernindex ohne Energie und Nahrungsmittel stieg etwas weniger stark als im April. Zu den Zinshoffnungen trugen auch die gesunkenen Inflationserwartungen der US-Verbraucher bei, die die Universität Michigan im Rahmen des von ihr erhobenen Konsumklimas veröffentlichte. Ihm zufolge hat sich zudem die Verbraucherstimmung im Juni aufgehellt.

Am Freitag schloss der technologielastige Nasdaq 100 rund 1,6% höher mit 15’179 Punkten. Technologiewerte profitieren seit Jahresbeginn besonders stark von Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed. Der Dow Jones Industrial erzielte einen Tagesgewinn von 0,8% auf 34’408 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 1,2% auf 4450 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit April 2022. Auch für die anderen Zeiträume kann er einen deutlicheren Gewinn als der Dow vorweisen.

Unter den Einzelwerten stachen am Freitag die Aktien von Nike mit einem Verlust von 2,7% negativ heraus. Der weltgrösste Sportartikelhersteller kämpft weiter mit hohen Lagerbeständen. Da er die überschüssige Ware nur mit hohen Rabatten losschlagen konnte, sank der Gewinn im vierten Geschäftsquartal (per Ende Mai) etwas deutlicher als von Analysten erwartet. Die Titel von Constellation Brands verloren 0,3%. Der Händler von alkoholischen Getränken meldete für das erste Geschäftsquartal einen rückläufigen Gewinn, der aber die durchschnittliche Analystenschätzung moderat übertraf.

Dagegen setzten die Anteilscheine von Apple ihren Rekordkurs fort: Mit einem Plus von 2,3% auf 193.97 $ waren sie der beste Dow-Wert. Der Technologiekonzern erreichte mit seiner Marktkapitalisierung zudem wie schon zeitweise am Vortag wieder die viel beachtete Marke von 3 Bio. $. Beim Computerhersteller Dell sorgte ein positiver Marktkommentar für Kursgewinne von 1,9% auf 54.11 $. Händlern zufolge nahmen die Analysten von Citigroup die Beobachtung der Aktien mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 60 $ auf.



Futures

Keine klare Richtung geben die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,2% höher, diejenigen auf den S&P 500 tendieren unverändert.



News Vorbörse Schweiz

Roche: Genentech, eine Tochter des Basler Pharmakonzerns Roche, hat mit dem Medikament Evrysdi zur Behandlung von Kleinkindern mit spinaler Muskelatrophie (SMA) gute Studiendaten präsentieren können, die die langfristige Wirksamkeit und Sicherheit des Präparats belegen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Novartis: Das Basler Pharmaunternehmen Novartis hat neue Studiendaten zu seinem Medikament gegen Multiple Sklerose Kesimpta publiziert. Demnach wirkt das Mittel bei schubförmiger Multipler Sklerose gut. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Dormakaba: Der Schliesstechniker Dormakaba startet ein umfassendes Restrukturierungs- und Sparprogramm. Bis zum Geschäftsjahr 2025/26 will er 170 Mio. Fr. Kosten sparen, aber auch bis zu 1800 Stellen abbauen. Ausserdem werden die bisherigen Finanzziele weiter in die Zukunft gerückt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

SFS: Das auf Metallbearbeitung spezialisierte Ostschweizer Unternehmen SFS hat in den USA eine kleine Akquisition gemacht und von Connective Systems & Supply (CSS) mit Sitz in Denver das Geschäft mit Befestigern und weiteren Produkten übernommen, das 2022 rund 15 Mio. $ Umsatz generierte. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Logitech: Der bisherige Verwaltungsrat des Computerzubehörherstellers Logitech, Michael Polk, wird sich aus persönlichen Gründen an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wahl stellen.

Nebag: Die Beteiligungsgesellschaft Nebag erzielte im ersten Halbjahr einen kleinen Gewinn von 0,5 Mio. Fr., nach über 2,1 Mio. Fr. Verlust im Vorjahreszeitraum. Die Halbjahreszahlen werden am 18. August publiziert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Nestlé: Unternehmen wie Nestlé und Migros könnten durch ein von der EU geplantes Verbot von Alukaffeekapseln unter Druck kommen. Die EU plant dies, weil offenbar Millionen solcher Kapseln falsch im normalen Abfall entsorgt werden.



Wichtige Ereignisse vom 3. Juli 2023

Schweiz

08:30 BFS: Dienstleistungsumsätze April

08:30 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2023

09:30 Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni

International

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang im Maschinenbau Mai 2023

ESP: Repsol, Q2-Umsatz

USA: Pkw-Absatz 06/23

Konjunktur

01:50 JPN: Tankan Q2/23

02:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23

08:30 CHE: BFS Landesindex der Konsumentenpreise 06/23

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 05/23

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche in Europa steht im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes (PMI): Am Montag erscheinen sie für das verarbeitende Gewerbe, am Mittwoch folgen die Zahlen für den Dienstleistungssektor, jeweils für die gesamte EU und die einzelnen Mitgliedsstaaten. Am Dienstag werden der deutsche Handelsbilanzsaldo und die spanische Arbeitslosenquote publiziert. Am Mittwoch tagt der EZB-Rat und wir erfahren mehr über die französische Industrieproduktion und das spanische Konsumentenvertrauen. Der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands wird am Donnerstag veröffentlicht, zusammen mit dem EU-Detailhandelsumsatz. Den Wochenabschluss am Freitag machen der französische Handelsbilanzsaldo und die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion.



In der Schweiz informiert das BFS am Montag über den Landesindex der Konsumentenpreise, also die Inflationsrate. Am gleichen Tag wird der Einkaufsmanagerindex für den Juni veröffentlicht. Am Freitag werden die Arbeitslosenquote sowie die SNB-Devisenreserven publiziert.



Im Vereinigten Königreich wird am Montag der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe publiziert. Am Mittwoch folgt der PMI zum Dienstleistungssektor.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag die PMI von ISM und S&P Global zum verarbeitenden Gewerbe sowie die Bauausgaben, am Mittwoch die Quote dreissigjähriger Hypotheken, der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe und das Protokoll der jüngsten geldpolitischen Notenbanksitzung, am Donnerstag der Handelsbilanzsaldo, die PMI von ISM und S&P Global zum Dienstleistungssektor, der JOLTS-Arbeitsreport und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht mit der Arbeitslosenquote, der Zahl neu geschaffener Stellen und der Entwicklung der Stundenlöhne.



Der Caixin-PMI für das verarbeitende Gewerbe in China wird am Montag publiziert. Der Caixin-PMI für den Dienstleistungssektor folgt am Mittwoch. Am Freitag werden die Devisenreserven offengelegt.



In Japan werden am Montag der Tankan-Report sowie der Jibun-Bank-PMI für das verarbeitende Gewerbe erwartet. Am Mittwoch folgt dann der Jibun-Bank-PMI für den Dienstleistungssektor.

